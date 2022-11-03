40 вращений короля льда: Евгений Плющенко отмечает юбилей

3 ноября 40-летний юбилей отмечает один из самых титулованных и стержневых фигуристов в России — двукратный олимпийский чемпион и обладатель двух орденов Почета Евгений Плющенко. О его яркой карьере и жизни — в материале «Известий».

Вращательная тошнота

Евгений Плющенко родился в поселке Джамку Солнечного района Хабаровского края. В детстве он довольно часто болел, и, когда мальчику исполнилось три года, родители приняли решение переехать в Волгоград — родной город матери будущего фигуриста Татьяны Васильевны.

Именно она привела сына на каток в 1987 году ради укрепления здоровья. Первым тренером Евгения стала Татьяна Скала — ей Плющенко обязан умению стоять на льду и основам скольжения. Под ее началом в течение первых лет он преодолевал болезненную тошноту от вращательных движений — у мальчика был слабый вестибулярный аппарат. Но несмотря на это, Татьяна Николаевна уделяла маленькому Жене достаточно внимания: на волгоградском катке мальчики были на вес золота. Евгений отблагодарил тренера победой на турнире «Хрустальный конек». Для семилетнего мальчика этот успех стал первым, но далеко не последним в жизни.

База для квадов

Спустя год Михаил Маковеев, мастер спорта по тяжелой атлетике, при этом очень тонко чувствующий фигурное катание и создавший в Волгограде прекрасную школу, забрал восьмилетнего мальчика к себе в группу. Бывший штангист не давал поблажек подопечным. К 11 годам Плющенко освоил все тройные прыжки. Для тренеров талант фигуриста был очевиден, но в этот период каток в Волгограде закрыли. Тогда Маковеев принял судьбоносное решение — отвезти ученика в Санкт-Петербург.

40 вращений Евгений Плющенко во время выступления на турнире «Кубок России» в 1997 году Фото: ТАСС/Юрий Белинский

— Плющенко привез мне его первый тренер, Михаил Хрисанфович Маковеев, и я ему очень благодарен. Сразу было видно, что мальчик талантливый, но он достался мне в тот момент, когда уже начал расти. Трудности роста прошли — и бриллиант засверкал, как ему и положено, — делился воспоминаниями Алексей Мишин, тренер, с которым Евгений Плющенко стал звездой российского и мирового фигурного катания.

Первое время спортсмен жил дома у Мишина, мама переехала к сыну спустя год. Семья Плющенко переживала не лучшие времена в плане бытовых неудобств: мать и сын жили в комнате в коммунальной квартире, собирали бутылки, порой не доедали. Позже к Евгению пришли первые крупные победы, а вместе и первые приличные заработки.

В компании звезд

«Мама, я стану олимпийским чемпионом», — сказал 10-летний Женя после просмотра выступления победителя Олимпийских игр в Альбервиле в 1992 году Виктора Петренко. На питерском льду фигурист оказался в по-настоящему звездной компании — олимпийского чемпиона Лиллехаммера 1994 года Алексея Урманова и своего будущего принципиального соперника Алексея Ягудина. Примеров для подражания у Плющенко было много.

40 вращений Финал первенства России по фигурному катанию 1998 года. Слева направо: Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Алексей Урманов Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Первые победы не заставили себя долго ждать: в 1997 году 14-летний фигурист выиграл чемпионат мира среди юниоров в Сеуле. О нем заговорили специалисты, им заинтересовалась пресса. А уже через год Евгения ждали первые взрослые турниры. От участия в чемпионате мира в Миннеаполисе отказался Илья Кулик, и в США отправился Плющенко, где он сенсационно завоевал бронзу, уступив своему товарищу по команде Алексею Ягудину и американцу Тодду Элдриджу.

Женский элемент

К слову, Плющенко стал первым в истории мужского одиночного катания, кому удалось исполнить бильман — элемент, когда фигурист вращается на одной ноге, поднимая вторую за спиной и удерживая ее двумя руками над головой за лезвие конька. Элемент требует большой гибкости и почти всегда выполняется женщинами. Каждое исполнение Евгением бильмана публика встречала овациями и аплодисментами.

40 вращений Тренер Алексей Мишин со своим воспитанником Евгением Плющенко Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В 2001 году Плющенко представил на суд зрителей показательный номер под песню Тома Джонса Sexbomb. На долгие годы эта программа стала его визитной карточкой. Светловолосый, молодой, талантливый, в костюме качка и в золотых плавках, он свел с ума всю женскую половину земного шара и открылся с новой стороны — как уникальный артист.

