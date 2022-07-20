По гамбургскому сету: как россияне стартовали на German Open - 2022

Представители нашей страны по-разному начали выступление на теннисном турнире в Гамбурге. Из пяти девушек борьбу за титул продолжает только Анастасия Потапова. А вот полуфиналистка «Ролан Гаррос» – 2022 Дарья Касаткина (второй номер посева на German Open), неожиданно уступила чешке Екатерине Синяковой. У мужчин шагнули во второй круг Карен Хачанов и Аслан Карацев. Андрей Рублев, уже побеждавший в Гамбурге два года назад, вступит в борьбу 20 июля. Причем, соперник у него неожиданно поменялся.

Два отыгранных матчбола

Для выхода во второй круг German Open Карену Хачанову понадобилось совершить настоящий подвиг. В игре с немцем Яном-Леннардом Штруффа соперники обменялись выигранными партиям, а в третьем сете россиянин был на волоске от поражения. При счете 6:5 он отыграл два матчбол на подаче соперника и смог сравнять счет. Штруфф был обескуражен таким развитием событий, поэтому вчистую проиграл на тай-брейке (2:7). Соперники провели на корте почти 2,5 часа.

В 1/8 финала москвичу предстоит встретиться с ветераном тура Фабио Фоньини. В личном противостоянии с итальянцем Хачанов ведет 2:1, одержав последнюю победу в Роттердаме в феврале 2020 года.

Хачанов выступает и в парном разряде. 19 июля их тандем с Андреем Рублевым обыграл Фоньини и Симоне Болелли и вышел в полуфинал.

Аслан Карацев, похоже, постепенно возвращает былые кондиции. Чуть ранее в шведском Бостаде он впервые за полгода выиграл два матча подряд в одиночном разряде, В Гамбурге полуфиналист Australian Open-2021 разгромил 28-ракетку мира Николаза Басилашвили. В первом сете была равная борьба, но Аслан смог дожать соперника в концовке. Во второй партии Карацев повесил сопернику «баранку», выиграв под ноль. Отметим, что спортсмены в разное время тренировались у одного тренера — белоруса Егора Яцыка. Во втором круге уроженца Владикавказа ждет финалист турнира в Бостаде Федерико Кориа.

Позже всех на турнире стартует Андрей Рублев. Это связано с тем, что в соперники по первому кругу ему выпал Александр Бублик. На прошлой неделе представитель Казахстана дошел до финала турнира в американском Ньюпорте, где 17 июля проиграл Максиму Кресси. Поэтому он физически не успевал сыграть свой матч в Германии в понедельник. Его перенесли на вторник, но Бублик в итоге решил, что не сможет показать свою силу после смены часовых поясов, и снялся с турнира. Его место в основной сетке занял литовец Ричардас Беранкис.

Ранее соперники встречались дважды. Беранкис победил в 1/8 финала St. Petersburg Open-2019, Рублев взял реванш в этом году на Australian Open. Посмотрим, чем завершится их первая дуэль на грунте. Понятно, что россиянин, посеянный под вторым номером, очевидный фаворит. Однако в последнее время восьмая ракетка мира играет неровно. Неделю назад в Швеции уступил Себастьяну Баэсу, в середине июня — Басилашвили в Галле.

Неожиданное признание

У девушек основные надежды наших болельщиков на трофей были связаны с Дарьей Касаткиной. Первая ракетка России проводит сильный грунтовый сезон. Обыграла Марию Саккари и Лейлу Фернандес на «Мастерсе» в Мадриде, дошла до полуфинала «Мастерса» в Риме, упустив матчбол в игре с Онс Жабер, а затем блестнула на «Ролан Гаррос». На парижском мэйджоре россиянка впервые в карьере добралась до полуфинала турнира «Большого шлема». Причем, в первых шести матча не уступила ни сета.

После этого Дарья дважды подряд дошла до четвертьфиналов на турнирах в Германии, а потому ушла на вынужденную паузу из-за пропуска Уимблдона. Спустя почти месяц простоя Касаткина вышла на встречу с Екатериной Синяковой в Гамбурге, проиграв в решающем третьем сете.

Впрочем, это поражение затмило заявление Дарьи, которая решила совершить каминг-аут. «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла», — заявила Касаткина на YouTube-канале Виктора Кравченко. А следом выложила фото с экс-фигуристкой сборной России Натальей Забияко, сопроводив его смайликом с сердечком.

Еще три наших девушки также неудачно начали выступление на German Open-2022. Оксана Сельхеметьева прорвалась в основную сетку через жесткую квалификацию, и, видимо, на матч первого круге у 19-летней россиянке не хватило сил. Во втором сете она проиграла Мисаки Дои с «баранкой». Анна Калинская снялась с матча против полячки Магдалены Фрейх из-за травмы. Первую партию польская теннисистка выиграла со счетом 6:1.

Наконец, в русском дерби Анастасия Потапова взяла верх над шестой сеяной Варварой Грачевой в двух сетах. 21-летняя уроженка Саратова вдохновенно проводит последние недели в туре. В Лозанне дошла до полуфинала, где ей удалось обыграть победительницу 13 турниров WTA Ирину-Камелию Бегу и четвертьфиналистку Уимблдона-2022 Юле Нимайер.

В Гамбурге Потапова продолжает действовать в доминирующем стиле, очень мощно играя на своей подаче. По итогам прошлой недели Анастасия поднялась сразу на 16 строчек и сейчас занимает 63-е место в рейтинге WTA. Если продолжит в том же духе, то скоро сможет дебютировать в топ-50.