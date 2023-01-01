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Разный праздный: как отмечают Новый год в регионах России

Почему одни народы для этого ждут лета, а другие считают Деда Мороза злым и кусачим
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В России живут представители около 200 различных народов, и многие привнесли в празднование Нового года свои уникальные обычаи. Так, якуты традиционно отмечают этот праздник еще и летом. Удмурты не забывают традицию новогодних ряжений — люди в одежде наизнанку и с покрытыми сажей лицами призваны отпугивать злых духов и приносить удачу и здоровье. Подарки под елку татарским детям приносит добрый волшебник Кыш Бабай, а саами — малый народ с Кольского полуострова — зимнего кудесника считают злым и кусачим. Об этих и других поверьях, традициях и обычаях — в материале «Известий».

Новый год — летний праздник

Большинство жителей нашей страны отмечает Новый год за праздничным столом в кругу семьи и друзей, но при этом многие не забывают и про национальные обычаи. Так, жители некоторых республик встречают два Новых года — общепринятый и свой собственный, рассказала фольклорист, сотрудник Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Варвара Добровольская

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— Настоящий Новый год у разных народов проходит в разное время. Буряты, например, празднуют в феврале. А для православных христиан и католиков гораздо большее значение имеет Рождество, а не Новый год, — отметила она.

В целом традиция празднования Нового года как светского праздника пришла к нам из Швеции, подчеркнула эксперт.

— Этот праздник появился во второй половине XIX века и с тех пор практически не изменился. Причем современный Новый год не является национальным праздником — все европейские народы отмечают его примерно одинаково: наряжая елку, даря подарки, собираясь за праздничным столом с семьей и друзьями, — добавила фольклорист.

А вот калмыки, буряты, народы Приволжья и некоторые другие народности, помимо обычного празднования соблюдают и свои традиции. К примеру, в Якутии празднование Нового года выпадает на лето — Ысыах отмечается в день летнего солнцестояния, 21 июня. По традиции в этот день люди славят божества Айыы (то есть «верхнего мира») и водят хороводы Осуохай.

Разный праздный
Празднование традиционного якутского праздника Ысыах

Празднование традиционного якутского праздника Ысыах

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Удмурты в древности отмечали наступление нового года весной — время празднования приходилось примерно на те дни, когда православные отмечают Пасху. Сейчас большинство представителей этого народа празднуют Новый год вместе со всей страной, хотя и с некоторыми особенностями.

К примеру, одна из отличительных черт праздника по-удмуртски — новогодние ряжения. Эта традиция связана с поверьем древних народов, что переход к новому году может быть опасен. Поэтому люди надевали одежду наизнанку и покрывали сажей лица. Ряженые были призваны отпугнуть злых духов, избавить хозяев дома от болезней, принести семье удачу в делах и способствовать богатому урожаю, поэтому их приветливо встречали в каждом доме. В современном мире ряжение не имеет какой-то мистической значимости, но остается веселой традицией.

Без алкоголя, но с традиционной едой

В Бурятии принято отмечать и Сагаалган, или праздник Белого, — Новый год по восточному календарю. Причем празднуют его целый месяц.

Разный праздный
Участники праздника Сагаалган

Участники праздника Сагаалган

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Новогодний стол у жителей Бурятии, как и у всех россиян, традиционный: оливье, сельдь под шубой, закуски. Но есть одна отличительная черта: на столе всегда должно быть такое национальное блюдо, как буузы, рассказала местная жительница Ольга.

— Без них и праздник не праздник. А готовятся они предельно просто: фарш, мука, яйцо. Раскатывается тонкое тесто, в него кладут мясо, делают сверху защипы. Буузы готовятся 20 минут на пару. Затем они подаются на стол, но есть одна особенность: есть их нужно исключительно руками, — отметила девушка.

Среди праздничных блюд также обязательно должна быть белая пища: саламат (мучная каша, или густой мучной кисель из прожаренной муки), творог, свежее молоко.

Разный праздный
Праздничное приготовление гуся в Татарстане

Праздничное приготовление гуся в Татарстане

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Новый год в татарских семьях не особенно отличается от праздника других народов, поскольку многие традиции уже давно остались в прошлом. Но есть одна деталь, которая обязательна для всех семей, рассказала «Известиям» жительница Казани Наталья.

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— Праздник считается семейным, и у татар принято встречать его всем вместе. Только потом можно куда-то поехать или отлучиться к друзьям. Также у некоторых семей, особенно у мусульманских, на столе не бывает алкоголя. Зато есть обилие национальных блюд: запеченный гусь, губадия, блинчики с красной и черной икрой, мохан, белеш, урама, сыры, перемяч, чак-чак. Считается, что чем больше блюд, а в особенности сладостей, тем счастливее и удачнее будут семья и ее будущий год, — отметила она.

Злой, кусачий Дед Мороз

Народ с, возможно, самыми необычными новогодними традициями — саами. Они живут по всей Северной Европе, в том числе и на Кольском полуострова. По последней переписи населения их в России — 1771 человек. Начать с того, что, по убеждению саами, существует пять времен года, а не четыре: зима, весна, лето, осень и Каамос — время полярной ночи, которое длится с середины декабря до конца января. В это время днем наступают волшебные синие сумерки, а по ночам небо озаряется северным сиянием. По поверьям саами, это в небе сияют снежинки, которые взмывают в воздух от взмаха магического хвоста сказочной лисы, бегущей по своим делам далеко за горизонтом.

Разный праздный
Девушки в национальных костюмах саами

Девушки в национальных костюмах саами

Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Раньше Новый год саами не отмечали, потому что для них Дед Мороз — злой старик, который кусает и морозит руки и ноги. Сейчас саами Кольского полуострова празднуют Новый год по-европейски.

Зимний праздничный период у вепсов и карелов назывался «сюндума». Он приходится на период с Рождества до Крещения. Большое внимание в это время уделяется «магии первого дня» Нового года и Рождества. Из-за того что все события, которые происходят в этот день, автоматически переносятся на весь год, у вепсов раньше даже существовали запреты на разные действия. К примеру, в эти дни нельзя было отдавать что-либо из дома — это предвещало убытки для семьи. Также существовала примета: если в дом первым войдет пожилой мужчина, да еще с бородой, то это сулило достаток семье. А от визита женщины не ждали ничего хорошего, только несчастья. Сейчас об этой примете стали забывать.

Разный праздный
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Также для карелов и вепсов большое значение имела вода. Она считалась символом изобилия. Поэтому хозяйки в эти праздничные дни старались первыми запастись колодезной водой. Девушки ходили в святочную ночь к колодцу и по отражению в его воде гадали о будущем. Приносили оттуда воду в ковше и плескали ею на девятый венец дома: если попадешь на него — выйдешь замуж.

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