Историческое противостояние Ягущенко

Судьбы Евгения Плющенко и Алексея Ягудина навсегда переплелись в 1994-м под крышей питерского дворца «Юбилейный». Тогда, конечно, никто не думал, что два школьника станут главными ледовыми звездами. В 1998-м Ягудин перешел от Мишина под крыло Татьяны Тарасовой, после чего началась та самая многолетняя битва, венцом которой стали Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити. На главном турнире четырехлетия первенство одержал подопечный Тарасовой, когда Плющенко не справился с волнением в короткой программе, упал с четверного прыжка и уступил, став вторым.

40 вращений Председатель Госкомспорта Павел Рожков и президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев во время вручения награды серебряному призеру Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Евгению Плющенко Фото: ТАСС/Павел Петров

В то время Ягудин и Плющенко подняли планку для одиночников на невероятный уровень. Многим до сих пор не под силу то, что они исполняли два десятка лет назад. Но несмотря на все происходившие тогда события, спортивные судьбы Алексея и Евгения очень схожи. Каждый из них безоговорочно выиграл свои Олимпийские игры — сначала Ягудин в 2002-м, потом Плющенко в 2006-м. У Ягудина на один титул чемпиона мира больше, чем у Плющенко, зато на четыре титула чемпиона Европы меньше. Ягудин ни разу так и не стал чемпионом России — этим фактом любит апеллировать Плющенко, когда между фигуристами вновь вспыхивает спор.



А скандалы между ними происходят по сей день — один из таких возник совсем недавно из-за потенциального нового раунда соперничества легенд в рамках турнира шоу-программ, придуманного Федерацией фигурного катания и ее партнерами . И вот два лучших российских фигуриста обменялись колкостями в социальных сетях.

Время Плющенко

В ноябре 2003 года, когда Алексей Ягудин объявил о завершении профессиональной карьеры, Плющенко стал безоговорочным номером один в мужском одиночном фигурном катании. Игры в итальянском Турине стали звездным часом Евгения. Безупречно откатав и короткую, и произвольную программы, он добился колоссального преимущества в 27 баллов над ближайшим преследователем швейцарцем Стефаном Ламбьелем и добавил в копилку своих многочисленных наград долгожданное золото Олимпийских игр.

40 вращений Евгений Плющенко во время выступления на XX зимней Олимпиаде в Турине Фото: ТАСС/Федор Савинцев

После Турина Плющенко приостановил карьеру в качестве спортсмена-любителя. Он начал выступать в ледовых шоу, гастролировал, стал депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, являлся членом комиссии по социальным вопросам. В 2007 году Плющенко был одним из послов Сочи во время кампании за право проведения Олимпийских игр – 2014.

В 2008 году он помог одержать победу на музыкальном конкурсе «Евровидение» Диме Билану. Тогда впервые за историю его проведения заветная статуэтка досталась представителю России. Во время исполнения песни Believe Биланом спортсмен исполнил элементы фигурного катания на небольшом залитом льдом пространстве.

Двойной камбэк

Возможность и непреодолимое желание повторить олимпийский успех не покидали Евгения Плющенко. С момента карьерной паузы после Турина он возвращался в большой спорт дважды — накануне Игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. В Канаде он стал вторым, проиграв американцу Эвану Лайсачеку, в России — первым в командном турнире.

40 вращений Выступление Евгения Плющенко в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Сочи Фото: TASS/ZUMA Press/Wang Yuguo

Каждый новый камбэк фигуриста обрастал сплетнями, легендами и негативом со стороны общественности. Но несмотря на критику, сегодня Евгений — рекордсмен по количеству олимпийских наград (четыре) в мужском одиночном фигурном катании. Этот титул он делит со шведом Йиллисом Графстремом, выступавшим в 20–30-е годы минувшего века.

А что сейчас

31 марта 2017 года Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры, а 5 апреля выступил с заявлением об открытии в столице академии «Ангелы Плющенко», где он готовит молодых фигуристов и выводит их на мировой уровень. За последние несколько лет он сотрудничал с Аделиной Сотниковой, Серафимой Саханович, Александрой Трусовой, Аленой Косторной.

Сегодня Плющенко выступает в собственных шоу, тренирует детей, воспитывает троих сыновей, младшие из которых рождены в браке с продюсером Яной Рудковской. Предыдущий день рождения он отметил с размахом. Что приготовил Плющенко на юбилей? Узнаем совсем скоро.