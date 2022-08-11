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Вылет вне расписания: российские теннисисты синхронно уступили в Канаде

Даниил Медведев может потерять первый номер мирового рейтинга уже 22 августа
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Chiasson
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Канада оказалась негостеприимна к российским теннисистам. Все пять представителей нашей страны не прошли дальше второго раунда турниров серии «Мастерс» в Монреале и Торонто. Даниил Медведев уступил финалисту Уимблдона-2022 Нику Кирьосу, Андрей Рублев оказался слабее Дэниела Эванса, а Карен Хачанов взял лишь пять геймов в матче с Марином Чиличем. Женщины играли в Торонто и тоже не преуспели. Дарья Касаткина вылетела от чемпионки US Open – 2019 Бьянки Андрееску, а Вероника Кудерметова в матче с Айлой Томлянович отыграла два матч-бола, но всё же уступила на тай-брейке. В чем причина неудач, разбирались «Известия».

Попал под Кирьоса

Мужской «Мастерс» в Монреале неудачно сложился практически для всех фаворитов. Сеяные игроки начинают выступление здесь со второго раунда, и впервые с 1999 года все три первых номера посева сразу же проиграли. Даниил Медведев уступил финалисту Уимблдона-2022 Нику Кирьосу, Карлос Алькарас — Томми Полу, а Стефанос Циципас — Джеку Дрэйперу.

Во многом этому способствовал неудачный жребий, который свел Медведева и Кирьоса уже в 1/16 финала. Австралиец мощно проводит последние месяцы: полуфиналы в Штутгарте и Галле, финал Уимблдона, титул на последнем турнире в Вашингтоне. Если бы за британский мейджор в этом году начислялись очки, Ник вряд ли бы остался за чертой сеяных, и тогда жребий развел бы его и Медведева. Но судьба распорядилась иначе. Впрочем, и Даниил на форму не жалуется — на прошлой неделе он выиграл титул в мексиканском Лос-Кабосе.

В первом круге в Монреале Кирьос уверенно, в двух сетах, победил Себастьяна Баэсома, а затем разделался и с Медведевым. У россиянина было на два дня больше отдыха, но Кирьос набрал такую форму, что сейчас готов обыгрывать любого оппонента. Даниил выиграл первый сет на тай-брейке, но позволил сопернику сделать ранний брейк, который он удержал до конца второй партии. В решающем сете австралиец уже был хозяином положения, играл намного сильнее и был превосходен на своей подаче.

— Всё решил неудачный жребий, — подчеркнул в беседе с «Известиями» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Кирьос здорово подает, играет сзади, с лету. Сложно против него играть. Первые полтора сета преимущество было у Дани, но затем австралиец перехватил его и ударно провел концовку игры. Расстраиваться не стоит. Кирьос реально может обыграть любого. Не случайно он выиграл два из трех матчей у Новака Джоковича.

Кирьос второй раз в карьере одолел первую ракетку мира, а Медведев впервые за полгода проиграл в первом матче турнира на харде. Поражение на столь ранней стадии поставило под сомнение его лидерство в рейтинге ATP. При определенных раскладах он может потерять первую строчку уже 22 августа, после окончания следующего «Мастерса» в Цинциннати. Это случится в том случае, если Рафаэль Надаль возьмет титул, а наш теннисист проиграет раньше 1/4 финала.

Пятый сеяный Андрей Рублев уступил менее серьезному сопернику — 39-й ракетке мира Дэниелу Эвансу. В первом сете британцу хватило одного брейка, чтобы повести в счете. Во втором оба теннисиста теряли свои подачи, но в концовке Эванс оказался более хладнокровен.

— Эванс играет на быстрых площадках очень хорошо, — продолжил Шамиль Тарпищев. — Ему проиграть не стыдно. К тому же у наших игроков чувствуется усталость. На прошлой неделе они все играли очень много, тот же Рублев дошел до полуфинала турнира в Вашингтоне. Больше всего в игре с британцем у Андрея не получилась подача. Ему нужна стабильность. Надеюсь, к Цинциннати он полностью восстановится и сыграет в свою силу.

Плотный календарь

Столкнулись с перегруженным календарем тура и наши девушки. В воскресенье, 7 августа, Дарья Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе, а уже во вторник ей пришлось начинать турнир в Торонто. Играла она с любимицей местной публики чемпионкой US Open – 2019 Бьянкой Андрееску. Первый сет продолжался 86 минут — иной матч завершается быстрее.

Дарья сначала отпустила соперницу вперед, но отыграла два сет-бола и затем сумела нагнать конкурентку. Чтобы сбить напор россиянки, Андрееску активно пользовалась уловками с вызовом врача. В конце концов канадка вырвала победу на тай-брейке, но казалось, что чемпионка турнира в Сан-Хосе сейчас сделает ускорение, к которому приучила нас на прошлой неделе. Но, видимо, сил для того, чтобы прибавить, у Дарьи не осталось. Во втором сете на корте были настоящие качели: сначала Бьянка взяла два гейма подряд, потом Касаткина — три, потом снова Бьянка — три. А потом всё закончилось — к сожалению, не в пользу российской теннисистки.

Не смогла преодолеть барьер первого круга в Торонто и Вероника Кудерметова. Вторая ракетка России в матче против Айлы Томлянович из Австралии отыграла два матч-бола, но потом упустила победу на тай-брейке — 4:6, 6:2, 6:7 (2:7).

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