Пантеон героев: на ВДНХ открыли цифровую выставку о мечте и великих мечтателях

В отреставрированном павильоне № 1 на ВДНХ открылась масштабная интерактивная экспозиция для детей и подростков «Первые в России — стране возможностей». В ее основе — идея мечты как начала любого открытия и изобретения. Выставка рассказывает о великих соотечественниках: ученых, писателях, спортсменах, музыкантах, первооткрывателях, достижения которых когда-то тоже были всего лишь грезами. Здесь можно задуматься или вспомнить о своих устремлениях и даже символично запустить мечту в небо. Экспозицию подготовило «Движение Первых» совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» . В чем ее особенности — в материале «Известий».

На пути к мечте

Цифровая мультимедийная экспозиция «Первые в России — стране возможностей» органично вписалась в обновленные интерьеры павильона № 1, который открылся в преддверии масштабной выставки-форума «Россия» на ВДНХ после большой реконструкции, проводившейся с 2014 года. Зданию вернули исторический облик, но интерактивы и многочисленные медиаэкраны не выглядят в классических интерьерах чужими: они намеренно создавались так, чтобы возникало впечатление единого целого.

На выставке много школьников, и все делалось в первую очередь для них. Сама идея — «мечта как начало любого открытия» — призвана вдохновлять именно в юном возрасте, хотя и взрослым есть о чем задуматься. Экспозиция расположилась в семи залах, каждый из них затрагивает определенную тему: например, в одном рассказывают о выдающихся ученых прошлого и их открытиях, в другом — о силе характера, решимости и усилиях на пути к цели.

Фото: Пресс-служба Дирекции участия «Движения Первых» в международной выставке-форуме «Россия»

— Мы на примерах показываем ребятам, как прошлое объединяется с настоящим и с будущим нашей страны. Показываем природные богатства, многообразие национальных культур, образы героев-первооткрывателей, чьими достижениями мы сейчас пользуемся и гордимся. Наша главная задача — показать детям, что у них безграничные возможности. Показать тот путь, который прошли такие же, как они, граждане Российской империи, СССР, России. От мечты до реализации. Когда выходишь с выставки, понимаешь, что этот пантеон героев тебя поддерживает, что ты один из тех людей, которые могут добиться реализации своей мечты в нашей стране, — отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров. Одну из экскурсий для школьников он провел лично.

— Выставку уже посетило большое количество людей из разных регионов России. Гостям интересны история и достижения нашей страны, ведь нам действительно есть, что показать и чем гордиться. Сама идея — «мечта как начало любого открытия» — призвана вдохновить посетителей выставки на новые свершения. Экспозиция расположилась в семи залах, каждый из них затрагивает определенную тему: например, в одном рассказывают о выдающихся ученых прошлого и их открытиях, в другом — о силе характера, решимости и усилиях на пути к цели. В каждом зале также расположена тематическая информация о проектах нашей платформы «Россия — страна возможностей» и «Движения Первых», которые помогут не просто мечтать о великом, а сделать первые шаги для достижения желаемого. Важно, чтобы все россияне верили в то, что мечты сбываются, и знали, что в России может самореализоваться любой человек, — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Экспозиция открылась в первый день работы выставки-форума «Россия» 4 ноября. За это время ее посетили более 38 тысяч человек, из них свыше 4 тысяч детей в составе детских организованных групп из разных регионов России.. Это активные и талантливые ребята, в том числе участники Движения Первых: чтобы попасть в павильон № 1, они прошли специальный конкурсный отбор.

Кроме того, ежедневно в 20:00 в дни работы выставки-форума «Россия» на фасаде павильона № 1 можно будет увидеть уникальное световое 3D-шоу «Мечта», связанное с ключевыми идеями и смыслами «Первых в России — стране возможностей». Шоу реализуется с помощью 36 проекторов. Зрители увидят культурные и национальные традиции, многообразие профессий и достижений, реализация которых началась именно с мечты, — всё то, чем гордится наша страна. А в праздничные дни в рамках вечернего шоу будут появляться уникальные заставки-поздравления.

Пантеон героев

Все тематические зоны выставки связаны между собой одним ключевым смыслом. Посетителям выдаются наушники с аудиогидом, он в деталях рассказывает о задумке каждого пространства.

Прежде чем пройти в основные залы, дети попадают в нулевой. В нем гостей встречает огромная фигура Юрия Гагарина, которая держит в руках белую путеводную звезду. Внушительные медиаэкраны, стилизованные под мозаику, тоже передают космические сюжеты и постоянно меняются. На стене оживает портрет Роберта Рождественского, который читает стихотворение «Будьте первыми».

