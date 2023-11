Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Тёща» 16+

Режиссер: Аскар Узабаев. В ролях: Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Анна Уколова, Тулепберген Байсакалов, Жаныл Асанбекова, Ёла Санько, Марк Богатырев.

Ольга Николаевна — волевая женщина. Она главная дома и на работе. Единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять — ни дать ни взять. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля,

С 30 ноября в прокате.

«Секретарь Деда Мороза» 12+

Фото: Cinemaus Studio

Режиссер: Денис Баженов. В ролях: Ирина Подгорная, Денис Баженов, Екатерина Губанова, Владимир Голованов, Максим Лисовский.

Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год: каждый раз в канун праздника у нее случаются разнообразные неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза. Молодой человек, представившийся Тимофеем, обещает, что исполнит любое новогоднее желание Лизы, и она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки.

С 30 ноября в прокате.

«Госпожа» 18+

Фото: Иви

Режиссер: Юлия Трофимова. В ролях: Никита Ефремов, Евгения Громова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Ольга Тумайкина, Сабина Ахмедова, Мария Голубкина, Алексей Розин.

Тихоня становится госпожой. Чтобы выплатить коллекторам долги матери, назанимавшей огромную сумму, сексуально и морально скованная соцработница Маруся вынуждена работать в специфическом борделе. Это неожиданно помогает ей начать господствовать не только в постели, но и в жизни. Драмеди с элементами эротики расскажет историю скромной соцработницы, которая тайно становится доминатрикс, что неожиданно помогает ей обрести уверенность в себе и добиться целей в обычной жизни.

С 30 ноября на «Иви».

«100 лет Динамо» 16+

Фото: START

Режиссер: Александр Ловянников.

История легендарного футбольного клуба в web-сериале. В формате коротких выпусков звездные болельщики расскажут о становлении «Динамо», важных периодах и событиях, победах, выдающихся спортсменах прошлого и современных героях. Звездными рассказчиками выступят спортивный комментатор Виктор Гусев, актер Камиль Ларин, шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев, фигуристка Евгения Медведева, певец Дмитрий Маликов.

Со 2 декабря на START.

Концерты

Andry Donalds 6+

Фото: Crocus City Hall

Andru Donalds — всемирно известный и талантливый участник проекта ENIGMA, чья карьера берет начало в 1990-х годах. Музыкант работал над несколькими альбомами ENIGMA, записав известные композиции — Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime Till My Dying Day, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders и множество других, а также выпустил сольные альбомы и синглы Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love.

В Crocus City Hall Andru Donalds выступит в сопровождении струнного оркестра и обеспечит тем самым полное погружение в атмосферу музыкальной эйфории ENIGMA. В программе будут представлены многие из вышеперечисленных хитов — как новых, так и знакомых слушателям.

7 декабря, 20.00, Crocus City Hall.

«Золотые хиты Сан-Ремо» 6+

Фото: Государственный Кремлевский Дворец

В Кремлевском Дворце состоится большое шоу оркестра «Русская филармония» «Золотые хиты Сан-Ремо». Итальянские солисты Кларисса Вики, Фабио Курто, Энрико Колонна, а также наши популярные певцы Марианна Савон и Эдвард Хачарян исполнят хиты победителей «Сан-Ремо» разных лет — Эроса Рамаццоти, Андриано Челентано, Лючиа Далла, Аль Бано и Ромины Пауэр, Тото Кутуньо и других. Дирижер — Роберто Молинелли, который, к слову, был председателем и дирижером того самого знаменитого фестиваля в Италии.

2 декабря, 14:00, Государственный Кремлевский Дворец.

«Бах|Бетховен» 6+

Фото: предоставлено пресс-службой

Концерт известного дирижера Филиппа Чижевского и его ансамбля Questa Musica, посвященный музыке великих классиков — Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. В программу вошли Симфония № 3 («Героическая») Бетховена и два концерта Баха. Солистами в этот вечер станут лауреаты международных конкурсов Леонид Железный (скрипка) и Александра Коренева (клавесин).

