Полуфинальные титры: Рублев и Потапова замахнулись на титул в Европе

В середине июля проходили четыре крупных теннисных турнира: мужчины играли в Бостаде и Ньюпорте, а женщины — в Будапеште и Лозанне. В Швеции Аслан Карацев дошел до четвертьфинала, а Андрей Рублев — до полуфинала. Оба уступили аргентинским игрокам. Карацев не смог переиграть Франсиско Черундоло, который 17 июля выиграл свой первый турнир на уровне ATP, а Рублев взял всего шесть геймов у Себастьяна Баеса. У женщин ярче всего себя проявила Анастасия Потапова: 21-летняя уроженка Саратова дошла до полуфинала турнира в Швейцарии, в том числе обыграв третью сеяную Ирину-Камелию Бегу из Румынии.

Аргентинский финал

Андрей Рублев считался фаворитом турнира. Особенно после того, как пятая ракетка мира Каспер Рууд завершил борьбу во втором круге. Но после вынужденного месячного простоя без игровой практики россиянин был не в своей тарелке. Плюс грунт откровенно не его любимое покрытие. В первой же игре с Федерико Кориа наш теннисист провел на корте почти три часа. Уступил во второй партии, а в решающей выиграл только на тай-брейке. На следующий день Рублеву пришлось играть с неуступчивым Ласло Джере. Интересно, что это был первый матч россиянина и серба на уровне ATP-тура. До этого они встречались один раз на итальянском «Челленджере» в середине 2016 года.

Андрей провел еще один тяжелый матч, дожав более низкорейтингового оппонента в концовках обеих партий. На полуфинал у россиянина, судя по всему, сил не осталось. Ни физических, ни моральных. Рублев проиграл Себастьяну Баесу, который до этого прошел Алехандро Давидовича-Фокину и Доминика Тима. Во время матча россиянин ругался, бил ракеткой о корт и получил предупреждение от судьи.

— Это был первый турнир для Андрея после паузы, столь необходимой ему, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко. — Он одержал две хорошие победы, проиграл молодому аргентинцу, для которого не существует авторитетов. Да и игрок из топ-10 всегда особый раздражитель. Думаю, что Андрей пока набирает форму. Это достаточно хороший, ровный результат для первого турнира новой части сезона. Рублев сам знает, на что ему надо обращать внимание. Теннис не состоит из одних побед, поражения тоже полезны — для того чтобы понять, что тебе нужно доработать.

Так Баес вышел во второй финал в карьере, где проиграл своему соотечественнику Франсиско Черундоло. 23-летний аргентинец выиграл первый титул ATP в карьере и стал восьмым теннисистом, которому в этом сезоне удалось взять дебютный трофей. Ранее это получилось сделать у Танаси Коккинакиса (Аделаида), Александра Бублика (Монпелье), Феликса Оже-Альяссима (Роттердам), Педро Мартинеса (Сантьяго), Хольгера Руне (Мюнхен), Себастьяна Баеса (Эшторил), Тима ван Рейтховена (Хертогенбош).

Рублев же уже прибыл в Гамбург, где начнет выступление на турнире ATP-500 со встречи с представителем Казахстана Александром Бубликом. Выступит в Германии и Аслан Карацев. Он в Швеции также одержал две победы. Выиграл под ноль партию у Лоренцо Сонего, а затем довольно уверенно взял верх над Юго Гастоном. Уроженец Владикавказа впервые с января выиграл два матча подряд в одиночном разряде. Стоит надеяться, что это придаст Карацеву уверенности.

— Мог ли Аслан разозлиться и в ответ на подозрения в договорных матчах хорошо сыграть? Это вообще никак не связано, — сказал «Известиям» президент ФТР Шамиль Тарпищев. — Здесь больше имеет значение, что Карацев начал работать с Борисом Собкиным (многолетний наставник бывшей восьмой ракетки мира Михаила Южного). Он мог привести его в чувство.

Без второго титула

В Лозанне в основной сетке сыграло сразу пять россиянок: Анастасия Потапова, Анна Калинская, Варвара Грачева, Анна Блинкова и Эрика Андреева. Последние две сыграли между собой в 1/6 финала, и верх неожиданно взяла 18-летняя Андреева. Это ее дебютная победа в основной сетке на уровне WTA.

Развить успех у молодой россиянки не получилось. В следующем круге она уступила Петре Мартич, которая в итоге стала победительницей турнира. В финале хорватка могла сыграть с Анастасией Потаповой, которая уверенно шла в другой части сетки. В 1/8 финала ей удалось пройти победительницу 13 турниров WTA Ирину-Камелию Бегу и четвертьфиналистку Уимблдона-2022 Юле Нимайер.

21-летняя Потапова второй раз в сезоне добралась до полуфинальной стадии на турнире WTA. Первый был в Стамбуле, где она в итоге взяла титул. В этот раз на пути россиянки встала сербка Ольга Данилович.

Теперь наши девушки постараются взять титул в Гамбурге. Дарья Касаткина (посеянная под вторым номером) сыграет с Катериной Синяковой, Варвара Грачева (6) поборется с Анастасией Потаповой, Анна Калинская — с Магдаленой Фрех. Действующая чемпионка Елена-Габриэла Русе встретится с Ребеккой Петерсон.