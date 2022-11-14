Синхронное падение: как прошел четвертый этап Гран-при в Москве

Фигурное катание не перестает удивлять. Помните, как на первом этапе Гран-при России бывшие юниоры Хабибуллина и Княжук обыграли опытных Тарасову и Морозова? Сейчас произошло что-то подобное, но наоборот: Елизавета Туктамышева выиграла турнир у талантливых Софьи Муравьевой и Софьи Акатьевой, тренирующихся у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе соответственно. Не обошлось и без конфузов: у чемпионки мира во время исполнения произвольной на секунду прервалась музыка. Но этап всё равно остался за подопечной Алексея Мишина.

Без четверных, но с победой

Женщины и привлекли больше всего внимания болельщиков — в воскресенье наконец собрался почти полный зал на Малой арене ЦСКА. Туктамышева, конечно, была главной звездой — ей досталось больше всего игрушек и баннеров на трибунах. Приветствовали Лизу всегда, когда ту показывали на экране в центре арены. Фигуристка отвечала взаимностью и болельщикам, и журналистам, и вообще всем, с кем общалась в эти выходные, — впрочем, для нее это обычное состояние. Туктамышева почти идеально откаталась в короткой и не так удачно в произвольной: было и падение, и «бабочка» на каскаде, и музыка была не за Лизу (прервалась во время исполнения одного из вращений). Но всё равно выиграла — и это ее крупнейшая победа за два года.

После произвольной Туктамышева откровенно поговорила с прессой в микст-зоне — рассказала, какое вино предпочитает, что считает мотивацией в этом сезоне и на что потратить 500 тыс. призовых. «Много чего. Несколько классных сумок, можно очень подержанную машину. У каждого свои приоритеты. На что я бы потратила? Не знаю. Мне совесть не позволяет тратить такую сумму сразу. Я растягиваю удовольствие», — пояснила Лиза.

В Москве Туктамышева сделала то, чего практически никто не ожидал. Даже самые преданные болельщики сомневались в ее итоговом первом месте — не из-за самой Лизы, а тенденций прошлых лет. Ведь на этапе были заявлены 15-летняя Софья Акатьева и 16-летняя Софья Муравьева из групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко соответственно. А Туктамышева еще и упала, и допустила несоклько других серьезных ошибок. Соперницы здесь помогли — сами были неидеальны. Акатьева упала со всех ультра-си — акселя и двух тулупов. Муравьева — с тройного лутца. Каждая из них способна набирать намного больше, но пока результаты на табло, и изменить их уже нельзя. Да и незачем.

После проката Акатьева едва не плакала, но когда вышла в микст-зону к журналистам, собралась и сумела четко ответить на все вопросы: «Ощущаю, что у меня появилось больше желания выступать, чтобы исправиться. Недоработка на тренировках сказалась плюс волнение. Но оно есть всегда. Буду стараться исправить все ошибки, обсудим с тренерами. Работаем дальше. Со здоровьем всё нормально. Боль при падении? Даже не заметила», — сказала ученица Тутберидзе. А потом добавила, что Этери Георгиевна ее подбодрила словами о том, что сдаваться нельзя, нужно идти дальше — такое бывает.

Муравьева была более веселой — ей почти все удалось, кроме падения с лутца. Недавно у ее тренера Евгения Плющенко был юбилей, и фигуристка сделала ему прекрасный подарок: после травмы заняла второе место на Гран-при.

Коляда снова не топ

Парные виды прошли практически без сенсаций: итоговые тройки были теми же, что и после первого дня соревнований. В парах победили чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов — они практически не ошибались и набрали больше мирового рекорда и в короткой, и в произвольной программах. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук были не так убедительны, как на первом этапе в Москве, — даже сорвали поддержку в стиле Евгении Тарасовой / Владимира Морозова. Но по итогам, конечно, стали вторыми. А вот Карина Акопова / Никита Рахманин, которых тренирует олимпийский чемпион Федор Климов, снялись во время шестиминутной разминки из-за проблем со здоровьем у партнерши. Многие ставили ребят на третье итоговое место в своих прогнозах.

В танцах удивительно разве что серебро Софьи Тютюниной / Андрея Багина: они обогнали перспективных экс-юниоров Ирину Хавронину / Дарио Чиризано. И даже сказали, что недовольны вторым местом — Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол были лучше, но дуэт Александра Жулина настроен очень амбициозно.

Мужское одиночное катание, как всегда, непредсказуемо. Лидер после короткой программы Михаил Коляда снова не смог откататься не то что идеально, а просто хорошо: ни одного чистого четверного тулупа, вращение на третий уровень и лишний повтор двойного прыжка. Коляда заслуженно уступил первое место и по общей сумме стал третьим. Хотя по идее мог бы снова оказаться на четвертой строчке, но оценка за компоненты его спасла. Самое обидное, что это произошло после идеальной короткой программы.

Евгений Семененко, наконец вернувшийся после травмы, почти справился с обоими прокатами. В короткой не удался четверной тулуп, в произвольной была ошибка на сальхове, но в целом программа была откатана здорово. Женя даже специально готовится к этой постановке — красит волосы в белый цвет и иногда делает макияж, как это было на открытых прокатах сборной.

— Сегодня волосы сам красил. В номере минут за десять покрасил и поехал. Макияж на прокатах? Со штабом подумали в этот раз не делать, ограничиться волосами. Чтобы не париться. Я считаю, мы артисты, и тут нет ничего такого. Мы должны удивлять зрителей. В разумных рамках, конечно, — поделился Семененко деталями специальной подготовки к соревнованиям.

Победителем же стал Петр Гуменник, петербургский фигурист, которому удается совмещать учебу в техническом университете и спорт на высоком уровне. Наконец-то Пете практически удались обе программы, да еще и с четверным риттбергером. Помарки были и у него, но это лучшее выступление Гуменника за последнее время.

Фигуристам осталось выступить всего на двух этапах — они пройдут в Самаре и Перми. После этого лучшие спортсмены отправятся в Санкт-Петербург на прыжковый турнир, а затем в Красноярск на чемпионат страны.