5 декабря, 19:00, Большой зале Московской консерватории.

«Хибла Герзмава приглашает...» 6+

Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...» состоится концерт его основательницы. Народная артистка России Хибла Герзмава каждый раз поражает слушателей образцовой техникой и неповторимым тембром, актерской игрой и продуманностью каждого образа. В этот вечер оперная дива выступит совместно с заслуженным артистом РФ, ведущим солистом Большого театра Игорем Головатенко (баритон) и заслуженным артистом Республики Армения, приглашенным солистом Мариинского театра Ованнесом Айвазяном (тенор). В программе — арии зарубежных и русских композиторов. Артисты выступят в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра. Дирижер — заслуженный артист России Антон Гришанин.

30 ноября, 19:00, Большой зал Московской консерватории.

«Сказочный венский бал» 6+

Фото: предоставлено пресс-службой

Концерт камерного оркестра «Московская Камерата». В преддверии новогодних праздников организатор мероприятия концертно-продюсерский центр Artemusicum подготовил для слушателей изысканную программу, включающую в себя произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Штрауса и Иоганнеса Брамса, а также других великих композиторов австрийского музыкального пантеона.

5 декабря, 19:00, камерный зал Московского международного Дома музыки.

«Безумные танцы с Фабио Мастранджело» 6+

Фото: Государственный Кремлевский Дворец

В Кремлевском Дворце состоится большое шоу оркестра «Русская филармония» «Безумные танцы с Фабио Мастранджело», приуроченное к дню рождения маэстро. Солисты — Дарья Зыкова, Родион Петров, Иван Таланин, Константин Захарато, Кирилл Ячменёв, Олег Пискунов, Инна Свечникова, Николай Пантюхин, шоу-театр DIVO, Ирландское танцевальное шоу Celtica. В этой программе соединились либертанго, мамбо, чардаш, танец с саблями, сиртаки, канкан, танец льда и пламени из культового сериала «Игра Престолов», танцы страсти и любви, ритмы Латинской Америки, мелодии солнечной Испании и легендарное танго.

2 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский Дворец.

«Супердискотека 90-х» 12+

Фото: предоставлено организатором

Главный ретромегадэнс страны — «Супердискотека 90-х». Уже в эту субботу в «МТС Live Холл» выступят «КАР-МЭН», «Мальчишник», «Вирус», Света, «Блестящие», Оксана Почепа (Акула), «Отпетые Мошенники», Оксана Ковалевская (ex. KRASKI), Мистер Малой, золотой состав «Стрелок», Ирина Салтыкова, Total / Cherkunova, Игорёк, Revoльvers и другие. Гостей ждет тематическая вечеринка под лозунгом «Назад в будущее!». Дресс-код — яркие лосины, малиновые пиджаки, «петушки» и «варенки».

2 декабря, 19:00, «МТС Live Холл».

Театр

«Обыкновенное чудо» 16+

Фото: Театр Вахтангова

Режиссер: Иван Поповски. В ролях: Владимир Логвинов, Леонид Бичевин, Яна Соболевская, Николай Романовский, Эюб Фараджев, Владислав Демченко, Артур Иванов, Полина Рафеева, Юлия Рутберг, Мария Волкова, Евгений Князев, Игорь Карташёв, Григорий Здоров, Юрий Красков.

Это историю про вздорного короля, отважную принцессу и медведя все знают по фильму Марка Захарова. Театр Вахтангова приглашает на премьеру сценической версии одноименной пьесы Евгения Шварца. Ее он сочинял десять лет, потому что особенно дорожил ею и работал над ней только в те часы, «когда чувствовал себя человеком». Евгений Львович посвятил эту работу жене Екатерине Ивановне; они поженились за 15 лет до выхода пьесы. Фраза, произнесенная в самом начале, с буквальной точностью передает мысли драматурга: «Пятнадцать лет я женат, а влюблен до сих пор в жену свою, как мальчик, честное слово!»

