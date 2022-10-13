«У Медведева, Рублева и Касаткиной хорошие шансы попасть на итоговые турниры»

До старта итоговых турниров ATP и WTA в Турине и Форт-Уэрте остаются считаные недели. Они соберут по восемь игроков, набравших больше всего рейтинговых очков в течение календарного года. Шансы сыграть на турнирах есть сразу у четырех россиян — Даниила Медведева, Андрея Рублева, Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой. В интервью «Известиям» тренер сборной России по теннису Андрей Ольховский дал прогноз, кто этими шансами может воспользоваться, оценил прогресс стремящейся в топ-10 Людмилы Самсоновой и рассказал об эмоциях по поводу завершения карьеры Роджера Федерера.

— Как бы вы оценили шансы Даниила Медведева и Андрея Рублева отобраться на итоговой турнир года в Турин?

— Мне кажется, что шансы хорошие. Сейчас они идут в топ-8, имеют пусть небольшое, но преимущество над конкурентами. По идее, им надо хорошо сыграть на одном из оставшихся турниров. Оба показали достойную игру в Казахстане (на турнире Astana Open в начале октября оба дошли до полуфинала. — «Известия»), поэтому я верю, что они мощно проведут концовку года. Все-таки хардовые покрытия подходят под их стиль игры. Хотя у Даниила и случилась неприятная травма (снялся с полуфинала Astana Open после второго сета из-за повреждения отводящей мышцы ноги. — «Известия»).

— Насколько это серьезное повреждение, судя по вашему опыту?

— Процесс восстановления всегда идет по-разному, поэтому давать какой-то прогноз не берусь. Я не нахожусь в команде Медведева. Судить об этом можно только с его слов или слов членов команды. Сейчас мы гадаем, не зная ничего.

— Рублев сейчас посеян под первым номером на турнире в испанском Хихоне. Способен выиграть?

— Почему нет? Хотя сетка у Андрея, несмотря на первый номер посева, непростая. Во втором круге придется играть с Ильей Ивашко, в третьем — с Томми Полом. Оба проводят сильный сезон.

— А что скажите про шансы Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерментовой сыграть на итоговом турнире WTA в Техасе?

— У Касаткиной хорошие шансы. Даша идет шестой, а может подняться еще выше. По крайней мере, ее старт в Сан-Диего, где она обыграла Лейлу Фернандес, вызывает оптимизм. Чувствуется, что она в хороших кондициях. Правда, женский теннис очень непредсказуем. Посмотрим, как она сыграет с Мэдисон Киз. Что касается Кудерметовой, то она пропускает эту неделю, снялась с турнира в США в связи с травмой. Вот ей будет, наверное, тяжело подняться в топ-8. Плюс надо бы понять, что за травма.

— 23-я ракетка мира Людмила Самсонова в первом круге турнира в Сан-Диего впервые с июньского турнира в Бад-Хомбурге проиграла в первом круге. Начиная с 1 августа она провела четыре турнира, на которых выиграла три титула и вышла в 1/8 финала US Open (повторила лучший результат на турнирах «Большого шлема»). Как бы вы оценили ее прогресс?

— Считаю, что Людмила стала более стабильной. У нее появилась психологическая уверенность. Она чувствует, что может обыграть любого игрока в туре. Из-за этого такие хорошие результаты в этом году. Думаю, она вполне способна продолжить двигаться по рейтингу. У Самсоновой потенциал игрока топ-10. Если она выиграет один из турниров «Большого шлема», то никто из специалистов не удивится.

— Какие у вас были эмоции, когда узнали о завершении карьеры Роджера Федерера?

— Роджер — великий теннисист. Когда такие мастера уходят, то есть немного сожаления от того, что мы больше не увидим его игры. Плюс он всегда великолепно вел себя на корте, вне его, много занимался благотворительностью. Был настоящим примером для молодых игроков. О нем много можно говорить. Он подпадает под определение слов «гениальный» или «великий». Роджер какой в спорте, такой и в жизни. Это редкость. Теннису повезло, что долгие годы у него был такой лидер.

— Как считаете, пустят ли Новака Джоковича на Australian open – 2023?

— Опять гадать... Будет так, как посчитают австралийские власти. Когда они объявят о своем решении, тогда и узнаем. Нет смысла сейчас что-то прогнозировать. Для тенниса, безусловно, важно, чтобы Новак играл на всех турнирах «Большого шлема». А не как в этом году (пропустил Открытый чемпионат Австралии и US Open из-за отсутствия прививки от коронавируса. — «Известия»).

— Как вы считаете, почему в этот раз решили отменить Кубок Кремля?

— Вопрос не ко мне, а к организаторам. У меня есть понимание, что сейчас идут боевые действия, и, на мой взгляд, какой-то праздник в Москве сейчас неуместен. Может, в связи с этим и решили не проводить Кубок Кремля.