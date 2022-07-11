Швейцарский час: российские теннисисты после паузы выступят в Европе

В понедельник, 11 июля, стартуют основные сетки теннисных турниров в Бостаде, Лозанне и Будапеште, где после отстранения от Уимблдона-2022 сыграют российские и белорусские игроки. В Швеции выступят Андрей Рублев и Аслан Карацев, в Швейцарии — Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Варвара Грачева (также пара наших девушек может пробиться через квалификацию), в Венгрии — Ксения Рахимова. Рублев и Касаткина имеют хорошие шансы на победу, оба посеяны под вторым номером. Прошедшая же неделя для российских любителей тенниса запомнится триумфом Елены Рыбакиной на Уимблдоне. 23-летняя москвичка, с 2018 года представляющая Казахстан, в блестящем стиле выиграла британский мейджор.

Шанс для Рублева и Касаткиной

Решение боссов Уимблдона не допускать до турнира-2022 игроков из России и Белоруссии затронуло больше полутора десятка профессионалов, большинство из которых напрямую попадали в основную сетку в одиночном разряде. Каждый по-разному распорядился, как провести две освободившиеся недели в календаре. Например, первая ракетка мира Даниил Медведев успел сыграть в гольф с легендарным футболистом Бастианом Швайнштайгером. Андрей Рублев провел десятидневный тренировочный сбор с экс-третьей ракеткой мира Домиником Тимом в Испании. Австриец возвращается в тур после тяжелой травмы, поэтому не брезгует играть в «Челленджерах» (дошел до 1/8 финала в Зальцбурге).

Теперь Рублев и Тим вместе едут в Бостад, где также сыграют Каспер Рууд, Диего Шварцман, Роберто Баутиста-Агут и получивший wild card победитель трех турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка. В основной сетке Бостада представлен и Аслан Карацев, который в первом круге встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. До этого в их противостоянии дважды победил Аслан, но к предстоящему матчу в лучшей форме подходит Сонего. Карацев проиграл пять из последних шести матчей, выпав из топ-40. Недавно полуфиналист Australian Open стал работать с многоопытным Борисом Собкиным, поэтому стоит надеяться, что у него получится преодолеть игровой кризис.

Рублев пропустит первый круг, а уже в четвертьфинале может встретиться с одним из главных открытий этого сезона Хольгером Руне. В полуфинале Андрею может достаться Алехандро Давидович Фокина, Тим или Баутиста-Агут. Впрочем, можно ждать и сенсаций. Например, в прошлом году из сеяных игроков в полуфинал прошел только Рууд, а в решающем матче норвежцу противостоял аргентинец Федерико Кориа, который в тот момент шел в конце топ-100.

Есть и теннисисты, которые предпочли шведский грунт турниру в американском Ньюпорте. Травяной сезон в США закроют Феликс Оже-Альяссим, Джон Изнер и Энди Маррей. Нам же можно будет поболеть за уроженца Гатчины Александра Бублика, выступающего за Казахстан.

У женщин серьезное российское представительство будет на турнире в Лозанне. В прошлом году в Швейцарии до полуфинала дошла Наталья Вихлянцева. В этот раз россиянка не смогла преодолеть квалификационный раунд. Зато отличные шансы на успех имеет Дарья Касаткина. Первая ракетка России может удачно завершить грунтовый сезон (после Лозанны еще сыграет в Гамбурге). Она провела выдающийся «Ролан Гаррос» – 2022, впервые в карьере дойдя до полуфинала турнира «Большого шлема». За пять матчей Дарья не проиграла ни одной партии, а уступила только будущей победительнице турнира Иге Свентек. До этого она дошла до полуфинала «Мастерса» в Риме, проиграв Онс Жабер.

Прорыв Рыбакиной

Жабер, напротив, провалилась на французском мейджоре, вылетев в первом круге. Зато провела выдающийся травяной сезон. Выиграла турнир в Берлине и дошла до финала Уимблдона. Там ей предстояло сыграть с бывшей россиянкой Еленой Рыбакиной, сменившей спортивное гражданство в 2018 году. До полуфинала ее самой рейтинговой соперницей была 44-я ракетка мира Айла Томлянович. Ей Елена проиграла первый сет на Уимблдоне-2022, но в итоге уверенно довела дело до победы. А вот дальше ее ждал матч с чемпионкой Уимблдона-2019 Симоной Халеп, которая убрала со своего пути Каролину Мухову, Паулу Бадосу и Аманду Анисимову. Эксперты отдавали предпочтение румынке, но Рыбакина была настолько уверена в своих силах, что уже после первого сета было мало сомнений — она оформит себе путевку в финал.

В решающем матче Елена также не была фаворитом. Всё-таки Жабер стоит гораздо выше в рейтинге, считается более классным игроком на травяных кортах. С другой стороны, у Рыбакиной должно было остаться больше сил. У Жабер получился тяжелый полуфинал с Татьяной Марией, плюс победа над Халеп могла окрылить казахстанскую теннисистку.

Так и получилось. Первый сет уверенно взяла представительница Туниса, но Рыбакина переломила ход матча, дав сопернице взять всего четыре гейма в двух партиях. Елена стала самой молодой теннисисткой, выигравшей Уимблдон с 2011 года (тогда Петра Квитова была на два года младше). Также она стала первой представительницей Казахстана, взявшей турнир «Большого шлема», — невероятный результат для 23-летней москвички.

— Поздравляю Елену с победой, — сказал «Известиям» Шамиль Тарпищев. — Молодец, прошла турнир на одном дыхании. Мы много сделали для ее роста, она долгое время выступала за Россию. Есть ли на нее обида? Нет. Это спорт. Каждый выбирает свой путь. Она посчитала, что ей будет комфортнее развиваться в Казахстане. Это ее право.

За победу в турнире Рыбакина заработала $2,5 млн при общей сумме призовых в $48,9 млн.