3, 4 декабря, 19:00, Театр Вахтангова.

«Как вам это понравится?» 16+

Фото: МХТ имени А.П. Чехова

Режиссер: Юрий Муравицкий. В ролях: Наташа Швец, Полина Романова, Кузьма Котрелёв.

Зрителей ждет яркое, парадоксальное, полное драйва действо. Режиссер утверждает, что «это будет похоже на то, как будто Sex Pistols играют Шекспира, причем на сцене театра «Глобус».

«Как вам это понравится» — не самая популярная комедия великого барда, но один монолог из нее знают все: «Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры». Главная же эмоция этой истории — радость.

1, 2 декабря, 19:00, МХТ имени А.П. Чехова.

«П — значит принятие» 16+

Фото: ММЦ «Планета КВН»

Режиссеры: Александр Буслаев, Алексей Арапов. В ролях: Ксения Минаева, Алексей Мечетный, Алена Гуменная, Сергей STK, Алиса Аралова, Ксения Пыльнова, Полина Отрубенникова.

Премьера драматического пластического спектакля, объединяющего в себе элементы эффектного шоу, современной хореографии, драматического искусства и иммерсивного перформанса. Зрители станут свидетелями необычного сеанса психоанализа и смогут наблюдать действие сразу на двух сценах, одну из которых построят специально для шоу прямо в зрительном зале.

Жизнь главного героя мгновенно рушится, как только он сталкивается с изменой. За одну секунду в его голове переворачивается целый мир. И вот он уже должен пройти все стадии — отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, принятие. Работа с пространством зала усилит эффект вовлеченности зрителей в историю и по-новому поможет взглянуть на театр.

2 декабря, 19:00, московский молодежный центр «Планета КВН».

«Восточный экспресс» 6+

Фото: предоставлено пресс-службой

Режиссер: Никита Вершинин. В ролях: Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Елена Валюшкина, Александр Клюквин, Олеся Судзиловская.

Постановка по роману Агаты Кристи. Путешествие в одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в опасную и захватывающую загадку. В центре сюжета — история 12 пассажиров, каждый из которых находится под подозрением. И только великий сыщик Эркюль Пуаро должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет очередной удар. Детально воссозданные интерьеры поезда «Восточный экспресс» переносят зрителя в эпоху 1930-х годов, а проекционная система с эффектом дополненной реальности делает спектакль зрелищным.

4 и 6 декабря, 19:00, «Дворец на Яузе».

«Масквичи» 16+

Фото: театр «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В главных ролях: Богдан Щукин, Марина Дианова, Диллон Олойеде, Ольга Богомазова, Валерия Королёва, Александр Борисов.

Лирическая комедия, история трех поколений одной семьи. Приезд пожилых родителей к дочерям и внуку, как стихийное бедствие: они в одночасье рушат привычный уклад в жизни детей, начинают задавать неудобные вопросы, лезут с непрошеными советами. Но именно эти неугомонные «масквичи» (именно так, на старый московский манер) начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.

1 декабря, 19:00, театр «Модерн».

«Сын мандарина. Соловей» 12+

Фото: Театр кукол им. С.В. Образцова

Премьера на камерной сцене Большого театра — первая коллаборация ГАБТа и Театра кукол Сергея Образцова. Это две истории. Первая — «Сын мандарина». Либретто Виктора Крылова. Русские скоморохи дают представление китайскому императору: это вдохновленная его страной опера «Сын мандарина». В это время влиятельный сановник ищет сына, потерянного много лет назад. И вторая часть — «Соловей». Либретто к опере написали Игорь Стравинский и Степан Митусов по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена.

30 ноября, 1, 2 декабря, 19:00, 3 декабря, 14:00, Большой театр, камерная сцена.

