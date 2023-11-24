Самый большой каток Москвы открывается на ВДНХ: цены и расписание

Каток на ВДНХ будет открыт с 24 ноября по 25 февраля 2024 года. В новом сезоне он отметит 10-летие. Тема года «Полет во времени» перенесет любителей главного зимнего досуга к мечтам о космосе и стремлению к высоким достижениям. На протяжении всего периода на ледовом поле будут проходить концерты, мастер-классы по фигурному катанию, костюмированные вечеринки и другие театральные шоу. Как будет работать каток на ВДНХ в этот раз и чем он удивит гостей в юбилейный год — в материале «Известий».

Полет во времени — каток на ВДНХ: открытие, график работы, купить билеты

В сезоне 2023–2024 гг. площадь ледового покрытия составит 8,9 тыс. кв. м, главные дорожки пройдут вблизи исторических мест парка, таких как павильон № 34 «Космос» и № 26 «Транспорт СССР». Москвичи и туристы смогут воспользоваться пунктами проката спортивного инвентаря и заточки коньков. На катке откроются различные кафе с закусками и горячими напитками. Помимо основного развлечения, для посетителей будут доступны три входных павильона: два основных, которые находятся на подиуме напротив павильона № 57, и бизнес-павильон, расположенный вблизи здания № 20 («Центральный дом автоспорта»).

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Темой нового сезона заявлен «Полет во времени» . Посетители смогут погрузиться в шестидесятые годы прошлого столетия и увидеть стремление людей к неизведанному. В день открытия 24 ноября гостей ждет красочное шоу о человеке, который мечтает бороздить космические просторы. Герой отправится в путешествие по разным планетам и галактикам, встретится с их обитателями и преодолеет препятствия на пути к своей цели. Торжественное представление начнется в 18:00. На следующий день, 25 ноября, мероприятия продолжатся на других площадках с 16:00 до 20:00. Справа от арки Главного входа, на северной петле кольцевой дороги можно будет наблюдать театральное шоу и светозвуковую инсталляцию «Северное сияние — полет во времени». Кроме того, вблизи аттракциона «Школа спасателей» организуют музыкальное представление «Время легенд». В течение зимнего сезона в парке будут проходить мастер-классы, конкурсы и костюмированные вечеринки, тематические спектакли в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Необходимо соблюдать возрастные ограничения. На ледовое шоу допускаются дети старше шести лет. В целях безопасности детей и родителей, которые не уверены в своих навыках катания, на внутреннем круге предусмотрена зона «тихого катания». Узнать цены и приобрести билеты можно на официальном сайте ВДНХ, а также в кассах на ближайший сеанс. Кассы располагаются непосредственно у самого катка и инфоцентров в арке Главного входа и около павильона № 55. Стоимость взрослого билета в день открытия без аренды коньков составит 1200 рублей, детский билет (от 6 до 14 лет) — 600 рублей. Взрослый билет на утренний сеанс 25 ноября стоит 600 рублей, детский (от 6 до 14 лет) — 300 рублей. Цена вечернего сеанса в праздничный день варьируется от 400 до 800 рублей.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Затем — технический перерыв. Второй сеанс продлится с 17:00 до 23:00. В выходные и праздничные дни ледовая площадка будет работать на час дольше — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Понедельник — технический день.

Выставка-форум «Россия» 2023–2024: куда сходить на ВДНХ

4 ноября в павильонах ВДНХ состоялось грандиозное открытие выставки-форума «Россия», которая будет действовать до 12 апреля 2024 года. Событие посвящено основным достижениям регионов России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Одной из новинок стало торжественное открытие павильона № 1, который находился на реконструкции более девяти лет. Конструкторы совместили исторические элементы здания с современными технологиями.

Москвичи и гости столицы смогут посетить шесть тематических маршрутов, таких как искусство, общество, технологии, энергетика, экология и профессии. В павильоне М с 10:00 до 18:00 проходит ежедневная экскурсия «Арт-тропа». Общее время прогулки составляет 3,5 часа. Участники изучат архитектурный парк, обсудят искусство различных эпох и узнают, как современные технологии повлияли на сферу. Кроме того, в данном павильоне проводится экскурсия «Цифровое погружение», где можно узнать всё о передовых космических технологиях и увидеть макеты ракеты «Восток». Группы стартуют каждый час с 10:30 до 17:30. Гости выставки-форума также могут посетить экскурсии «Мой успех», «Родная страна» и «Кратер вулкана».

Посетители у стенда Красноярского края перед открытием Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По случаю выставки-форума была построена инсталляция «Живая карта России» высотой более 10 м. Идея создания интерактивной карты принадлежит Чувашскому национальному музею. Здесь можно совершить путешествие по разным регионам России. Экспозиция «Первые в России — стране возможностей» посвящена достижениям страны через отражение прошлого, настоящего и будущего. В павильоне будут проходить оригинальные шоу и демонстрироваться современные технологии. Госкорпорация «Росатом» представила музей атомной энергии, где посетителям смогут узнать историю создания РДС-1 и «Царь-бомбы».

Афиша мероприятий обновляется регулярно. Зарегистрироваться на экскурсию, лекции и концерты можно на официальном сайте выставки.