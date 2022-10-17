Первый Блинковой: российская теннисистка выиграла дебютный титул в Румынии

В эти выходные сразу два представителя нашей страны сумели выиграть престижные теннисные турниры. Андрею Рублеву удалось взять титул в испанском Хихоне, где он был посеян под первым номером. В ходе турнира 24-летний москвич переиграл чемпиона US Open 2020 Доминика Тима, представителя топ-30 Томми Пола, а в финале одолел молодого таланта из США Себастьяна Корду. Это четвертый титул Рублева в сезоне и 12-й в карьере. В этом году больше выиграл только чемпион Открытого чемпионата США – 2022 — первая ракетка мира Карлос Алькарас (пять трофеев). И если успех Андрея в Испании можно было предугадать, то победа Анны Блинковой в Клуж-Напоке стала приятной неожиданностью. Ровесница Рублева сумела пробиться в основную сетку через квалификацию, а в ходе турнира выиграла у второй и четвертой сеяных. В решающем матче Блинковой противостояла итальянка Жасмин Паолини, которую россиянке удалось переиграть в трех сетах.

Идеальный финал

Этой осенью Андрей Рублев действительно находится в отличной форме. Очень круто играл на US Open (прошел Дениса Шаповалова и Кэмерона Норри, но затем в равной борьбе уступил поймавшему кураж Фрэнсису Тиафу), дошел до полуфинала в Астане, а на этой неделе выиграл турнир в Хихоне. Андрей был посеян под первым номером и начал со второго круга с Ильей Ивашко. Как оказалось позже, это было самое серьезное испытание для россиянина. Он долго привыкал к корту, уступил второй сет, а в решающей партии вырвал победу в напряженной концовке.

Далее Андрей разделался с Томми Полом, а в полуфинале — с другим своим товарищем Домиником Тимом (проводили совместный сбор перед началом грунтового сезона). Выход в финал обеспечил Рублеву возвращение на восьмое место рейтинга. Там его ждал Себастьян Корда. В прошлом сезоне американец выиграл свой дебютный титул ATP в Парме. Он стал знаковым по двум причинам. Во-первых, Корда стал первым с 2010 года американцем, выигравшим титул на европейском грунте (в 2010 году в Белграде победил Сэм Куэрри). Во-вторых, Петр и Себастьян Корда стали третьими отцом и сыном в Открытой эре, которые оба брали одиночные титулы уровня тура. Также это делали Раманатан и Рамеш Кришнан, Фил и Тейлор Дент.

В этом году все ждали от Себастьяна существенного прорыва, но не получилось. На турнирах Большого шлема он дважды дошел до третьего круга (Australian Open и «Ролан Гаррос»), а его лучшим результатом в туре был полуфинал в Эшториле. В Хихоне Корда превзошел этот результат. В 1/8 он одолел третьего сеяного Баутисту Агута, трехкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея, а в полуфинале не оставил никаких шансов Артуру Риндеркнешу.

Но навязать равную борьбу Рублеву не получилось. В первом сете ему удалось сделать два брейка и буквально за полчаса склонить чашу весов в свою пользу. Во второй партии решающим стал пятый гейм на подаче Рублева при счете 2:2. Себастьян красиво обвел Андрея у сетки, а потом и заставил соперника ошибиться (30:0). Рублев отыгрался за счет подачи, но всё же позволил Корде заработать брейк-пойнт. А затем и еще один на «ровно». Рублеву пришлось проявить максимум концентрации, чтобы не занервничать и сохранить свою подачу в гейме, который продолжался почти 10 минут. Корда был очень расстроен. И тут же уступил свою подачу (4:2). После этого выиграть сет и матч уже было делом техники.

— Это крайне важная победа для Андрея, — отметила «Известиям» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Победы и титулы всегда придают уверенности, да и для рейтинга это плюс. Сейчас для него прежде всего имеет значение гонка на Итоговый турнир. Каждая победа имеет большое значение. Время у него [для квалификации на Итоговый] еще есть. Важно хорошо сыграть на крупных турнирах — в Вене и на «Мастерсе» в Париже. По итогу этих турниров всё и решится.

Отметим, что Рублев выиграл все четыре финала в этом году. Ранее он одолел Феликса Оже-Альяссима в Гамбурге, Иржи Веселы в Дубае и Новака Джоковича в Белграде.

Стала пятой

Почти вся женская теннисная элита собралась в Сан-Диего, поэтому турнир в румынском Клуж-Напоке получился не самым представительным. Самый высокий номер посева получила 45-я ракетка мира украинка Ангелина Калинина. В топ-3 также попали румынка Ана Богдан (46) и россиянка Анастасия Потапова (48). Победу же в турнире одержала Анна Блинкова, которая до поездки в Румынию стояла на 138-й строчке рейтинга.

24-летняя москвичка прошла квалификацию, в двух сетах обыграв Мирьям Бьёрклунд из Швеции. Затем ей удалось выбить соотечественницу Анну Захарову, китаянку Ван Синьюй, а в четвертьфинале переиграть главную фаворитку. Первая сеяная — Калинина — выиграла первый сет на тай-брейке, но в оставшихся двух партиях Блинкова позволила сопернице взять всего четыре гейма. В полуфинале Блинкова одержала еще одну волевую победу. Над еще одной россиянкой Потаповой (5:7: 6:4, 6:4).

— Матч был очень сложным, я играла с отличной соперницей, — подчеркнула на пресс-конференции Анна Блинкова. — Я старалась держаться психологически, оставаться максимально агрессивной и смелой. Это помогло мне победить. Даже не могу описать свои чувства. Но я так рада, что задержалась в Клуже до самого конца. Мне здесь очень нравится.

В решающем матче Блинковой вновь пришлось провести на корте максимальное количество сетов. Первая партия осталась за россиянкой, вторая — за 78-й ракеткой мира Жасмин Паолини (в прошлом году взяла дебютный титул WTA), но решающий сет прошел под диктовку Анны. Она сделала быстрый брейк и сумела довольно легко удержать преимущество.

В итоге Анна смогла завоевать свой первый титул WTA в карьере и стать пятой россиянкой, кто добивался успеха в этом сезоне в одиночном разряде после Людмилы Самсоновой, Дарьи Касаткиной, Анастасии Потаповой и Екатерины Александровой. Благодаря этому успеху Блинкова вернется в топ-100.