«Фортуна» 16+

Фото: Театр Елены Камбуровой/Александр Иванишин

Режиссеры: Елизавета Шахова, Иван Рябенко. В ролях: Алексей Гиммельрейх, Евгения Курова, Екатерина Тихомирова, Ольга Тенякова, Алла Юганова, Лейла Эгамова, Полина Чернова.

Спектакль по одноименной пьесе Марины Цветаевой. Она почти не имеет сценической истории. Талантливый любовник и царедворец, отважный воин Лозэн был наделен удивительной способностью очаровывать людей. Лозэн всегда был в гуще исторических событий, которые в конце концов и привели его на плаху в 1793 году. Марина Цветаева пытается разгадать тайну жизни, смерти и удачи Лозэна. И, как ей кажется, находит ответ.

3 декабря, 19:00, Театр Елены Камбуровой.

Музеи

«Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» 6+

Фото: Пресс-служба Русского музея

Этот проект уже называют главной выставкой года. Юбилейная экспозиция великого русского художника Василия Сурикова представит признанные шедевры, украшающие собой Михайловский дворец: «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком» и «Сибирячка», а также другие живописные работы и эскизы к знаменитым картинам. В рамках национального проекта «Культура» их увидели более 100 тыс. жителей Сибири на выставках в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске и в Новосибирском художественном музее. Путешествие картин Василия Сурикова в Сибирь перед открытием его выставки в Русском музее — дань памяти мастера и уважения его малой Родине.

С 30 ноября, Русский музей (Санкт-Петербург).

«Пресня: выставка моей памяти» 6+

Фото: Центр «Зотов»/Андрей Орехов

Экспозиция создает образ Пресненского района на пересечении культурных, географических и личных координат. Экспонаты из государственных музеев и личные артефакты — дневники жителей, фотографии, кинохроника, произведения художников-шестидесятников и современных авторов собраны в единое визуальное представление. Район показан не как набор краеведческих достопримечательностей, а как образ, создаваемый из воспоминаний его жителей.

До 11 февраля, центр «Зотов».

«Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» 12+

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка-реконструкция, основанная на археологической сенсации XX века — глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до н.э. Посетителей ждут детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, реплики великолепных колесниц, оружия и предметов быта, а также галерея красочных костюмов. Всего на выставке представлено более 150 экспонатов.

С 30 ноября, ВДНХ, павильон № 22.

Ярмарки и фестивали

non/fictio№25 6+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Международная ярмарка интеллектуальной литературы в этом году отмечает 25-летие. Участниками юбилейной экспозиции станут 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. На стендах экспонентов гостей ярмарки будут ожидать лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности — художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и многих других жанров. Самые яркие новинки по давней традиции non/fiction будут представлены на центральной линии экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году будет три — «Взрослая литература», «Детская литература», и «Комиксы».

С 30 ноября по 3 декабря, «Гостиный Двор».

2-й Открытый российский фестиваля авторского кино «Зимний» 16+

Фото: vk.com/zimnyfest

В конкурсную программу вошли восемь российских кинопремьер, снятых в 2022–2023 годах. В ней представлены комедийная драма о причудливых поворотах судьбы «Танцуй, Селедка!» Александры Лупашко, подростковый триллер с социальным подтекстом и шекспировскими страстями «110» Ильи Михеева и новая картина Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Зрители увидят фильм Эллы Манжеевой «Белой дороги!», картину «Вера» Иры Волковой. Якутское кино представлено лентой режиссера Николая Карякина (Айдына Ате) «Тимир». Кроме того, в программе фестиваля новая работа Ивана И. Твердовского «Панические атаки» и «Сломя голову» Евгения Григорьева. Все показы фестиваля бесплатные, желающие смогут попасть в кино по регистрации на сайте «Зимнего».

1–7 декабря, «Художественный» и кинотеатры сети «Москино».