Пражское комбо: Анастасия Потапова рвется ко второму титулу в карьере

Анастасия Потапова набрала прекрасную форму и имеет шансы выйти в полуфинал третьего турнира WTA подряд. В Праге она уже обыграла двух китаянок — Ван Синьюй и Чжу Линь, а в четвертьфинале сыграет со второй ракеткой мира Анетт Контавейт из Эстонии. У Анастасии сейчас — 59-е место в рейтинге. Неделю назад они уже встречались в полуфинале German Open, и тогда верх взяла Контавейт. В четвертьфинале Prague Open сыграет еще одна россиянка — Оксана Селехметева. 19-летняя теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию и впервые в карьере дошла до такой высокой стадии.

Два в восьмерке

На этой неделе проходит два турнира категории WTA-250. В Варшаве из россиянок сыграла только 62-я ракетка мира Варвара Грачева. Будучи девятой сеяной, она неожиданно уступила бразильянке Лауре Пигосси в 1/16 финала. Зато в Праге в основной сетке стартовало сразу шесть россиянок. Причем, Анастасия Захарова, Наталья Вихлянцева и Оксана Селехметева пробились в 1/16 финала через квалификацию.

В первом круге все они получили очень сильных соперников. Вихлянцева проиграла восходящей звезде чешского тенниса Линде Носковой (пришлось сняться во втором сете из-за повреждения), а Захарова взяла всего пять геймов в матче с пятой сеяной француженкой Ализе Корне. Также в первом круге вылетели Анна Блинкова и Виталия Дьяченко. Первая уступила победительнице «Ролан Гаррос»-2021 Барбаре Крейчковой из Чехии, а вторая — китаянке Чжу Линь (6:1, 6:1), которая замыкает первую сотню рейтинга WTA.

Пражское комбо Чжу Линь Фото: Getty Images/Graham Denholm

В 1/8 Чжу Линь ждала встреча с Анастасией Потаповой, которая в последнее время набрала отличную форму. Вот и в этом матче россиянка показала отличный теннис и сильный характер. В обоих партиях она уступала 2:4, позволяя сопернице сделать ранний брейк, но затем собиралась и брала своем. В первом сете взяла четыре гейма подряд (с 2:4 на 6:4), а во втором выиграла на тай-брейке, на котором у соперницы был сетбол.

После неудачи на «Ролан Гаррос», где Потапова не смогла пройти квалификацию, она стала демонстрировать стабильные результаты на грунте. Дошла до полуфинала в Лозанне, где ей удалось переиграть победительницу 13 турниров WTA Ирину-Камелию Бегу и четвертьфиналистку Уимблдона-2022 Юле Нимайер. В Гамбурге Анастасия прошла третью ракетку соревнований Крейчикову, но перед первой сеяной Анетт Контавейт, не устояла.

Впрочем, на этой неделе у Потаповой будет шанс взять реванш у Контавейт уже на харде. Они вновь встретятся друг с другом в четвертьфинале в столице Чехии. В первых двух матчах Анетт потратила минимальное количество сил, чтобы обыграть грузинку Екатерину Горгодзе и чешку Луцию Гавличкову. Так что россиянку вновь ждет тяжелейшее испытание. В ее активе пока нет побед над представителями топ-10. Зато есть пять выигрышей над топ-20, а также один титул на уровне WTA.

В этом году Анастасия выиграла титул в Стамбуле. Тогда она прошла квалификацию, а затем смогла победить опытных Петру Мартич, Сару Соррибес-Тормо, Юлию Путинцеву, а в решающем матче переиграла свою соотечественницу Веронику Кудерметова. Сейчас Потапова играет еще мощнее, чем в апреле, поэтому вполне может побороться за второй трофей в своей карьере.

Пражское комбо Анастасия Потапова Фото: Getty Images/RvS.Media/Robert Hradil

— Потаповой сейчас по силам пройти любую соперницу, включая Контавейт, — рассказал «Известиям» победитель семи турниров ATP, первый российский теннисист, вошедший в топ-10 рейтинга ATP Андрей Чесноков. — Она показала, что ее теннис может быть одинаково эффективен на всех покрытиях. Она заметно прибавила под руководством Игоря Андреева в плане стабильности и вполне может удивить всех в этом году на крупных турнирах, включая US Open-2022.

Также в четвертьфинал Prague Open-2022 неожиданно прошла Оксана Селехметева. Она выиграла два тяжелейших трехсетовых матча в квалификации, а затем переиграла четвертую сеяную Сорану Крстя из Румынии (7:5, 6:4). В 1/8 финала 19-летняя россиянка взяла верх на пятой ракеткой Франции Хлоей Паке. Впереди у Оксаны встреча с восьмой сеяной Марией Боузковой. На своем домашнем туре Боузкова играет в статусе 66-й ракетки мира и наверняка хочет прибавить несколько позиций после Праги. Селехметева идет на 170 месте, но в случае выхода в полуфинал обновит свой карьерный рекорд (150 место).

Новый вызов Турсунова

На этой неделе прошла еще одна громкая новость связанная с российским теннисом. Победительница US Open Эмма Радукану будет готовиться к защите своего титула под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова. По данным издания Daily Mail, бывший игрок сборной России будет сопровождать 19-летнюю британку на турнире в Вашингтоне с 1 по 7 августа и, возможно, на других соревнованиях на американском харде. До июня этого года Турсунов работал с Контавейт, которую сделал второй ракеткой мира. А до этого Дмитрий тренировал Арину Соболенко из Белоруссии, которая также была вторым номером рейтинга WTA.

Пражское комбо Эмма Радукану Фото: Global Look Press/Rob Prange

Формальной причиной разрыва Турсунова с Контавейт стали проблемы тренера с перемещением по миру из-за его российского паспорта на фоне санкций. Однако с работой Дмитрия в США вопросов возникнуть не должно. Он базируется в Штатах с 12-летнего возраста и наверняка имеет в этой стране как минимум вид на жительство. Несмотря на теннисное воспитание в США, всю свою карьеру игрока Турсунов провел под флагом России и выигрывал с нашей сборной Кубок Дэвиса. В этот период у Дмитрия была репутация главного балагура и оригинала нашего тенниса. Однако с переходом на тренерскую работу выяснилось, что он — умелый и удачливый наставник.

Посмотрим, сможет ли он вернуть Радукану на прошлогодний уровень. В этом сезоне британка не взяла ни одного титула, а трех турнирах «Большого шлема» не могла пройти дальше второго круга. Сейчас Эмма замыкает топ-10 мирового рейтинга.