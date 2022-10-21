Сезонные прокаты: чего ждать от первого этапа Гран-при в Москве

Серия российских этапов Гран-при по фигурному катанию начнется в Москве 22 октября. Фактически она уже стартовала: первые медали успели разыграть юниоры. Взрослые выступят перед зрителями в субботу и воскресенье во дворце спорта «Мегаспорт». Главные звезды этапа — Камила Валиева и Михаил Коляда. Вместе с другими фигуристами они разыграют приличный призовой фонд: победители получат по 500 тыс. рублей. Федерация фигурного катания России сделала всё возможное, чтобы у спортсменов была дополнительная мотивация для участия во внутренних соревнованиях, которые в этом году полностью заменят международные.

Крупные призовые

По структуре российский Гран-при напоминает Кубок России — несколько соревнований в разных городах, где выступают и взрослые, и юниоры. Среди участников и члены сборной России, и те, кто заявился на этапы через регионы, за которые они выступают. В ковидный сезон было примерно так же, так что формат уже привычный.

Главное отличие — это то, что сейчас за призовое место на этапе можно получить солидную сумму. Победа принесет фигуристу 500 тыс. рублей, обладателю второго места достанется 300 тыс., третьего — 200 тыс. Такие правила работают для каждого из шести этапов серии.

В это же самое время начинается и международная серия этапов Гран-при, от которых наши фигуристы отстранены. Традиционно ее открывает североамериканский этап. За победу в Skate America 2022 можно получить $18 тыс. — по нынешнему курсу это около 1,1 млн рублей. Обладатель второго места будет довольствоваться $13 тыс., третьего — $9 тыс.

На первый взгляд, выступать на международных соревнованиях было бы выгоднее. На самом деле — нет. Если сложить все суммы, которые можно заработать за сезон, то есть за победы на этапах Гран-при, в его финале, на чемпионатах Европы и мира, получается $146 тыс. — около 9 млн рублей. В России же кроме 500 тыс. рублей на каждом этапе предусмотрен приз в 1 млн рублей победителю финала. Чемпион страны получит 2,5 млн, а тот, кто станет лучшим в общем зачете по итогам сезона, — 5 млн. Всё это в сумме дает те же 9 млн рублей. Так что выступать на российских стартах в этом сезоне вполне выгодно.

Эмоциональная программа Валиевой

Из членов сборной России на этапе в Москве выступят Камила Валиева, Софья Акатьева, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол и Аннабель Морозов / Девид Нарижный.

Валиева, конечно, остается хедлайнером соревнований. У нее и произвольная программа соответствующая — про всем известную ситуацию на Олимпийских играх в Пекине. Интересно, как в эмоциональном плане Камила справится с прокатом — все-таки это очень личная для нее тема, и на контрольных прокатах фигуристка не смогла сдержать слез.

— Камила каждый день катает эту программу на тренировках, привыкла, — сказала «Известиям» призер чемпионата мира Елена Радионова. — Понятное дело, что соревнования и тренировки отличаются друг от друга, ты эти ситуации переживаешь по-разному в эмоциональном плане. Но как мы видели, на прокатах она достаточно хорошо справилась с программой. Думаю, по ходу сезона Камила будет набирать, с каждым разом будет всё легче и легче катать постановку.

Валиева и Акатьева практически стопроцентно будут на пьедестале, а вот за остальные места развернется борьба. И интереснее она ожидается не в женском, а в мужском одиночном разряде, где на медали претендуют как минимум четыре человека — Коляда, Алиев, Самарин и Лутфуллин. Любопытно посмотреть и на ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова, вернувшегося к соревнованиям после нескольких операций и травм.

— Меня очень радует, что происходит в мужском одиночном катании, потому что ребята набирают, и очень хорошо, — отметила Елена Радионова. — На данный момент в сборной нет явного лидера, это хорошо. Каждый захочет быть лидером сборной, эта конкуренция будет двигать их вперед.

Для ведущих фигуристов России этапы Гран-при станут хорошей подготовкой к чемпионату России, где конкуренция будет уже заметно выше, так как там соберутся все лучшие. А те, кто еще не выступал на таком серьезном уровне, получат такую возможность.

— Если говорить о девушках, то за последние два олимпийские цикла россиянки соревновались между собой, — считает Елена Радионова. — Да, были конкурентки из Японии, но основная борьба за медали была между нашими. У мужчин, в парах и танцах другая ситуация, но всё равно им тоже будет интересно, тем более очень хороший призовой фонд. У ребят есть мотивация, ради чего кататься. У всех она разная. У тех, кто только выходит на топ-уровень и борется за лидерство, пытается стать первым, вторым, третьим номером сборной, остается интерес, им есть куда расти, куда тянуться, они соревнуются с лучшими.

Начиная с этих выходных каждую неделю российские фигуристы будут участвовать в этапах Гран-при. После Москвы — в Сочи, Самаре, Казани, Перми и еще раз в столице России.