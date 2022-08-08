Разминка боем: Медведев взял титул в статусе первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл британца Кэмерона Норри в финале турнира в Лос-Кабосе, впервые оформив титул в статусе первой ракетки мира. Даниил прервал неудачную серию из пяти подряд поражений в финале — последний раз он брал трофей в сентябре 2021-го на US Open. Конечно, соревнования на мексиканском курорте были не самыми сильными по составу, но плавный выход из отпуска и положительные эмоции — именно то, что сейчас нужно нашему чемпиону. В августе Даниилу предстоит защитить победы в Монреале и Нью-Йорке. А вот Андрей Рублев добраться до титула в Вашингтоне не смог. В полуфинале он неожиданно уступил 96-й ракетке мира Ёсихито Нисиока. Дарья Касаткина и Людмила Самсонова пробились в финалы в Сан-Хосе и Вашингтоне соответственно. Теперь у них есть отличные шансы повторить подвиг Медведева и сделать нынешнюю неделю по-настоящему триумфальной для российского тенниса.

Идеальное начало

Медведев взял свой 14-й титул в карьере после длительного перерыва. Россиянину необходимо было дойти до финала турнира ATP-250 в Мексике, чтобы гарантировать себе звание первой ракетки мира как минимум до 22 августа. Даниил легко справился с этой задачей, помучиться пришлось только с четвертым сеяным Миомиром Кецмановичем. Первый сет удалось взять только на тай-брейке, зато во второй партии Медведев разгромил соперника. По похожему сценарию складывался и финал с действующим победителем турнира Кэмероном Норри.

В первом сете соперники дважды брали подачи друг друга, добрались до счета 5:5, но в концовке Даниил смог дожать британца. Борьбы во втором сете по сути не было — Норри заслуженно получил «баранку».

— Я боролся изо всех сил, но Даниил слишком хорош, — сказал 12-я ракетка мира на церемонии награждения.

В финале лучший теннисист России реализовал шесть брейков из 10, сделал пять эйсов и показал отличный процент первой подачи (67). Хорошая игра после полутора месяцев вынужденного простоя.

— Даниил отлично провел турнир в Мексике, ни проиграл ни сета, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Он показал, что готов к главным хардовым турнирам США. Довольно легко переиграл Кецмановича и Норри, которые высоко стоят в рейтинге. Теперь важно закрепить успех в Монреале. Уровень соперничества будет еще выше, но ему по силам защитить титул.

Канадский «Мастерс» стартует в понедельник, 8 августа. Медведев начнет его со второго круга (скорее всего — в среду, 10 августа), где сыграет с австралийцем Ником Кирьосом или аргентинцем Себастьяном Баесом. Учитывая, в какой форме сейчас находится финалист Уимблдона-2022, можно не сомневаться, что соперником Медведева станет Кирьос и нашего соотечественника ждет очень сложный поединок. Ник — мастер провокаций, а россиянин, как мы знаем, не всегда в состоянии сдержать свои эмоции. Главные преследователи Даниила в рейтинге Александр Зверев и Рафаэль Надаль пропускают турнир в Канаде по состоянию здоровья, а Новак Джокович — из-за отсутствия прививки. Тем не менее бригада участников там будет очень солидная.

К сожалению, не смог пробиться в полуфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне Андрей Рублев. В полуфинальном поединке посеянный под первым номером россиянин неожиданно легко уступил 96-й ракетке мира Ёсихито Нисиока (3:6, 4:6). Отметим, что до этого в столице США японец обыграл и Карена Хачанова, а также взял верх над австралийцем Алексом де Минауром и британцем Даниэлем Эвансом. Нисиока во второй раз в карьере сыграет в финале на уровне ATP, а противостоять ему будет Кирьос. В своем полуфинале австралиец оказался сильнее обидчика Аслана Карацева шведа Микаэля Имера.

Два финала

Дарья Касаткина второй год подряд доходит до финала турнира в Сан-Хосе, в этот раз обыграв четвертую ракетку мира Паулу Бадосу (6:2, 6:4). Первая ракетка России реализовала три брейка и превзошла испанку за 82 минуты. Бадоса пыталась переломить ход матча во втором сете, вызвав на корт тренера, но Дарья демонстрирует на турнире в Mubadala Silicon Valley Classic просто феноменальный теннис. Она уже «навесила баранки» в решающих сетах чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной из Казахстана и звездной белоруске Арине Соболенко. Теперь коллекцию Касаткиной пополнила еще одна теннисистка из топ-10. На этом фоне ее соперница по финалу 29-летняя американка Шелби Роджерс (45-я ракетка мира) смотрится несколько бледно.

В Сан-Хосе мог получиться и русский финал, ведь за путевку туда сражалась еще и Вероника Кудерметова. В четвертьфинале россиянка прошла финалистку Уимблдона Онс Джабер из Туниса. Но на Роджерс, которая не играла в финалах WTA с 2016 года, сил у нашей соотечественницы не хватило. В первом сете она сразу отдала преимущество и потом только догоняла, а во втором сразу взяла подачу соперницы, но позволила американке не только вернуться, но и прибавить в концовке матча (6:3, 6:4). Сразу после проигранного личного полуфинала Веронике предстоял парный полуфинал в дуэте с китаянкой Шуай Чанг — увы, тоже сложившийся неудачно.

На женском турнире в Вашингтоне в финале завтра сыграет еще одна россиянка — Людмила Самсонова. В полуфинале 60-я ракетка мира, начинавшая карьеру в Италии, всего за 67 минут разобралась с юной китаянкой Ван Сию — 6:1, 6:1. До сих пор на счету Самсоновой был только один титул, выигранный в прошлом году на травяных кортах Берлина, где она пробивалась в основную сетку из квалификации. Сейчас на пути Людмилы к новому достижению будет стоять другая любительница атакующего тенниса — эстонка Кайя Канепи, которая в прошлом подавала большие надежды, но не выигрывала турниры с 2013 года.