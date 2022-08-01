Летний марафон: как Потапова едва не взяла в Праге два титула подряд

Российская теннисистка Анастасия Потапова провела еще один классный турнир в июле, дойдя до финала Prague Open 2022. 21-летней уроженке Саратова удалось переиграть трех представительниц Китая и разгромить вторую ракетку мира Анетт Контавейт. За четыре матча Потапова не уступила ни одной партии, однако на финал с Марией Боузковой ей банально не хватило сил. Как физических, так и психологических. Россиянка выдала сумасшедший марафон, играя на трех турнирах подряд в одиночке и в паре. Кстати, в парном разряде вместе с соотечественницей Яной Сизиковой она увозит из столицы Чехии титул.

Уверенной поступью

После неудачи на «Ролан Гаррос», где Потапова не смогла пройти квалификацию, она стала демонстрировать стабильные результаты на грунте. Дошла до полуфинала в Лозанне, где ей удалось переиграть победительницу 13 турниров WTA Ирину-Камелию Бегу и четвертьфиналистку Уимблдона-2022 Юле Нимайер. В Гамбурге Анастасия прошла третью ракетку соревнований, победительницу «Ролан Гаррос» Барбору Крейчикову, но перед первой сеяной Анетт Контавейт не устояла.

Впрочем, в Праге у Потаповой появился шанс взять реванш у Контавейт, и она сполна им воспользовалась. Вторая ракетка мира взяла всего два гейма в четвертьфинале, а Потапова показывала такой мощный теннис, что казалось — обязательно возьмет в Чехии титул.

В четвертьфинал Prague Open 2022 неожиданно прошла и Оксана Селехметева. Она выиграла два тяжелейших трехсетовых матча в квалификации, а затем переиграла четвертую сеяную Сорану Кирстю (7:5, 6:4). В 1/8 финала 19-летняя россиянка взяла верх над пятой ракеткой Франции Хлоей Паке, впервые в карьере пройдя так далеко на уровне WTA. Но далее навязать борьбу восьмой сеяной Марией Боузковой у нее уже не получилось.

В полуфинале Потаповой удался еще один разгром — на этот раз досталось китаянке Ван Цян. Вторую партию россиянка взяла под ноль.

За второй титул в карьере ей предстояло сразиться с Марией Боузковой. Чешка в 1/2 финала переиграла 17-летнюю Линду Носкову, которую многие эксперты считают самой многообещающей теннисисткой нового поколения.

Поражение и победа

Перед финалом Потапова заявила, что просто будет наслаждаться игрой, потому что в финале выступаешь не каждый день. Увы, у болельщиков российской теннисистки сделать этого не получилось. Ощущалось, что она сильно нервничает, поэтому допускает одну невынужденную ошибку за другой. Хотя начиналось всё очень позитивно. Анастасия повела 40:15 в первом гейме, но затем проиграла четыре мяча подряд, позволив сопернице сделать ранний брейк. Это так расстроило Потапову, что через 20 минут она уступала уже со счетом 0:4. Пятый гейм она начала с двойной ошибки, а потом дважды ошиблась по длине удобными ударами с середины корта. Боузкова повела 5:0, а в итоге выиграла сет с «баранкой».

Анастасия не скрывала своего раздражения. Ругалась с судьей, пыталась докричаться до тренера Игоря Андреева. Чешка же поймала кураж: вытаскивала сумасшедшие мячи, вновь сделала ранний брейк и выиграла седьмой гейм подряд. Правда, закрепить успех не получилось. Потапова сделала обратный брейк, но затем вновь не удержала подачу. Боузкова ответила любезностью на любезность (2:2). А затем случился пятый гейм подряд, в котором была проиграна своя подача. В шестом гейме Боузкова прервала эту странную серию (4:2), а в седьмом россиянка наконец-то взяла подачу, отыграв два брейк-пойнта (3:4).

Увы, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча. Потапова продолжала ошибаться, позволив сопернице одержать легкую победу. Примечательно, что Боузкова в финале не сделала ни одного виннерса. У Потаповой их 12, но при этом 44 невынужденные ошибки. Видимо, сказалась усталость: за последние 15 дней она сыграла 21 матч (включая парный разряд). И это, безусловно, очень много.

Для Боузковой этот титул — первый в карьере, Потапова же в понедельник дебютирует в топ-50. И дебютирует с хорошим настроением, потому что буквально через пару часов после поражения в одиночном финале она выиграла в Праге русский финал в паре — в дуэте с Яной Сизиковой переиграла Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову. Для Анастасии это третий парный титул на турнирах WTA в карьере.

— Когда проигрываешь с таким счетом, у тебя не получается ничего — не получается навязать борьбу, не получается показать ту игру, которая помогала до этого, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — У Насти была успешная серия: два полуфинала и один финал. Думаю, эта серия — хороший результат. Все видят, что она может играть и выигрывать турниры. К тому же победа в паре однозначно скрасит грусть поражения от Боузковой. Уверен, топ-50 — далеко не ее предел.

Теперь Анастасия Потапова постарается ярко проявить себя на серии североамериканских турниров.