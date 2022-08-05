Переменчивый успех: как выступают наши теннисисты в Америке

Российские теннисисты неровно стартовали на турнирах североамериканской серии. Первая ракетка мира Даниил Медведев в мексиканском Лос-Кабосе обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату. Чтобы гарантированно остаться во главе мирового рейтинга, ему нужно как минимум выходить в финал турнира. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев выбрали представительный турнир в Вашингтоне. Посеяный первым Рублев остается в строю, два других наших теннисиста столицу США после проигрышей покидают. С переменным успехом выступают в Америке и наши девушки.

Нужна победа, минимум финал

Чтобы гарантированно сохранить первую строчку рейтинга ATP после 14 августа, Даниилу Медведеву надо дойти до финала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе. Соперники у него будут серьезные — представитель топ-10 Феликс Оже-Альяссим, действующий победитель Кэмерон Норри и опытный серб Миомир Кецманович. С первыми двумя он может встретиться только в финале, с Кецмановичем — в полуфинале.

Во втором круге турнира первый сеяный встретился с 224-м номером рейтинга Ринки Хидзикату. Японец, выступающий за Австралию, не выглядел мальчиком для битья. Даниил реализовал всего два брейка. Но сделал это в самые нужные моменты, и победить без нервов и титанических усилий. Игра завершилась за 1,5 часа. Россиянин одержал свою 250 победу на уровне ATP.

Следующим соперником Даниила станет Рикардас Беранкис, 98-я ракетка мира. Последний раз игроки встречались между собой в феврале 2019 года и тогда победу праздновал представитель Литвы. Так что у Даниила есть хорошая возможность взять реванш.

Важный момент: Медведев в текущем сезоне пока не взял ни одного титула, что в его нынешнем статусе не слишком здорово. В Мексике вполне можно прервать серию из пяти поражений в финалах подряд (три в этом году). Впрочем, до решающего матча еще надо дойти.

Андрей Рублев также получил первый номер посева в Вашингтоне, но в отличии от Медведева соперники у него с самого начала заметно серьезнее. Во втором круге он обыграл главную надежду Британии Джека Дрейпера, которого называют преемником чемпиона трех турниров «Большого шлема» Энди Маррея.

Далее москвича ждет встреча с двухметровым американцем Максимом Кресси. 32-й номер мирового рейтинга, безусловно, по силам россиянину, но Рублев в последнее время выступает нестабильно — может легко обыграть представителя топ-20, а может уступить ноунейму. Кресси, конечно, не ноунейм и в июле выиграл турнир в Ньюпорте, но основная специализация Максима — травяные корты, а на харде преимущество должно быть у Рублева. Андрей должен проходить в четвертьфинал, где его, вероятно, будет ждать четвертьфиналист «Ролан Гаррос»см– 2022 Хольгер Руне.

А вот Карен Хачанов, который был посеян под седьмым номером, за титул в Вашингтоне побороться не сможет. Вице-чемпион Олимпиады-2020 в тяжелейшем матче 1/8 финала уступил Ёсихито Нисиока (96-я ракетка мира). Оба сета дошли до тай-брейка, где японец почему-то оказывался на голову сильнее — 7:2, 7:1. Хотя во второй партии Карен уверенно повел 3:0 с брейком, но не удержал преимущество.

Калинская и Самсонова удивляют

Еще один россиянин, Аслан Карацев, завершил свое выступление в Вашингтоне на стадии 1/6 финала. Он уступил 115-й ракетке мира Микаэлю Имеру в трех сетах. После двух сравнительно неплохих турниров в Европе Аслан снова уступает в первом же поединке во второй раз подряд. А тем временем его бывший тренер Егор Яцык продолжает успешно работать на «челленджерах» с россиянином Романов Сафиуллиным, 124-й ракеткой мира. Накануне тот вышел в четвертьфинал турнира в американском Лексингтоне, обыграв в двух сетах представителя Индии Сашу Кумара Мукунда. А менее двух недель назад Сафиуллин взял титул в Казахстане.

У наших девушек дела обстоят заметно лучше. Анна Калинская в женском турнире в Вашингтоне вышла в четвертьфинал, одолев бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии: соперница отказалась от борьбы во втором сете при счете 7:5, 2:0. Следующая соперница Анны — Кайя Канепи из Эстонии. Также в 1/4 финала пробилась и Людмила Самсонова. Причем, ей сначала удалось обыграть пятую ракетку соревнований бельгийку Элизе Мертенс, а затем и четвертьфиналистку Уимблдона-2022 Айлу Томлянович из Австралии. За выход в полуфинал россиянка может поспорить с действующей чемпионкой US Open Эммой Радукану, которую с недавних пор тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов.

Сыграет в четвертьфинале, но в Сан-Хосе и россиянка Дарья Касаткина. После громкой победы над чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной, Касаткина разгромила во втором круге американку-квалифаера Тэйлор Таунсенд. В четвертьфинале Mubadala Silicon Valley Classic Дарья сыграет с белоруской Ариной Соболенко или Каролин Долхайд из США. В прошлом году Дарья дошла до финала в Сан-Хосе, так что ей важно защитить свои 250 очков.