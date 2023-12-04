Зеленый Деревянный Дракон: чего ждать от 2024 года и в чем его встречать

«Хозяином» 2024 года, согласно восточному календарю, будет Зеленый Деревянный Дракон — единственное мифологическое животное во всем зодиакальном круге, символ духовности и мудрости в Китае, Индонезии и других азиатских культурах. С недавних пор Новый год по восточному календарю отмечают и в России. Согласно ему, Зеленый Деревянный Дракон — символ процветания и удачи. Напомним, «хозяином» 2023 года был Кролик, он знаменовал собой разумную стабильность, процветание и мир, а в 2012 году в мире встречали год Черного Водяного Дракона. Легенды и приметы, связанные с символом грядущего года, — в материале «Известий».

2024-й — год какого животного

Китайский зодиак основан на 12-летнем лунном цикле. Согласно восточному гороскопу, все существа состоят из пяти элементов (стихий) — земли, дерева, огня, металла и воды. Каждый элемент связан с одной из планет Солнечной системы: огонь — Марс, дерево — Юпитер, вода — Меркурий, земля — Сатурн, металл — Венера. У каждого животного китайской зодиакальной системы есть положительные и отрицательные стихии, однако главная, присвоенная изначально, превалирует над остальными.

В соответствии с лунным календарем, год начинается не 1 января, а в первое новолуние после 21 января, и по восточной традиции новый год начнется только 10 февраля 2024 года: в этот день Зеленый Деревянный Дракон сменит Черного Водяного Кролика.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В китайской культуре дракон символизирует собой удачу, успех, власть и благородство. Год Зеленого Дракона бывает раз в 60 лет, в последний раз его встречали в 1964 году.

В прошлый раз, в 2012 году, праздновали год Синего (Черного) Водяного Дракона, в 2000 году — Металлического Белого Дракона, в 1988 году отмечали год Земляного Желтого Дракона, а в 1976 году — Красного Огненного Дракона.

Дракон — единственное мифическое животное в китайском зодиаке, он считается самым сильным и мощным знаком. В древние времена считалось, что благодаря властности и амбициозности драконы способны держать под контролем весь мир. Однако представителям этого зодиака свойственны раздражительность и несдержанность, нежелание следовать традициям.

Символом 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея, за которой в восточной культуре закрепилось название «малый Дракон». Год под знаком Змеи не должен принести нам крупных разочарований, ведь она пристально следит, чтобы всё вокруг не нарушало ее спокойствия и свободы.

Зеленый Деревянный Дракон: чего ожидать от 2024 года

Стихия грядущего символа года — дерево, оно связано с физическим и духовным ростом, поэтому уверенных людей, умеющих ставить четкие цели, ждет успех. Зеленый, преобладающий в энергетике года, олицетворяет возрождение и обновление. Однако не стоит полагаться исключительно на прогнозы, итоги года для каждого человека будут зависеть только от его собственных усилий и действий.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Китайский гороскоп сулит удачный 2024 год для людей, рожденных в год Крысы, Обезьяны и Петуха. Препятствия на жизненном пути могут встретиться рожденным в год Быка, Змеи и Собаки.

Что надеть на Новый год – 2024

Цветовая гамма одежды — важный аспект, на который стоит обратить внимание при подготовке наряда на новогоднюю ночь. Главными цветами могут быть все оттенки зеленого — от ярких салатовых до благородных болотных. В Китае верят, что золотая, серебряная, красная, белая и серая одежда принесет удачу в новом, 2024 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представителям огненной стихии эксперты рекомендуют обратить внимание на одежду в ярких алых оттенках, а воздушным знакам не стоит утяжелять образ обилием аксессуаров. Земным знакам следует отдать предпочтение белым нарядам, водяным же подойдут золотые и серебряные образы с блестящими элементами — пайетками, стразами, бисером.

Чем украсить стол на Новый год – 2024

Для новогоднего стола также есть определенные требования, чтобы задобрить Зеленого Дракона. Главную роль в этом играют свежие специи и приправы, особенно чеснок, острый красный перец, имбирь, гвоздика и анис.

Любимыми лакомствами огнедышащего змея считаются рыба и морепродукты, поэтому их обязательно нужно подать гостям. А вот блюда из курицы не рекомендуют: на Востоке говорят, что для такого величественного зверя, как Дракон, это слишком простая еда.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Традиционным блюдом китайского Нового года считаются пельмени цзяоцзы. В один пельмень прячут монетку, и тот, кто найдет ее, будет удачливым в течение всего 2024 года. Праздничный стол должен ломиться от блюд, а вот алкогольные и шипучие напитки Дракон не приемлет.