Бархатный резон: Трусова проиграла ученице Тутберидзе в Сочи

Серия российского Гран-при по фигурному катанию набирает обороты. Следом за первым этапом в Москве фигуристы выступили в Сочи. Главной звездой соревнований на берегу Черного моря все заочно считали Александру Трусову. Для нее это был первый турнир после решения сменить тренерский штаб и второй раз в карьере уйти из группы Этери Тутберидзе — теперь спортсменка тренируется в команде Светланы Соколовской. Однако дебют Александры после перезагрузки карьеры не удался. Королева Квадов выступала практически без сложных элементов и всё равно так и не смогла выдать два чистых проката. В то время как фигуристка «Хрустального» Аделия Петросян показала даже те элементы, которые ранее не исполняла. «Известия» — о главных итогах турнира с места событий и с комментариями участников.

Без сюрпризов в парах и танцах

Во всем надо уметь искать плюсы. Отстранение российских фигуристов от международных соревнований позволяет нам посмотреть на кумиров миллионов вживую. И не только в столице, а в самых в разных уголках страны. Сочи и ранее редко оставался без стартов по фигурному катанию — здесь, например, проходил предолимпийский этап серии Гран-при от ISU. Поэтому и сейчас в календарь уже российского Гран-при этап на берегу Черного моря включили по умолчанию.

Соревнования проходили на легендарной олимпийской арене «Айсберг», которая до сих пор несет в себе энергетику Игр 2014 года. По крайней мере, спортсмены это отмечают и выступать на льду, где ковались одни из главных российских побед, для них — особая честь.

— Конечно же, мы не можем не чувствовать весь этот дух Олимпиады. Это и особая ответственность, и дополнительная энергия. Здорово, что нам достался именно этот этап, — сказал, например, Дмитрий Козловский.

Чемпион Европы, выступавший в паре с Александрой Бойковой, был главным фаворитом в парном катании и ожидания болельщиков оправдал. Не сказать, что ребята показали свой максимум. Да, были ошибки, в том числе и серьезные, но для начала форма у них неплохая. Чего не скажешь про победителей в танцах на льду Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина. У них сейчас статус первой пары страны, а среди конкурентов были только юниорские пары. Так что победа была практически гарантирована, да и повода для волнения было немного.

Тем не менее в прокате что ритм-танца, что произвольного было много технических огрехов, недопустимых для спортсменов их уровня. Причем судьи решили их пожалеть и выставили высокие оценки. Правда, сами ребята всё понимают и ошибки свои признают.

— Всё от переизбытка желания. Перед прокатом почти не спала, — сказала Елизавета Худайбердиева.

Петросян выше Самоделкиной и Трусовой

Елизавета Худайбердиева на соревнованиях была не одна, ее поддерживал супруг — телепродюсер Кирилл Благов. Но главной парой турнира, безусловно, можно назвать Александру Трусову и Марка Кондратюка. Недавно Трусова решила сменить тренера и перейти в команду к Светлане Соколовской — в том числе из-за желания почаще видеться с любимым человеком. Но вот со спортивной точки зрения переход таил в себе определенные риски. Александре пришлось перед этапом Гран-при в Сочи учить новые программы, притом что нагрузка на тренировках была облегченной — серебряный призер Олимпиады в Пекине еще не до конца отошла от травмы спины. Во многом из-за этого мы не видели от нее в «Айсберге» обилия четверных прыжков. Трусова заходила только на один и то неудачно — упала.

— Прокаты не удались — волновалась, — призналась она. — В целом мне не привыкать, всегда было нелегко. Но я сдаваться не буду.

Проблемы Трусовой в итоге открыли дорогу к титулу для Аделии Петросян. Получается, Тутберидзе обыграла и свою бывшую фигуристку, и нового главного соперника по тренерскому цеху — Соколовскую. Но победа Петросян — заслуженная и неоспоримая. Еще в короткой она сделала хорошую заявку на успех, впервые в карьере исполнив тройной аксель. А затем уже в произвольной программе пробовала три четверных. И пусть исполнить чисто удалось только один.

— Ощущения отличные. Довольна, что показала то, что натренировала. Но не всё получилось, надо работать дальше, — скромно заявила девушка, которую часто сравнивают с Евгенией Медведевой.

Однако во многом она двукратную чемпионку мира уже превосходит, а главное — вырабатывает свой уникальный стиль. То же самое справедливо будет сказать и про Софью Самоделкину. Еще фигуристка Соколовской стала второй. В короткой она заявила самый сложный контент в истории, но не смогла с ним справиться. Зато в произвольной сделала четверной сальхов: «Сначала хотели и в произвольной показать несколько четверных прыжков, тройной аксель. Потом решили не рисковать и сделать всё чисто», — разумно оценила силы спортсменка.

Последним видом программы стали соревнования мужчин. И здесь Трусову порадовал Кондратюк. Сначала Марк показал свой личный рекорд в короткой программе, затем улучшил свои результаты и в произвольной. Хоть кто-то по-настоящему порадовал тренера ЦСКА!

В целом соревнования получились крайне насыщенными и успешными — как со спортивной точки зрения, так и с организационной. Во многом это произошло благодаря поддержке спонсоров Федерации фигурного катания России, в том числе платежной системы «Мир». Она помогала спортсменам с размещением, а также организовала различные активности для болельщиков на арене — в современном мире самими спортивными баталиями спорт не заканчивается, важно думать и о том, как развлекать зрителей в перерыве между прокатами.