Рудковская рассказала о состоянии Плющенко после обострения болезни

В настоящее время двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко проходит амбулаторное лечение после обострения хронической болезни. Об этом 27 января рассказала «Спорт-Экспрессу» жена спортсмена, российский продюсер Яна Рудковская.

«Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение», — сказала она.

По словам Рудковской, Плющенко чувствует себя нормально и даже выходил на лед.

«Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — подчеркнула она.

Накануне фигурист сообщил, что во время тренировки у него обострилось хроническое заболевание. Его госпитализировали с язвой двенадцатиперстной кишки. Как рассказал спортсмен, с ним всё хорошо и оснований для волнений нет.