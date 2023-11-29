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Новогодние елки в Москве в 2024 году — куда сходить с детьми в праздники

Новогодняя елка в Кремле пройдет с 26 декабря по 8 января
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Новый год — любимый праздник для многих детей. И дело не только в подарках и каникулах, но и в различных представлениях, которые не оставляют маленьких зрителей равнодушными. О том, какие елки для детей пройдут в Москве, читайте в материале «Известий».

Кремлевская елка в 2024 году

Главным новогодним событием для юных жителей столицы по праву считается елка в Кремле. Она пройдет с 26 декабря по 8 января в Большом зале Кремлевского дворца.

Представление под названием «Тридевятый Новый год» перенесет гостей в столицу Сказочного мира, в которой бушуют снежные вихри и ледяные бураны. Вместе с главными героями зрители вступят в схватку со Злом, преодолеют множество препятствий и посетят параллельные миры. Погрузиться в атмосферу чудесного приключения помогут яркие декорации, современные спецэффекты и авторская музыка. А перед началом шоу дети смогут поучаствовать в развлекательной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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Билеты на Кремлевскую елку продаются с подарками и без них. Оплатить подарок для ребенка можно во время заказа билета.

Киноелка в «Мосфильме» в 2024 году

С 25 декабря по 8 января «Мосфильм» приглашает детей и взрослых на новогоднее представление «Самый Новый год! Не так ли?». Оно пройдет в здании киностудии.

Зрителям представят сказку о приключениях Деда Мороза и его лесной команды. Специально для шоу написана оркестровая музыка, подготовлены масштабные декорации, новейшие спецэффекты и авторская хореография. В спектакле примут участие популярные актеры кино и телевидения, они появятся в видеоэпизодах на больших светодиодных экранах.

Кроме того, гостям «Мосфильма» расскажут интересные факты об истории кино. Им также предложат игры с аниматорами и мастер-классы.

Елка телеканала «Карусель» в 2024 году

Волшебное шоу для детей подготовил телеканал «Карусель». Представления пройдут в «Крокус Сити Холле» с 23 декабря по 7 января.

Вместе с любимыми героями зрители спасут волшебную Карусель, создающую мультфильмы, от злодеев, чтобы она продолжала дарить радость ребятам. На сцену выйдут Дед Мороз и его верные помощники — персонажи популярных мультиков «Царевны», «Ну, погоди!», «Лунтик», «Новое Простоквашино» и других.

В программе — цирковые номера, игры со зрителями, масштабные видеопроекции и лазерные эффекты. А над залом будет летать гигантский надувной дирижабль. Изюминкой шоу станет индивидуальное видеопоздравление для каждого ребенка, в котором Дед Мороз похвалит его рисунки или фотографии.

Елка в храме Христа Спасителя в 2024 году

Насладиться представлением по мотивам «Рождественских повестей» Чарльза Диккенса Дети и взрослые смогут в храме Христа Спасителя. Спектакли пройдут с 26 декабря по 8 января.

Вместе со скрягой Скруджем зрители отправятся в прошлое, чтобы вернуть старику радость Рождества. В захватывающем путешествии их ждут трогательные, смешные и местами страшные события, которые помогут поверить в чудо.

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Погружение в атмосферу праздника обеспечат трансформирующиеся декорации, современные аудио- и видеоэффекты, добрая музыка и песни. В постановке участвуют актеры лучших театров Москвы.

Елка «Союзмультфильма» с Миланой Хаметовой в 2024 году

С 27 декабря по 7 января «Союзмультфильм» приглашает зрителей на интерактивное представление «Мульт и Елка» в VK Stadium.

Гостей мероприятия ждет путешествие по бесконечным мультмирам. Ребята должны помочь главному герою найти сестру, которая случайно попала в игровое приложение. Сделать это им позволят уникальные интерактивные технологии. А проводником зрителей в цифровом пространстве станет блогер Милана Хаметова.

Шоу включает в себя элементы знакомой детям медиасреды, например, сюжет в формате «распаковки», популярный на видеоплатформах. Дополнят программу музыкальные и акробатические номера, а также новейшие спецэффекты.

Елка у каскадеров «Тайна планеты роботов» в 2024 году

В Парке киноприключений «Мастер Панин» с 23 декабря по 6 января пройдет елка каскадеров «Тайна планеты роботов».

Необычное представление состоится под открытым небом. Зрителям представят новогоднюю сказку в экшен-формате с трюками на мотоциклах, высотными падениями, акробатикой на автомобилях и огненным шоу. Персонажам предстоят стремительные погони и опасные сражения, которые будут держать в напряжении до конца спектакля.

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Кроме того, детей ждут интерактивные конкурсы, аттракционы, катание на мотосанях, трюковых мотоциклах и огромной машине «Биг Фут».

Елка «Тайна ледяного дракона» в культурном центре «Вдохновение» в 2023 году

В культурном центре «Вдохновение» с 23 по 24 декабря состоится технологичное представление «Тайна ледяного дракона».

Зрители посетят мир невероятных научных экспериментов и великих открытий. В программу входят Тесла-шоу, опыты жидким азотом, лазерные эффекты и многое другое. Во время представления по зрительному залу будет ходить реалистичный дракон высотой в 5,5 м, а также огромные роботы. После елки ребята смогут сфотографироваться с плюшевым белым Мишкой.

Ранее «Известия» рассказали, как провести Новый год в Москве.

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