Наш конек: как открывали каток на Красной площади

В преддверии зимы на главной площади страны открылся каток. Мероприятие собрало звезд театра, кино и шоу-бизнеса, олимпийских чемпионов и политиков. Подарком для гостей стало шоу Татьяны Навки «Шахерезада». В главной роли на льду блистала Камила Валиева. «Известия» встали на коньки и оценили первый лед у Кремля.

17-й год подряд на Красной площади заливают каток. Атмосферу праздника и зимней сказки здесь создают новогодняя елка, установленная напротив ГУМа, и ярмарка с блинами, пирогами и глинтвейном. Гости традиционно приходили на открытие катка семьями, а самые спортивные — в экипировке с коньками. Главное зимнее развлечение собрало на льду звезд, среди которых были замечены Сергей Степанченко, Владислав Третьяк, Андрей Малахов, Юрий Николаев, Эвелина Блёданс, Светлана Хоркина, Алика Смехова, Алексей Немов, Алла Михеева, Юлия Пересильд, Елена Малышева и многие другие.

Одновременно с катком открылась «ГУМ-ярмарка». Циркачи на ходулях, скоморохи и, конечно же, карусель. В киосках нарядные барышни продавали различную выпечку, наливали кофе и облепиховый чай. Тут же можно было приобрести новогодние подарки — от меховых шапок и валенок до елочных игрушек и сервиза из гжели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кстати, в этом году всё пространство катка было оформлено в сине-белых цветах известного русского промысла. Эту гамму поддерживала и униформа генерального директора Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. На устроителе этого праздника были синяя олимпийка с буквой «Д» на груди и фанатский шарф. Всё говорило о том, что он болельщик «Динамо». Гостям тоже презентовали часть экипировки. На одно семейное приглашение на входе вручали динамовский шарф. Гости предположили, что этот союз ГУМа и «Динамо» неспроста. Но пока им рано знать об этом. Всех интересовало, при чем тут «сине-белые».

— А «Динамо» бежит! Все бегут! — отшутился Куснирович, вспомнив любимую комедию «Джентльмены удачи».

Каток размером 3 тыс. кв. м вдвое больше, чем стандартное поле дворца спорта. Его готовили несколько недель. Подо льдом проложено 6,5 км труб с хладагентом. А значит, лед не растает даже при плюсовой температуре.

Все ожидали выступления звезд фигурного катания, но тем временем всё внимание к себе приковал король российской эстрады. Филипп Киркоров появился в пуховике до пят цвета фуксии, на ногах у него были ботинки в синих стразах, а на голове шапка, как из детства, расшитая пайетками Сваровски.

— Я сегодня ярче елки. Но мне положено по статусу, я же король, — шутил народный артист.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Он пришел с 90-летним папой Бедросом Киркоровым, чей юбилей только что отметили в Кремлевском дворце, с тетей и детьми Аллой-Викторией и Мартином. Семья попозировала у елки и отправилась в кафе пробовать горячие пончики. Когда гости увидели розовое облако в очереди, расступились. Но Киркоров решил честно отстоять очередь. Тем временем началось шоу. Из динамиков раздались первые аккорды, и сказочник начал рассказывать невероятную историю.

— Пойдемте скорее, это же я, — оторвался от мучного и заторопился к выходу Филипп. — Слышите, это же мой голос!

Киркоров в шоу «Шахерезада» был за сказочника. Его бархатный голос призывал гостей послушать историю восточной красавицы. Филипп Киркоров вместе с детьми, Михаилом Куснировичем и Татьяной Навкой взобрались на стол, за которым прежде сидели гости, и смотрели шоу на высоте. Иначе, даже несмотря на рост выше 2 м, королю эстрады не было видно представления.

— Я не представляю наши спектакли без Филиппа Киркорова, — улыбалась Татьяна Навка.

А на лед уже вышли чемпионы мира Виктория Синицына в роли Шахерезады и Никита Кацалапов в роли Шахрияра. Камила Валиева появилась в образе Богини. Несмотря на минус восемь и снег, спортсменка была в открытом платье. До сих пор Камиле Валиевой спортивные чиновники не вернули статус олимпийской чемпионки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Пока российских спортсменов не пускают на международные соревнования, вставляют палки в колеса, они ставят рекорды в своей стране, — поделился с «Известиями» олимпийский чемпион Алексей Немов. — Да, можно получить золотые медали в отсутствие наших, но как они потом будут смотреть в глаза своим детям? С кем они соревновались в отсутствие россиян? И прекрасно, что, кроме профессионального спорта, у наших фигуристов есть еще замечательные спектакли.

Юлия Пересильд пришла на каток в сопровождении нового бойфренда — актера Михаила Тройника. Они не прятались от прессы, позировали у елки. Настроение было приподнятое. Дочек актриса в этот раз с собой не взяла.

— Девчонки приболели, грипп никто не отменял, — призналась Юлия Пересильд «Известиям». — Каждый год прихожу на каток создать настроение, повстречать друзей. Как буду отмечать праздник, пока не решила. Из традиционного будет оливье. А еще у нас есть примета — не ругаться. Из ожиданий от Нового года — премьера фильма «Вызов». Идет монтаж, почти завершили. Премьера состоится 12 апреля — в День космонавтики.

После выступления фигуристов на лед вышли все желающие. Под песни советских композиторов они наматывали круги на катке и делали фото с кумирами.

Как обещают организаторы, для всех желающих в будние дни первые четыре сеанса на «ГУМ-катке» начиная с 10:00 можно будет посетить абсолютно бесплатно. Позже — 600 рублей для взрослых, 300 — для детей. В выходные — на 100 рублей дороже.