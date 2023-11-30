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Новогодние елки в Санкт-Петербурге в 2024 году — куда сходить с детьми в праздники

«Царская елка» в Николаевском дворце пройдет с 31 декабря по 7 января
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Новый год — время волшебных сказок и добрых чудес, в которые так и хочется поверить. А сделать их явью помогают праздничные представления. О том, какие елки для детей пройдут в Санкт-Петербурге, читайте в материале «Известий».

Шоу «По щучьему велению» в 2024 году

С 30 декабря по 8 января на сцене концертно-спортивного комплекса «Арена» в Северной столице выступят артисты Большого Московского цирка с новогодним шоу «По щучьему велению». Всего состоится 20 спектаклей.

Зрителям представят цирковую версию знакомой с детства сказки о Емеле и волшебной щуке, полную акробатических номеров, выступлений дрессировщиков, клоунады и невероятных спецэффектов.

В фойе «Арены» детей и их родителей встретят герои спектакля и ростовые куклы. Гости смогут сделать снимки в фотозоне, осмотреть стенды с игрушками и нанести аквагрим. Главной изюминкой в оформлении праздника станет дизайнерская елка, которую каждый год наряжают в разных стилях.

Шоу «Лунозавр и Солнечный Дракон» в 2024 году

С 31 декабря по 5 января во дворце «Олимпия» пройдет шоу-спектакль проекта «Театр будущего Лилии Тим» под названием «Лунозавр и Солнечный Дракон».

Увлекательная сказочная программа разработана совместно с детским психологом. Вместе с дракончиком Лунозавром и Солнечным Драконом зрители отправятся в космическое путешествие. Они встретят Черную Дыру, величественного Сатурна, воинственного Марса и его спутников, а также космического Деда Мороза. Чтобы пройти все испытания, героям и их маленьким помощникам понадобятся знания в области астрономии и вера в добро.

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В постановке активно используются интерактивные элементы, поддерживающие ощущение вовлеченности в историю. Ребята увидят лазерное шоу, гигантских космических животных, большие надувные модели небесных тел и многое другое.

«Классная Йолка» в 2023 году

Особенную программу для санкт-петербургских школьников подготовил развлекательный центр Vokzal 1853. Динамичная и зрелищная шоу-вечеринка «Классная Йолка» пройдет 23 и 24 декабря.

На площадке расположены большой танцпол, несколько двухуровневых зон отдыха, светодиодный экран, сцена и современное звуковое оборудование. Праздничное настроение обеспечат модные хиты, световое шоу и необычные театральные постановки с участием джамперов и ходулистов. Запечатлеть событие можно в большой фотозоне с эффектом буллет-тайм, который создает иллюзию остановки времени.

Для каждой возрастной группы подготовлена отдельная программа, отвечающая запросам ребят и самым модным трендам сезона.

Елка телеканала «Мульт» в 2024 году

Со 2 по 7 января телеканал «Мульт» приглашает детей и взрослых на елку в «МТС Live Холл».

Ребята посетят Мультимир, где волшебная палитра оживляет героев популярных мультфильмов. На сцене появятся персонажи сериалов «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «Кошечки-собачки» и других. Главному герою, художнику-мультипликатору, предстоит с их помощью спасти мир детских грез от потери цвета.

Зрителей ждет красочное шоу с яркими спецэффектами, масштабными видеопроекциями, цирковыми номерами, интерактивами, играми и многим другим. После праздника все дети получат бесплатные подарки.

Спектакль на воде «Русалочка» в 2024 году

Центр водных видов спорта «Невская волна» представит новогоднее шоу трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой. Спектакль на воде «Русалочка. Параллельные миры» пройдет с 30 декабря по 8 января.

Главной героине и ее друзьям предстоит пройти множество миров, чтобы победить злую волшебницу Урсулу и обрести счастье. Добрая и романтичная история покажет, что, несмотря на все различия, людей объединяет любовь.

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В зрелищных номерах примут участие спортсмены-флайбордисты, звезды мирового синхронного плавания и прыжков в воду, мастера трюковой акробатики, спортивной хореографии, а также артисты театра, кино и цирка. Шоу подарит новое звучание знакомой с детства истории о любви и не оставит равнодушным даже самого требовательного зрителя.

«Царская елка» в Николаевском дворце в 2024 году

Уже который год Николаевский дворец приглашает юных зрителей и их родителей погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства на «Царской елке». Спектакли пройдут с 31 декабря по 7 января.

Гостей ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также другими персонажами сказок. На парадной лестнице ребята смогут сфотографироваться с веселыми ростовыми куклами и посмотреть на магические трюки. А мастера аквагрима помогут создать уникальный праздничный образ.

Для детей подготовлена небольшая сценка с участием Кота Базилио, Лисы Алисы, Карабаса-Барабаса, Елочки и Бабы-яги. Юные искатели приключений победят злодеев и зажгут новогоднюю елку.

Завершится программа в одном из самых красивых залов дворца, где детям и взрослым покажут музыкальный спектакль «Щелкунчик». После него все участники праздника получат от Деда Мороза сладкие подарки. А в фуршетном зале гостей будут ждать угощения и напитки на любой вкус.

Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады»

С 27 декабря по 7 января на арене спорткомплекса «Юбилейный» пройдет шоу звездной фигуристки Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Красочное театральное шоу на льду по мотивам известной сказки даст свой ответ на вопрос, что важнее для человека — богатство или любовь. Насколько он близок к истине, каждому зрителю предстоит решить самостоятельно.

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В спектакле причудливо сочетаются фигурное катание, восточная хореография, акробатические номера под куполом, а также масштабные видеопроекции и фантастические декорации. В главных ролях звезды мирового фигурного катания: Татьяна Навка, Анна Щербакова, Петр Чернышев, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и другие. Вокальные партии исполняют популярные артисты эстрады: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерия, Тимур Родригез, Жасмин и Алексей Чумаков.

Погрузиться в сказочную атмосферу помогут новейшие 3D-технологии, художественная анимация и театральные эффекты.

Ранее «Известия» рассказали, какие новогодние елки пройдут в Москве в 2024 году.

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