Десять на одного: как Медведев установил новый рекорд, не участвуя в матчах

Предстоящая неделя станет для Даниила Медведева десятой в статусе первой ракетки мира. Теннисист побьет рекорд среди россиян, принадлежащий Марату Сафину, который девять недель был на вершине рейтинга ATP. Интересно, что при этом последний раз Медведев проводил официальный матч больше месяца назад — 23 июня он проиграл Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке. Россиянин пропускает остаток грунтового сезона и готовится к харду. Во второй половине тура ему предстоит защитить 67% очков — больше всех остальных участников. Другие же россияне продолжают выступать в АТР, но до титула в Гамбурге никто добраться не смог.

Пять тысяч горящих очков

До 2022 года в истории российского тенниса было два игрока, которым удавалось возглавить мировой рейтинг. Первым стал Евгений Кафельников, который носил титул первой ракетки мира с начала мая по середину июня 1999 года — в общей сложности шесть недель. Затем в промежутке между концом ноября 2000-го и апрелем 2001-го лучшим игроком планеты девять недель пробыл Марат Сафин, боровшийся за первую строчку с бразильцем Густаво Куэртеном.

Через несколько сезонов в мире началась эпоха «Большой четверки». Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей никому не позволяли вклиниться в свою компанию более 18 лет. Нарушить их гегемонию удалось только Даниилу Медведеву в феврале 2022-го. Тогда он пробыл на вершине три недели, затем вернулся на первое место в июне и занимает его в общей сложности уже девять недель. В понедельник, 25 июля, Медведев обгонит Сафина и станет лучшим российским теннисистом в истории по этому показателю.

— Даниилу еще есть куда стремиться. Сафин и Кафельников выиграли по два турнира Большого шлема, к тому же у Евгения есть еще и олимпийское золото, много значимых трофеев в парном разряде. Так что я бы пока не спешил называть Даниила лучшим российским теннисистом. Хотя он много добился к 26 годам, — сказал «Известиям» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Медведев точно сохранит этот статус до второй недели августа, а вот дальше ему придется защищать победу в Монреале (1000 очков), затем — полуфинал в Цинциннати (360 очков) и прошлогодний триумф на US Open (2000 очков). С большой долей вероятности на североамериканских турнирах сыграет Новак Джокович, который пропустил Australian Open – 2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

Организаторы US Open заявили, что не будут требовать обязательной вакцинации от игроков. На Открытом чемпионате США сербу надо защитить 1200 очков. Еще один претендент на первое место по итогам года — Александр Зверев — продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа и допускает, что может не сыграть в Нью-Йорке. В прошлом году немец дошел до полуфинала (у него может сгореть 720 очков).

Всего во второй половине сезона Звереву надо защитить 4 150 очков, Джоковичу — 2 800, Касперу Рууду — 2 030. Медведеву же больше всех в туре — 5 200. Это 67% его рейтинга.

Полуфинал Потаповой, титул Сафиуллина

Пока Медведев готовится к заокеанским турнирам и выступит в первом из них только 1 августа, остальные топ-игроки продолжают биться за трофеи. На этой неделе в Гамбурге выступали Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Восьмая ракетка мира в первом круге легко обыграл литовца Ричарда Беранкиса, но в 1/8 финала уступил аргентинцу Франсиско Серундоло. Рублев взял шесть геймов.

Хачанов и Карацев прошли до четвертьфинала. Карен отыграл два матчбола у Яна-Леннарда Штруффа и в итоге выиграл на решающем тай-брейке. Затем Хачанов в двух сетах прошел Фабио Фоньини, но в 1/4 финала уступил первому сеяному Карлосу Алькарасу. Последний провел еще один выдающийся матч в этом году, позволив сопернику взять всего два гейма.

— У Хачанова ничего не получилось в матче с Алькарасом, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент ФТР Алексей Селиваненко. — Счет говорит сам за себя. Карлос сегодня — один из лучших игроков сезона, тем более на земле. Он играл хорошо до апреля, потом был некий спад, и сейчас он снова идет на подъем перед американской серией. Карену же не стоит сильно расстраиваться, а начать целенаправленно готовиться к харду.

В женской сетке в Гамбурге себя проявила Анастасия Потапова. В четвертьфинале 21-летняя уроженка Саратова деклассировала третью ракетку соревнований, чемпионку «Ролан Гаррос – 2021» Барбору Крейчикову, но перед первой сеяной Анетт Контавейт не устояла. Анастасия создала 13 брейк-пойнтов, реализовав пять из них, но в то же время совершила семь двойных ошибок, семь раз отдала «свои» геймы и выиграла в них очков меньше, чем соперница. Поэтому в финал шагнула эстонка.

Также стоит отметить Романа Сафиулина, который выиграл второй «Челленджер» в карьере, обыграв в финале турнира в Нур-Султане представителя Казахстана Дениса Евсеева. Благодаря этой победе Сафиуллин впервые в карьере войдет в топ-120 рейтинга ATP.