Победные фигуры: Туктамышева завершила «Гран-при» яркой победой

Серия «Гран-при России» по фигурному катанию подходит к логическому завершению. В Перми прошел последний шестой этап, по итогам которого состоялся отбор как в финал серии, так и на чемпионат страны. Наиболее напряженными соревнования получились в женском одиночном. Своих лидеров на лед выводили два тренера — Евгений Плющенко и Алексей Мишин. Что важно, Плющенко большую часть своей карьеры провел именно под руководством Мишина. В Перми он был близок к тому, чтобы впервые обыграть своего бывшего наставника, но, по мнению судей, Елизавета Туктамышева была лучше Софьи Муравьевой. Чем еще запомнился этот старт, «Известиям» рассказали сами участники соревнований.

Туктамышева выиграла, Муравьева не согласна

После того, как Аделия Петросян снялась с этапа в Перми, стало понятно, что основная борьба будет разврачиваться между Туктамышевой и Муравьевой. Елизавета тренируется в Санкт-Петербурге у Мишина, Софья – в Подмосковье у Плющенко. Они уже встречались друг с другом в этом сезоне – две недели назад сильнее была подопечная Алексея Николаевича. Однако лучших своих прокатов на этапе в Москве не показала ни одна из них, поэтому в Перми при чистых прокатах могло случиться все что угодно. Идеальными выступления девушек снова не были. В короткой программе Туктамышева допустила небольшую помарку на каскаде лутц-тулуп и пропустила вперед свою главную конкурентку. Муравьева в свою очередь откатала в первый соревновательный день практически идеально и лидировала перед произвольной с неплохим отрывом. Однако в воскресенье лучше себя показала уже Елизавета.

Правда, сама Софья с этим была, похоже, не согласна. По крайней мере, комментариев она после проката давать не стала, но эмоции после объявления оценок говорили сами за себя. Техническая база у Муравьевой действительно была выше и серьезных ошибок спортсменка «Ангелов Плющенко» не допустила. Вопросы у арбитров возникли разве что к стартовому каскаду с тройным акселем, однако баллы за него девушка могла компенсировать «дорогими« комбинациями прыжков во второй половине программы.

Победе удивилась даже Туктамышева.

— Я первая? Что же, круто, – отреагировала она на подведение итогов соревнований в разговоре с «Известиями». – Сегодня я каталась намного лучше, чем на предыдущем этапе, по моим ощущениям. Старалась хорошо сделать вращения и прыжки. Легко было кататься, всем довольна.

Елизавета отметила и приятную атмосферу в Перми, которая помогла ей собраться. Отличные впечатления от ледовой арены «Молот-Прикамье» упоминали и другие спортсмены.

В танцах и парном без сюрпризов

Третьей стала Алина Горбачева. Эта спортсменка не так известна в широких кругах, но у нее в арсенале есть четверной прыжок. За счет квада по технической базе Горбачева обходила даже Муравьеву с Туктамышевой. Однако чисто показать этот элемент на соревнованиях девушка из Твери пока не может. Раньше были падения, сейчас недокрут и как следствие степ-аут. Тем не менее Горбачева обошла гораздо более именитых конкуренток – Ксению Синицыну и Анну Фролову. Лишив, к слову, последнюю шансов на попадание в финал «Гран-при».

— Рада, что удалось перебороть себя, свои какие-то эмоции, немножко нервозные, – отметила затем Горбачева. – Конечно, на сальхове была небольшая помарочка, но я все равно рада, что смогла справиться с собой и поборола себя.

Стоит отметить, что ранее она никогда на пьедестале крупных взрослых стартов не появлялась и таких высоких оценок не получала.

В мужском одиночном, так же как у девушек6 победил ученик Мишина – Евгений Семененко. У него не все получилось две недели назад в Москве, зато в Перми он выдал свой лучший результат в карьере и приблизился к цифре в 300 очков. Вторым стал Илья Яблоков, следом за ним финишировал Артем Ковалев. Одним из фаворитов считался также Макар Игнатов, однако у ученика Евгения Рукавицына не получился прокат произвольной и поэтому он остался вне пьедестала.

В парном катании, увы, обошлось без интриги. Слишком уж выделяются чемпионы мира и олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов на фоне своих конкурентов. Тем не менее, стоит отметить и Екатерину Чикмареву и Матвея Янченкова – они неожиданно забрали второе место у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. В танцах на льду ожидаемо первыми стали Софья Тютюнина и Андрей Багин.