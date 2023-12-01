Главная елка страны – 2024: все секреты, как добраться и увидеть ее

С декабря столицу начали подготавливать к празднованию Нового года. По-настоящему волшебную атмосферу можно ощутить на Красной площади, где среди новогодних декораций и огней организуют развлекательные мероприятия для людей всех возрастов. А главная елка страны традиционно украсит Соборную площадь Москвы около Успенского собора. Какие новогодние мероприятия пройдут в самом центре столицы, рассказывают «Известия».

Кремлевская елка – 2024: что о ней известно

Традиция украшать новогодними елками площадь у Кремля появилась более 300 лет назад, во времена правления Петра I. Император в своих указах перенес дату празднования Нового года с 1 сентября на 1 января, а также велел устанавливать в честь этого события хвойные деревья на Соборной площади Москвы.

В советское время обычай ставить нарядные елки ненадолго прерывался, но позже традицию возобновили. А с 1996 года на Соборной площади вновь начали устанавливать живую новогоднюю ель. Первые кремлевские елки с конца 1990-х привозили из Великого Устюга — родины Деда Мороза. Однако транспортировка хвойных деревьев была затратной и длительной, поэтому решено было доставлять главное новогоднее украшение из Подмосковья.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Поиски новогодней елки начинаются уже в конце лета с использованием авиации и спутниковой связи. По всем лесничествам Московской области отбирают около 50–70 деревьев. Основные требования для главной елки страны — гладкий ствол и ровная крона, чтобы можно было повесить гирлянды и новогодние украшения.

В этом году праздничную елку привезут из Щелковского округа Подмосковья, сообщили в Рослесинфорге. Хвойная красавица имеет высоту 25 м, диаметр ствола 60 см, а ее возраст составляет около 85 лет. Посмотреть на торжественную вырубку великовозрастного дерева не получится. Конкретное нахождение елки держится в секрете для обеспечения защиты от вандалов.

Оценить наряд новогодней ели можно будет в 20-х числах декабря на Соборной площади Московского Кремля. Когда зимние праздники пройдут, елку распилят и переработают на памятную сувенирную продукцию.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Елка на Соборной площади в Москве – 2024: как добраться

Увидеть главную кремлевскую елку страны воочию можно, приехав в столицу в декабре или январе. Добираться до центра удобнее всего на общественном транспорте. Ближайшие к Кремлю станции метро — «Охотный Ряд», «Театральная» или «Площадь Революции». Также добраться до праздничной елки можно от станций «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина» и «Боровицкая» .

Чтобы выйти к елке, нужно дойти до Кутафьей башни и по мосту между ней и Троицкой башней зайти на территорию Кремля.

Территория Московского Кремля и его музеи открыты для посещения шесть дней в неделю, кроме четверга, с 10:00 до 17:00. Для входа на Соборную площадь необходимо будет приобрести билет в ближайших кассах или на сайте Музеев Московского Кремля.

Цена входного билета для взрослых — 700 рублей, дети до семи лет проходят бесплатно. Студенты, пенсионеры и дети от семи до 16 лет могут пройти по льготному билету стоимостью 500 рублей. Льготу нужно будет подтвердить в кассе соответствующими документами.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Также можно взять в аренду аудиогид или доплатить за вход в храмы-музеи и на выставки, которые находятся на территории Соборной площади.

Тридевятый Новый год: куда пойти в Кремле и на Красной площади в новогодние праздники

В праздничную пору на Красной площади у стен Кремля организуют множество мероприятий и развлечений, которые можно посетить всей семьей. Почувствовать сказочную атмосферу Нового года можно на ГУМ-катке. Веселые катания под праздничную музыку и яркие иллюминации понравятся и детям, и взрослым. Помимо обычных сеансов на катке пройдут мастер-классы и представления.

Ледовая площадка будет работать ежедневно с 9:00 до 23:30 до конца зимнего сезона. Для взрослых билет в будние дни обойдется в 700 рублей, в выходные — 800 рублей, без учета аренды коньков. Детский билет в будни — 300 рублей, в выходные — 400 рублей.

Рядом с катком для москвичей и гостей столицы с 11:00 до 23:00 работает ГУМ-ярмарка. На ней можно перекусить разнообразной едой , в том числе жареными каштанами, блинами и шашлыками, побаловать себя традиционными русскими сладостями и согреться горячим чаем. Также на ярмарке продаются сувениры, елочные игрушки, украшения и другие предметы народного промысла.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Новогоднее настроение подарят и катания на каруселях. На аттракционах в самом сердце столицы можно будет покататься всей семьей на протяжении зимних праздников.

Кроме того, в Государственном Кремлевском дворце пройдут красочные новогодние представления. В 2024 году программа праздника называется «Тридевятый Новый год». Для зрителей выступят любимые персонажи детства, которые отправятся в захватывающее приключение. Полный сюжет театрализованного действа держится в секрете.