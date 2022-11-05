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Не изменяя себе: каким был легендарный журналист Леонид Шинкарев

«Известия» прощаются с великим коллегой
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Фото: commons.wikimedia.org/Luiza Gorshenina
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Рано утром 4 ноября ушел из жизни выдающийся журналист, знаменитый известинец Леонид Шинкарев. Работе в нашей газете он отдал 34 года своей жизни. Его перу принадлежит множество репортажей из разных стран мира и уголков Советского Союза. Он — автор 11 книг на основе путешествий по Африке, Восточной Сибири, Азии и Европе. Как Леонид Шинкарев поднял «Известия» на вершину Килиманджаро и почему далай-лама захотел давать интервью именно ему — в материале, посвященном работе великого журналиста.

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Жизнь в журналистике

Леонид Шинкарев скончался в Швейцарии на 92-м году жизни около семи утра по Москве. Ушел тихо, во сне, в кругу родных и близких людей. О его смерти «Известиям» сообщила дочь писателя Галина Шинкарева. Она не могла иначе — ее отец большую часть своей жизни отдал работе в нашей газете.

— Папа проработал в «Известиях» более 34 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. Но жил там совсем недолго, его детство и юность прошли в Нижнем Новгороде. Там же он окончил университет и потом несколько лет работал учителем в Арзамасе, просто по распределению. После, как корреспондент «Комсомольской правды», несколько лет провел на Дальнем Востоке. А потом всю жизнь служил в «Известиях». Он постоянно был на месте, всегда был готов сорваться и поехать на край света, сам искал приключения и истории. Для него журналистика была не просто работой, это была его жизнь, — рассказала Галина Леонидовна.

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Фото: из личного архива

В 1961 году Леонид Шинкарев стал собственным корреспондентом «Известий» в Восточной Сибири. Но ничто не могло удержать его в границах одного региона. Он успел поработать и в Монголии, и во множестве стран Юго-Восточной Африки. В частности, в Зимбабве, Танзании, на Сейшельских островах, Мадагаскаре, в Мозамбике и Маврикии. С «Известиями» Леонид Шинкарев побывал в самых необычных, труднодоступных местах Земли — на советской дрейфующей станции «Северный полюс – 15», в гостях у индейцев Амазонки, бушменов пустыни Калахари, аборигенов Тасмании.

— В 54 года, став самым возрастным покорителем Килиманджаро, папа сделал на вершине изумительную фотографию. Он захватил с собой номер «Известий», вручил его своему проводнику и запечатлел этот исторический момент: темнокожий танзанийский юноша читает советскую газету на самом пике горы. Так «Известия» добрались до вершины Килиманджаро, — рассказала Галина Шинкарева.

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Человечность и честность

Леонид Шинкарев написал 11 книг о странах и регионах, куда занесла его судьба. О людях, встреченных им, — от индейцев Южной Америки до президентов.

— Конечно, он писал и о мировых событиях, но всегда делал акцент на человечности, на истине, на чем-то живом и близком каждому. Но что еще важнее, он всегда писал очень честно. Хотя времена были для журналистов непростыми, он умудрялся писать открыто и правдиво, чтобы ни за один текст ему и нам не было стыдно, — отметила Галина Шинкарева.

Примером этой открытости и честности может служить история, которой поделилась с «Известиями» дочь писателя.

Однажды в Монголию приехал далай-лама. Его визит стал огромным событием — на интервью с духовным лидером последователей тибетского буддизма выстроилась очередь известных журналистов. Понятно, что поговорить со всеми тот не мог. И тогда приняли решение: все напишут свои вопросы, а далай-лама, почитав их, выберет себе собеседника.

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Фото: из личного архива

— Пока все журналисты формулировали вопросы о политике, актуальных мировых событиях, папа захотел получить от далай-ламы ответ всего на один вопрос: что такое любовь? И он выбрал для интервью именно моего отца, — рассказала Галина Шинкарева.

В 2006 году Союз журналистов России присвоил Леониду Шинкареву почетное звание «Легенда российской журналистики». О смерти великого журналиста в союзе узнали от корреспондента «Известий».

— Очень грустно. От всей нашей организации от всей души самые глубокие соболезнования семье нашего скончавшегося коллеги. Он один из самых выдающихся журналистов нашей эпохи, — отметил председатель объединения Владимир Соловьев.

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Любимое дело

В 1961 году Леонид Шинкарев отправился в первую советскую промысловую экспедицию в Индийском океане на тунцелове «Нора». С 1967 года, в течение 13 лет, руководил журналистскими экспедициями от истока до устья сибирских рек. За это время он вместе с коллегами проплыл по Лене, Витиму, Вилюю, Алдану, Колыме, Селенге. Своими воспоминаниями об этих поездках поделился в книге «Старая рында», которая вышла в 2014 году. В ней описывается первая экспедиция по Лене от верховьев до Ледовитого океана на карбасе «Микешкин», построенном самими участниками. Боцманом на судне был известный поэт Евгений Евтушенко.

— Папа в книге описывает историю, экономику, людей, а Евгений Евтушенко написал к ней сборник «Стихи из бортжурнала», — рассказала дочь журналиста.

Леонид Шинкарев был известен не только как журналист, но и как член Союза писателей СССР. Из-под его пера вышли произведения «Сибирь: откуда она пошла и куда идет: факты, размышления, прогнозы», «Второй Транссиб: Новый этап освоения вост. р-нов СССР», «Монголы: Традиции. Реальности. Надежды», «Горький дым саванны».

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Фото: из личного архива

В 2000-х были опубликованы произведения Шинкарева о монгольском государственном партийном деятеле Цеденбале («Цеденбал и его время: документальное повествование в 2-х томах») и «Я это всё почти забыл... Опыт психологических очерков событий в Чехословакии в 1968 году».

— Но, пожалуй, самое важное, что он любил и умел быть журналистом. Это было его призвание, — сказала Галина Шинкарева.

По ее словам, отец всегда говорил, что счастливый человек — тот, который занимается делом, которое любит. Особенно если оно его еще и кормит.

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