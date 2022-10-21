Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 14-й тур. «Локомотив» – «Динамо»

До конца первого круга нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги осталось всего два тура. Ближайший стартует в субботу, 22 октября. В этот день пройдет самый статусный матч выходных — московское дерби «Локомотива» и «Динамо». «Железнодорожники» недавно сменили руководство и начали подниматься из нижней части турнирной таблицы. Чтобы продолжить движение вверх, им надо побеждать бело-голубых, которые тоже постепенно набирают ход после недавнего спада, из-за которого опустились в середину таблицы.

22 октября, 19:00. Стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание

Гран-при России. Первый этап

После отстранения наших фигуристов от международных соревнований все российские звезды сосредоточились на внутренних турнирах. 22 октября в Москве стартует первый из шести этапов Гран-при России. Это альтернатива международным Гран-при ISU, и проходят они параллельно, в те же дни. У женщин из числа главных звезд выступят Камила Валиева и Софья Акатьева, у мужчин — Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин, в спортивных парах — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Против них будут соревноваться менее известные фигуристы, ближайший резерв сборной.

22 октября, короткие программы: 13:30, танцы на льду; 15:00, женщины; 17:30, спортивные пары; 18:50, мужчины. 23 октября, произвольные программы: 13:00, танцы на льду; 14:45, женщины; 16:45, спортивные пары; 18:15, мужчины. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Смешанные единоборства

Турнир UFC 280

Очередной турнир по MMA в ближайшую субботу, 22 октября, пройдет в Абу-Даби. Он интересен солидным представительством российских бойцов — в таком количестве их довольно давно не было в рамках одного соревнования UFC. Главным противостоянием вечера станет бой Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Кроме того, в основном карде выступит другой известный россиянин Петр Ян — он сойдется в октагоне с американцем Шоном О'Мэлли. Победитель схватки получит право выйти на бой за титул UFC в легчайшем весе. А в предварительном карде выступят Зубайра Тухугов, которому предстоит поединок с бразильцем Лукасом Алмейдой, двоюродный брат легендарного Хабиба Нурмагомедова — Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев, которые будут биться друг против друга.

22 октября: 17:00, предварительный кард; 21:00, основной кард. Etihad Arena (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Теннис

Турнир WTA в Гвадалахаре

Мексика принимает предпоследний в сезоне турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Дальше только итоговый турнир в американском Форт-Уэрте, куда допускают только восемь лидеров мирового рейтинга (по количеству очков, набранных в ходе текущего сезона). Попасть на это соревнование сохраняют шансы две россиянки — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. В чемпионской гонке они пока занимают седьмое и девятое места соответственно. Обе выступают в Гвадалахаре.

Кудерметова уже прошла в четвертьфинал, где вечером 21 октября сыграет с американкой Даниэль Коллинз или гречанкой Марией Саккари. А Касаткиной еще предстоит побороться за выход в эту стадию со своей соотечественницей Анастасией Калинской. Победительница этой пары может в следующем раунде встретиться с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой, если та обыграет чешку Мари Бузкову. Победительница турнира получит 1000 очков в рейтинг. Чем дальше по сетке пройдут Кудерметова и Касаткина, тем больше у них шансов завоевать путевку в Форт-Уэрт.

21 октября: 04:30, третий круг, Касаткина – Калинская; 19:00–00:00, четвертьфиналы. 22 октября: 00:00–04:30, четвертьфиналы; 19:00–00:00, полуфиналы. 23 октября, 21:00, финал. Panamerican Tennis Center (Гвадалахара, Мексика). Прямые трансляции на сайте WTA

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Автомобилист», «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Более полутора месяцев прошло с момента старта 15-го сезона КХЛ, а в турнирной таблице до сих пор есть только один явный лидер в лице петербургского СКА и один явный аутсайдер в лице «Сочи». Остальные примерно одинаково могут как подняться высоко, так и опуститься на самое дно. Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА крайне тяжело начал сезон. Но затем армейцы выдали шестиматчевую победную серию, что позволило команде подняться на четвертое место в Западной конференции.

В пятницу, 21 октября, они попытаются закрепить успех по итогам домашнего матча с одним из лидеров Восточной конференции екатеринбургским «Автомобилистом». А в субботу, 22 октября, в Казани состоится одно из самых принципиальных противостояний КХЛ — так называемое зеленое дерби. В нем пребывающий в кризисе звездный «Ак Барс» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев».

21 октября, 19:30. «ЦСКА Арена» (Москва). 22 октября, 17:00. «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «КХЛ Прайм»