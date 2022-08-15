Лидерская разборка: сможет ли Медведев удержаться на вершине рейтинга

«Мастерс» в Цинциннати, который пройдет на предстоящей неделе, — последняя серьезная проверка топ-игроков перед US Open – 2022. Правда, в мужской сетке не сыграют ни действующий чемпион Александр Зверев (продолжает восстанавливаться от травмы), ни великий Новак Джокович (серба по-прежнему не пускают в США из-за отказа прививаться от коронавируса), ни чемпион американского мейджора – 2020 Доминик Тим (хочет лучше подготовиться к турниру «Большого шлема»). Зато в строю главные претенденты на первую строчку рейтинга по итогам года — Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Россиянину, чтобы гарантированно сохранить позицию лидера, надо дойти как минимум до четвертьфинала. В женской сетке от России точно сыграют Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и победитель решающего раунда квалификации между Анастасией Потаповой и Анной Калинской.

Трудные пары

Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну четверть турнирной сетки. То есть они могут встретиться друг с другом уже в четвертьфинале. Правда, чтобы добраться до этой стадии, надо пройти очень серьезных соперников. Даниил в первом круге сыграет с победителем матча между Ботиком ван де Зандшульпом и Максимом Кресси. Скорее всего, это будет Кресси, который сейчас набрал отличную форму. Американец уже взял титул в Ньюпорте, дал бой Рублеву в Вашингтоне и обыграл Аслана Карацева в Торонто. В третьем круге первой ракетке мира может попасться Томми Пол, Джексон Бруксби, Григор Димитров или Денис Шаповалов. Последний проиграл девять из 10 последних матчей, но по-прежнему представляет серьезную опасность на любом покрытии.

— Даниилу и Андрею важно забыть про неудачное выступление в Монреале, на харде они способны бороться за трофеи во всех турнирах, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Может ли их четвертьфинал стать украшением турнира? Да, это была бы очень яркая игра. В прошлом году Рублев обыграл Медведева в полуфинале Цинциннати.

Рублев стартует со второго круга матчем против Альберта Рамоса или квалифаера. А вот в третьем он, вероятно, получит в соперники Ника Кирьоса. Австралиец находится на невероятном подъеме. После финала Уимблдона-2022 он сделал золотой дубль в Вашингтоне и обыграл Медведева в Монреале. Правда, сам Кирьос признался, что сейчас он больше думает о своих родителях, которых он не видел последние три месяца.

Карен Хачанов и Аслан Карацев также попали в одну четверть. В первом раунде Хачанов встретится с Себастьяном Кордой, а Карацев — с Брэндоном Накашимой. Оба соперника проходимые, но в последнее время третья и четвертая ракетки России играют очень нестабильно. Поэтому ждать от них серьезного прорыва, скорее всего, не стоит, хотя они и умеют удивлять. Также во второй четверти сыграют четвертый сеяный Стефанос Циципас (сыграет с Филипом Краиновичем или Дэном Эвансом) и восьмой номер посева Хуберт Хуркач (поборется с Джоном Изнером или Бенжаменом Бонзи).

В третьей четверти оказался третий сеяный Карлос Алькарас. Молодой испанец стартует игрой против Николоза Басилашвили или Маккензи Макдональда. Там же Каспер Рууд поборется с Беном Шелтоном или квалифаером. В четвертой четверти Рафаэль Надаль начнет свое выступление в Цинциннати встречей с Борной Чоричем или квалифаером. Титулованный теннисист сыграет в туре впервые за последние пять недель.

Напомним, что Рафаэль Надаль получил травму мышцы живота в полуфинале Уимблдона и был вынужден пропустить старт хардовой серии в Северной Америке. Однако при определенных раскладах Рафа может вернуть себе первую строчку уже 22 августа. Это случится, если Надаль возьмет титул в Цинциннати, а наш теннисист проиграет раньше 1/4 финала.

Возвращение Александровой

Первая ракетка России Дарья Касаткина посеяна в Цинциннати под высоким девятым номером, но уже в первом круге получила очень тяжелую соперницу. Аманда Анисимова сейчас 22-я ракетка мира, при этом она могла находиться и значительно выше. Американка дошла до четвертьфинала Уимблдона, но не получила за это рейтинговых очков из-за санкций к британскому мейджору со стороны WTA. Анисимова очень здорово чувствует себя на харде, поэтому Дарье откровенно не повезло со жребием. Напомним, россиянка выиграла турнир в Сан-Хосе, а спустя сутки уже играла с Бьянкой Андрееску в Монреале. Уступила, но зато получила целую неделю на подготовку к Цинциннати.

Веронику Кудерметову в первом круге ждет встреча с чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2021 Барборой Крейчиковой. Впрочем, чешка в этом году играет довольно слабо, стоит в рейтинге на одну позицию ниже Кудерметовой и никогда не была сильна на харде. Так что у Вероники есть хороший шанс пройти дальше, к тому же у нее положительный баланс с игроками из топ-10 в этом году.

— У меня всегда так было, — рассказала «Известиям» Вероника Кудерметова. — Еще в детстве первые тренеры говорили, что для меня неважно, кто по другую сторону корта. Слышала о себе: «Бесстрашная, выходит и борется». Верю ли я, что могу пробиться в топ-5, выиграть турнир «Большого шлема»? Да, уверенности прибавляется. Понимаю, что могу — и заслуживаю этого своей работой.

А вот третья ракетка России Екатерина Александрова вряд ли будет фаворитом в своей паре. Ей предстоит встретиться с 13-й ракеткой мира Лейлой Фернандес. 19-летняя канадка пропустила более двух месяцев из-за травмы, а Александрова последний раз выходила на корт в середине июня, когда дошла до 1/8 финала в Берлине. До этого она взяла титул в Хертогенбосе, деклассировав в финале шестую ракетку мира Арину Соболенко.