С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания

Президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александру Горшкову стало плохо вечером 16 ноября. По данным «Известий», к нему приехала «скорая» и доставила в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего прославленный фигурист попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь . Александр Горшков выступал в паре с Людмилой Пахомовой. Они стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в спортивных танцах на льду, выиграв золотые медали на Играх-1976 в Инсбруке. Также Горшков и Пахомова шесть раз становились чемпионами мира и Европы. Пара завершила спортивную карьеру в 1977 году. С июня 2010 года и по сей день Александр Георгиевич занимал пост президента ФФККР, трижды переизбираясь на эту должность. За 12 лет он многое сделал для развития фигурного катания в нашей стране.

Константа

Смерть Горшкова — прежде всего шок. Еще в минувшие выходные он награждал участников Гран-при в Москве, выходил к подиуму своей грациозной (даже в 75 лет!) танцорской походкой, жал руки призерам. Собирался лететь на ближайший этап серии в Самару, который состоится в ближайшие выходные.

Отношение к Александру Георгиевичу в последние годы в болельщицкой среде было неоднозначным. Его ответы на вопросы прессы превратились в мем — «не в курсе», «ничего не известно», из-за чего многие к его персоне начали относиться с некой иронией. Но именно иронией, а не сарказмом — сейчас часто путают эти понятия. К Александру Горшкову никакого негатива не могло быть. Как спортсмен он фактически начал историю танцев на льду в нашей стране.

С обратной стороны_1 Фигуристы Людмила Пахомова и Александр Горшков на Международных соревнования по фигурному катанию на приз газеты «Московские новости» во Дворце спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина. 1975 год Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров, Вячеслав Ун Да-Син

— Он был не только замечательный спортсмен, но и замечательный человек, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. — Очень многие результаты в фигурном катании стали возможны благодаря его службе в федерации. Это был самый дипломатичный и миролюбивый человек в нашем фигурном катании.

Действительно, Горшков был не просто олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира, а одним из столпов того советского фигурного катания, которое влюбило в себя миллионы наших людей. На багаже той любви мы едем до сих пор, спустя полвека. Ведь объективно — как Москвина в парах, как Мишин в одиночном катании, так и Горшков продолжал цементировать наше фигурное катание своим присутствием наверху. В роли некой константы. Без которой будет сложнее.

С обратной стороны_2 Олимпийский чемпион Александр Горшков представляет Россию в бригаде судей, которые оценивают выступления танцевальных пар на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. 2002 год Фото: ТАСС/Александр Яковлев

— Хочу выразить соболезнования родным и близким, а также всем болельщикам и любителям фигурного катания в России и за рубежом, — сказала «Известиям» заслуженный тренер России, вице-чемпионка мира и Европы Тамара Москвина. — Его будет сильно не хватать нашему виду спорта.

Легенда

Как функционер и руководитель федерации Горшков, занявший свой пост в 2010 году, преуспел. При нем российские фигуристы завоевывали большинство медалей чемпионатов мира и Олимпиады, в фигурное катание пришли большие спонсоры, центральное телевидение. Можно долго спорить о деталях и методах, стратегии и маркетинге, но фигурное катание среди всех наших зимних видов спорта находится в самом выгодном положении в условиях изоляции. Это не лыжи, где не могут организовать трансляцию Кубка России. Это не биатлон, который забылся без Кубка мира. И это заслуга в том числе и Горшкова.

Возможно, самое важное для российского чиновника — он точно никогда не зазнавался. Хотя результаты при нем год от года только росли . Среди журналистов ходила шутка, что если часто во время звонков по теме фигурного катания на тебя «гавкают», то президент федерации скорее «мяукает». Что-то такое дипломатичное и обтекаемое, но он никогда не пошлет куда подальше, не нагрубит. Мне даже в СМС отвечал, хотя представляю, что я не был его любимым персонажем в этом мире.

С обратной стороны_3 Действующий президент ФФККР Валентин Писеев и кандидат на пост президента ФФККР Александр Горшков на отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России. 2010 год Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

На больших турнирах Горшков выходил к бортику, затем скрывался где-то на границе подтрибунного помещения и катка и барражировал там туда-сюда. На него достаточно было посмотреть, чтобы зарядиться нервом происходящего на льду. Он действительно переживал за дело.

— Это был великий человек, — отметила в беседе с РЕН ТВ двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. — Мои искренние соболезнования дочери Юле, потому что мы с ней очень хорошо знакомы. Всегда тяжело, когда уходят действительно великие люди, уходит эпоха, уходят легенды. Мы его запомним легендой фигурного катания, как руководителя нашей федерации, который долгие годы работал на благо нашего вида . Ну и вот со слезами на глазах...

С обратной стороны_4 Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков и Анна Щербакова (ОКР) после выступления на Олимпиаде в Пекине Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как раз в этом году должны были доделать кинокартину о Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове — «Кумпарсита» от Алексея Учителя при участии Татьяны Навки. Сегодняшнее событие просто-таки обязывает завершить эту работу.

«Известия» выражают соболезнования родным и близким Горшкова. Светлая память, Александр Георгиевич.