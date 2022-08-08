Задел по Касаткиной: лидер нашего женского тенниса проводит яркий сезон

Российские теннисисты великолепно стартовали на американской серии турниров. Дарья Касаткина взяла титул в Сан-Хосе, в финале обыграв представительницу США Шелби Роджерс. В результате она вернулась в топ-10 рейтинга WTA, а также подняться на третье место в чемпионской гонке. Триумфом завершился и путь Людмилы Самсоновой в Вашингтоне. По ходу турнира ей удалось пройти чемпионку US Open – 2021 Эмму Радукану, а в финале одолеть эстонку Кайю Канепи. Днем ранее титул в мексиканском Лос-Кабосе завоевал Даниил Медведев.

Карьерный рекорд

На турнире ATP-500 в Сан-Хосе Дарья Касаткина защищала 250 рейтинговых очков, и задача казалась максимально сложной. Уже в первом круге россиянке противостояла чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. Представительница Казахстана уверенно взяла первый сет (6:1), но Дарья смогла переломить ход матча и в двух оставшихся партиях позволила сопернице взять всего два гейма.

Далее она довольно легко переиграла американку Тейлор Таусенд , повесив «баранку» во втором сете. В четвертьфинале выдержала давление со стороны шестой ракетки мира Арины Соболенко. Касаткина отдала титулованной сопернице первый сет, но вновь добилась волевой победы. Причем решающую партии выиграла всухую. В полуфинале россиянка встретилась с четвертым номером рейтинга WTA Паулой Бадосой. В этот раз Касаткиной не пришлось проявлять героизм — она довольно легко довела матч до победы, проведя на корте 80 минут (6:2, 6:4).

Многие наши болельщики верили в русский финал в Сан-Хосе, ведь за путевку туда сражалась еще и Вероника Кудерметова. В 1/4 россиянка прошла финалистку Уимблдона-2022 Онс Джабер из Туниса. Но на Шелби Роджерс, которая не играла в финалах WTA с 2016 года, сил у нашей соотечественницы не хватило. Тем не менее выход в полуфинал позволил Кудерметовой подняться на одну строчку в рейтинге WTA (18) и стать восьмой в чемпионской гонке.

Касаткина же вернулась в топ-10 впервые с января 2018 года. При этом она поднялась на рекордную в своей карьере девятую строчку. Это произошло благодаря победе в финале над Роджерс. Американка смогла на тай-брейке выиграть изнурительную первую партию, которая продолжалась 1,5 часа. Но после этого Дарья вновь включила суперрежим и буквально за час уничтожила соперницу (6:1, 6:2).

— Если честно, то со стороны мои победы выглядели легче, чем я на самом деле себя чувствовала, — отметила Касаткина. — Хотя с точки зрения физической подготовки чувствовала себя великолепно. Рада, что моя работа на тренировках дает о себе знать. Решающий момент в финале? Очень сильно помог пятый гейм второго сета (при счете 4:1 в пользу россиянки она проигрывала 0:40 на своей подаче). Я чувствовала себя в тот момент хорошо, и даже если бы Шелби выиграла гейм и сократила разницу, думаю, что взяла бы сет по-любому. Но сделать камбэк и довести счет до 5:1 значило многое. В ту секунду поняла, что сейчас надо еще прибавить и не дать ей вздохнуть. В матчах бывают такие моменты, когда тебе нужно во что бы то ни стало увеличить давление, чтобы сделать себе проще дальнейшую игру.

Также Дарья вышла на третье место в чемпионской гонке WTA. Ее опережают только Ига Свентек и Онс Жабер. Впереди у Касаткиной «мастерс» в Торонто — в прошлом году она прошла один круг, в 1/16 финала уступив как раз Жабер.

— Первый матч там у меня уже во вторник — и двух суток с момента финала в Сан-Хосе не пройдет, — сетует на жесткий календарь российская теннисистка.

Второй титул

Менее звездный женский состав собрался на турнире в Вашингтоне, но победа Людмилы Самсоновой от этого не становится менее ценной. В прошлом году уроженка Оленегорска совершила настоящий прорыв на траве: выиграла свой пока единственный титул WTA в Берлине и дошла до 1/8 финала Уимблдона. Ни к одному, ни ко второму достижению она на других покрытиях даже не приближалась, поэтому ей пропускать травяной «Шлем» было особенно досадно. После Уимблдона она потеряла много позиций в рейтинге, выпав из топ-50.

Однако в столице США Самсонова доказала, что может быть очень конкурентной на харде. В 1/16 финала она выбила из борьбы пятую сеяную бельгийку Элизе Мертенс, а затем в сложном поединке сломила сопротивление четвертьфиналистки Уимблдона-2022 Айлы Томлянович. После проигранного первого сета россиянка отдала сопернице свою подачу, но потом совершила красивый камбэк, выиграв пять геймов подряд, и развернула ход матча в свою пользу (4:6, 6:3, 6:2).

В четвертьфинале Людмиле удалось огорчить одну из главных звезд женского тенниса, Эмму Радукану (7:6 (8:6), 6:1). Это всего вторая победа игрока нашей сборной над теннисисткой из топ-10. Радукану, которая пытается работать с российским тренером Дмитрием Турсуновым, упорно сопротивлялась в первом сете, но полностью развалилась во втором, сделав за матч 24 невынужденные ошибки. В полуфинале Самсонова встречалась с 21-летней лаки-лузером из Китая Ван Сиюй, позволив сопернице взять всего два гейма.

Самсонова сберегла силы на финал, и ей это очень здорово помогло. Эстонка Кайя Канепи взяла первый сет, но затем заметно просела физически. Людмила сполна воспользовалась этой возможностью и завоевала второй титул в карьере.

— Это очень важная победа для российского тенниса, — подчеркнула «Известиям» 18-кратная чемпионка СССР по теннису, известный комментатор Анна Дмитриева. — Самсонова — молодой, агрессивным и активный игрок. Она сейчас на подъеме и еще многое может сделать.

Благодаря успеху в Вашингтоне Самсонова поднялась с 60-го на 48-е место в рейтинге ATP. В Торонто россиянка начнет свое выступление с квалификации.