География удачи и истории побед: кто и как выигрывал в «Новогоднем миллиарде»

В России, где 31% населения регулярно участвует в лотереях, новогодние праздники уже невозможно представить без «Новогоднего миллиарда» — праздничного тиража лотереи «Русское лото». О том, как проходят розыгрыши, как распоряжаются выигрышами счастливчики из разных уголков России и какие профессии самые распространенные среди победителей, рассказывают «Известия».

Единственный тираж с миллиардом

1 января 2023 года «Новогодний миллиард» пройдет уже в шестой раз — по традиции это будет настоящее шоу в прямом эфире федерального телеканала. За годы проведения новогодних тиражей «Русского лото» билет «Новогоднего миллиарда» стал для многих таким же символом Нового года, как мандарины и оливье. По числу участников, размеру призового фонда и количеству крупных выигрышей конкурентов у новогоднего розыгрыша «Русского лото» нет. В «Новогоднем миллиарде» участвуют десятки миллионов билетов и разыгрывается самый крупный главный приз среди всероссийских лотерей — 1 млрд рублей. Чтобы его выиграть, нужно, чтобы совпали раньше, чем у всех, все 15 номеров в одном из полей билета. Всего в праздничном тираже будет разыгрываться более 2 млрд рублей.

«За все время проведения новогодних розыгрышей «Русского лото» сумма выигрышей участников составила более 13 млрд рублей, — говорит операционный директор по маркетингу крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» Варвара Басанович. — В России появилось более 860 новых лотерейных миллионеров, один участник стал лотерейном миллиардером, еще четыре человека выиграли по 500 млн рублей».

Есть вероятность, что главный приз разделят между собой два и более победителей. Так, например, было в 2019 году — миллиард разделили между собой поровну два участника. В 2020 году миллиард ушел в руки одной победительнице. А в 2021-м по результатам народного голосования миллиард разделили на 1 тыс. призов по 1 млн рублей, и в том новогоднем тираже появилось рекордное количество миллионеров. 1 января 2022 года миллиард вновь поделили пополам двое участников. Появится ли в 2023 году еще один лотерейный миллиардер — одна из главных интриг грядущего новогоднего розыгрыша «Русского лото».

Кто они — новогодние миллионеры?

Если поискать на карте России места жительства победителей «Новогоднего миллиарда», отметки будут по всей территории страны. Вопреки стереотипу, выигрывают не только в столицах. Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил проект «География удачи», чтобы рассказать о победителях «Новогоднего миллиарда». На сайтах milliard.stoloto.ru и infomilliard.stoloto.ru есть интерактивная карта со статистикой выигрышей по всем федеральным округам страны.

Так, в Сибирском федеральном округе в новогодних тиражах выигрышными стали более 8 млн билетов, 149 участников стали обладателями призов от 500 тыс. рублей, а миллионерами стали 89 человек. А в Приволжском федеральном округе выигрышными в новогодних тиражах оказались более 13 млн билетов. Из них выигрыши свыше полумиллиона рублей принесли своим обладателям 288, а миллионерами стал 161 человек.

Профессии победителей «Новогоднего миллиарда» разнообразны. По данным «Столото», в лотереи часто выигрывают водители, электрики, строители, военнослужащие, охранники, инженеры, сотрудники службы безопасности, автомеханики, машинисты, бухгалтеры, официанты, медики, преподаватели, юристы, предприниматели и представители многих других профессий. Так что выигрыш в лотерею не зависит от профессии, социального положения и уровня дохода — это дело случая, и победителем может стать любой.

Фото: пресс-служба «Столото»

На что победители тратят выигрыши? По статистике «Столото», чаще всего счастливчики: • покупают недвижимость; • закрывают кредиты; • приобретают автомобиль.

Однако бывают у победителей и более оригинальные мечты, которые они воплощают на выигранные деньги. Например, один из победителей, увлекающийся музыкой, купил караоке-клуб.

Истории удачи

В рамках проекта «География удачи» можно посмотреть интервью с несколькими победителями «Новогоднего миллиарда».

Семья Ким из Ростовской области — одни из тех, кто выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Мария работает в администрации сельского поселения, ее муж Владимир — водитель скорой помощи. Вместе они воспитывают трех дочерей. В семье есть традиция — покупать на Новый год лотерейные билеты себе и родственникам. Однако на этот раз было решено взять всего два билета. Мария выбрала их, потому что последние цифры в номерах билетов совпадали.

«Там было, по-моему, 4242. Мне это понравилось, я сказала мужу, что возьмем этот и еще какой-нибудь», — рассказывает Мария. Выиграли оба билета — один 180 рублей, а вот второй — миллион.