Фото: Пресс-служба Дирекции участия «Движения Первых» в международной выставке-форуме «Россия»

Следующий зал называется «Интро. Голос из будущего». В нем появляется персонаж — девочка Вера из будущего, которой предстоит сопровождать школьников до конца экскурсии. В небольшом квадратном помещении с высокими потолками ждет первый интерактив: к стелам с экранами нужно приложить выданный при входе браслет и сформулировать мечту, пользуясь наводящими вопросами нейросети. Это пригодится в последнем зале.

Затем экскурсанты переходят в пространство «Патриотизм» с притягивающими взгляд оживленными голограммами — например, ученых Дмитрия Менделеева и Сергея Королева. На них можно надолго «залипнуть», наблюдая за движениями в трехмерном изображении. Появляются на экранах и выдающиеся российские деятели искусства — Федор Достоевский, Николай Гоголь и другие.

В следующем зале детей ждет экспозиция «Экология и природные богатства». Здесь мультимедийные экраны расположены не только на стенах, но и на полу. Они с головой погружают зрителей в красоту естественных достопримечательностей страны — например, озера Байкал и горы Эльбрус. Картинка в трех измерениях создает ощущение присутствия. Можно почувствовать упоение полета и яркий солнечный свет, чего осенью в Москве особенно не хватает.

— Как формируются достижения? Прорывные идеи, успехи в той или иной области, все это требует наличия определенных условий. В этом контексте подчеркну, что основу всех достижений государства, бесспорно, составляют образование и просвещение. Без светлых умов и знаний нет развития и новых открытий ни в одной сфере жизни, — отмечает на своей экскурсии Григорий Гуров.

Еще один интерактив разместился в следующем зале «Наука и технологический прорыв». В нем сконструировали мини-лаборатории, посвященные российской лунной программе, генной инженерии, аэродинамике и термоядерному синтезу. В пространстве впервые появляется весточка из настоящего: изобретения, созданные российскими школьниками.

— Образованию и просвещению в нашей стране стали придавать большое значение еще в первые годы советской власти. За двадцать лет борьбы с неграмотностью населения с 20-х по 40-е годы в СССР обучили десятки миллионов человек. Отмечу, что наш успешный опыт перенимали даже в ЮНЕСКО. Параллельно с ликвидацией неграмотности взрослого населения были разработаны новые формы обучения советских детей. Система образования была массовой, доступной, бесплатной, с равными условиями и для мальчиков, и для девочек, — рассказал школьникам Гуров.

Он добавил, что это позволило в кратчайшие годы сформировать образованное общество с выдающимися умами и талантами, которые позволили СССР развиваться гигантскими скачками во всех сферах жизни от спорта и искусства до космической отрасли.

Фото: Пресс-служба Дирекции участия «Движения Первых» в международной выставке-форуме «Россия»

— Россия активно поддерживает талантливых школьников и студентов. И сейчас «Движение Первых» — это возможность стать лучшей версией себя, достойным наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на достигнутом. Быть участником движения — это выбор сильных и готовых вписать свое имя в историю России, — подчеркнул председатель правления «Движения Первых».

Последние три зала — «Сила характера», «Мы вместе» и «Купольный зал» — уже не столько об истории, сколько о необходимых действиях для осуществления мечты и мощной поддержке соотечественников на этом пути. В финальном пространстве можно символически запустить мечту в небо — ту самую, которую обозначаешь на стелах в первом зале.

Видение детей

На выставку приезжают дети разного возраста, но в основном подростки. Многие из них успели задуматься о будущем, а экспозиция побуждает к действию.

— Меня пригласило сюда общество «Знание» после конкурса «Школьная лига лекторов», — делится впечатлениями гость выставки из Москвы Тарас. — Я очень сильно увлекаюсь химией и физикой, близкой к ядерной. И в будущем я планирую связать свою жизнь именно с этими науками. Очень понравился дух патриотизма и общая мотивация на этом мероприятии. Было довольно интересно, технологично и продуманно. Декорации, подсветка — все круто. Почувствовал внутренний подъем, стимул к работе.

Вдохновились экспозицией и московские школьницы Лиза и Оля. На выставку им предложили съездить педагоги, и они не отказались.

— Не могу ответить на 100%, чем бы мне хотелось заниматься в будущем, но я хочу быть ученым. Но пока цель — стать умной, самой умной в классе, и хорошо сдать экзамен. Мне понравилось, что эта экспозиция заряжает мотивацией, желанием что-то делать, работать над собой и достигать целей. Музыкальное сопровождение прекрасное, оно очень подходило к теме, — рассказала Лиза в беседе с «Известиями».

Оля оценила красивое оформление выставки. Ее мечта связана с путешествиями: она стремится побывать во многих уголках России и мира, полюбоваться природой и достопримечательностями.

Фото: Пресс-служба Дирекции участия «Движения Первых» в международной выставке-форуме «Россия»

— Сама задумка очень интересная. На выставке говорят правильные слова для молодежи. Понравилось внедрение искусственного интеллекта и технологии, — отметила она.