Сотрудники полиции Евгений и Светлана Кондрашовы из Красноярска 1 января 2021 года выиграли 706 577 рублей. Выбор счастливого билета начался с того, что мама вручила Светлане подарочный набор билетов «Русского лото». «На обратной стороне было написано, что существует дополнительная акция, нужно выбирать билеты, где есть буква А. Я купила пару десятков билетов с этой буквой. Один из них оказался выигрышным», — вспоминает Светлана.

Фото: пресс-служба «Столото»

О крупном выигрыше семья Кондрашовых узнала только через две недели после розыгрыша, когда решили проверить номера билетов через мобильное приложение «Столото». «Я трижды забила номер билета, чтобы убедиться в выигрыше. Мы кричали «Ура!» и, как в детстве, прыгали на кровати от радости», — вспоминает Светлана.

В прошлом розыгрыше «Новогоднего миллиарда» 750 тыс. рублей выиграл военный пенсионер Дмитрий Рыбин из Костромы. Он вспоминает, как купил на сайте stoloto.ru тот самый билет: «Я редко покупаю билеты. В этот раз решил взять парочку билетов на «Новогодний миллиард». Билеты выбирал больше часа, в голове были даты рождения: число, месяц и год моих детей, меня, супруги и, по возможности, папы».

Выигрышу, говорит Дмитрий, он радовался как футбольный фанат. «Читаю и вижу, одно число 750, второе — 150. Думаю, тысячу выиграл, и вышел. Потом присмотрелся, что-то не то, опять зашел, увеличил, посчитал нули. Зашел, проверил и понял — выигрыш мой!» — рассказал Дмитрий.

Как получить шанс на миллиард

Купить лотерейный билет на «Новогодний миллиард» можно как в бумажном, так и в электронном виде. Типографские билеты лотерей, распространяемых «Столото», сейчас доступны более чем в 72 тыс. точек продаж по всей стране, и в более чем 10 тыс. из них победители могут получить выигрыш. А если поблизости нет фирменной точки «Столото», подарочные наборы билетов на новогодний розыгрыш можно заказать в интернет-магазине Ozon — здесь продаются красочные конверты с пятью и тубусы с десятью билетами. Кроме прочего, такие наборы дают возможность участвовать в дополнительных акциях с денежными призами.

Электронные билеты удобнее всего покупать на официальном сайте stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото». Но их также можно приобрести с помощью лотерейных купонов, которые продаются во многих супермаркетах, салонах связи, на автозаправках — при покупке билета таким способом нужно указать номер своего мобильного телефона.

Фото: пресс-служба «Столото»

Кстати, чтобы узнать результат новогоднего розыгрыша, необязательно смотреть «Новогодний миллиард» в прямом эфире — проверить билет можно на официальном сайте stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото» и по телефону круглосуточной горячей линии — 8 900 555-00-55. А розыгрыш можно потом всегда пересмотреть в записи.

Выиграть в лотерею может любой, кто купил билет, так как в основе всех лотерей в мире, в том числе «Русского лото», лежат принципы равновероятности и случайности. Это означает, что каждый билет имеет одинаковый шанс на победу, а выигрышная комбинация формируется случайным образом. Только случай решает, какая комбинация чисел окажется выигрышной.

Чтобы чудо точно получилось

Есть много предубеждений насчет лотерей — якобы никто их не проверяет и не контролирует, однако это не так, и, чтобы чудо случилось, всё должно быть по правилам.

По закону с 2014 года в России все лотереи государственные и их организаторами выступают только Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Целевые отчисления от проведения лотерей в нашей стране идут на развитие российского спорта, так что участие в лотерее — это не только шанс выиграть и возможность испытать яркие эмоции, но и вложение в поддержку спорта, а значит, и в улучшение качества нашей жизни.

Данные о каждом проданном билете попадают как в независимую систему контроля, которая установлена у организатора лотерей — Министерства финансов РФ или Министерства спорта РФ, так и в базу Федеральную налоговую службу, которая ведет надзор за лотерейной деятельностью. Одновременно данные о каждом проданном билете регистрируются в лотерейной системе учета проданных билетов. Из проданных билетов формируется так называемая база «играющих билетов», то есть база проданных и участвующих в конкретном розыгрыше билетов.

Кроме того, за проведением каждого розыгрыша следит тиражная комиссия. Например, в розыгрышах «Русского лото» участники тиражной комиссии проверяют бочонки и мешок, а после проведения тиража подписывают протокол, в котором фиксируют результаты розыгрыша.

И «Новогодний миллиард» — не исключение. Все эти меры контроля применяются во время его проведения. Но праздничный тираж — особенный, ведь это единственный тираж, в котором разыгрывается такой огромный денежный приз. Поэтому нужны особенные дополнительные меры контроля. Для этого привлекаются специалисты по кибербезопасности из независимой экспертной компании, которые проверяют неизменность базы играющих билетов до и после самого розыгрыша, чтобы удостовериться, что в базу не попали никакие дополнительные билеты.

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