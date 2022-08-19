Сезонные прикидки: как российские фигуристы готовятся к новым стартам

Межсезонье в фигурном катании — всегда особая история. Порой в отпуске случается гораздо больше резонансных событий, чем во время плотного соревновательного периода. Не стал исключением и этот год: радикальные изменения в правилах, травмы ведущих спортсменов, распад ряда знакомых дуэтов и в конце концов адаптация к новым реалиям, в которых фокус внимания смещается на внутренние соревнования. Какие сюрпризы ждут тех любителей фигурного катания, кто летом не следил за событиями вокруг любимого вида спорта, — в материале «Известий».

Цензы, баны и четверные прыжки

Прошлый сезон завершился для российского спорта на неприятной ноте. Международные санкции не позволили выступить на чемпионате мира ни взрослым спортсменам, ни юниорам. Так что пришлось ограничиться внутренними стартами. После Кубка Первого канала, который состоялся в конце марта, большинство спортсменов взяли заслуженный отпуск, а кто-то отдыху предпочел участие в коммерческих ледовых шоу.

Первой к тренировкам вернулась группа Алексея Мишина — в начале мая спортсмены отправились на полноценный сбор в Ереван. Уже там одна из подопечных тренера — Елизавета Туктамышева — продемонстрировала четверной прыжок. Это стало хорошим знаком. Ведь после того как Туктамышева не попала на Олимпиаду в Пекин, а затем вместе с остальными лишилась и международных стартов, появились сомнения в том, что она продолжит свою карьеру.

Но теперь очевидно — сама Елизавета сдаваться не собирается. Последний раз тулуп в четыре оборота в ее исполнении мы видели два года назад. Восстановить его в 25 лет, да еще и в разгар межсезонья, когда многие двойные и тройные с трудом собирают, — это показатель серьезных намерений спортсменки, желания на равных соревноваться с новым поколением соперниц. Успешно Елизавета прыгает и свой коронный тройной аксель, планирует изучить и другие четверные.

Новые прыжки в своем арсенале показал и герой командного турнира Олимпиады Марк Кондратюк. Он первым в России решил попробовать к тройному акселю добавить прыжок в четыре оборота. Это стало возможно благодаря обновленным правилам. Их приняли на последнем конгрессе ISU в Пхукете в июне. Правда, для России главными вопросами, которые обсудили в Таиланде, стало всё-таки поднятие возрастного ценза и продление санкций в отношении наших фигуристов.

Участники конгресса ужесточили минимальный возраст допуска к взрослым соревнованиям до 17 лет. Вводиться новая мера будет плавно. В этом году всё остается по-старому — соревноваться на взрослом уровне можно с 15 лет. Через год ценз поднимут до 16 лет, а еще через год — до 17.

Тогда же, в июне, конгресс ISU продлил отстранение спортсменов России и Белоруссии от всех международных соревнований на один сезон. Санкции могут в любой момент снять, как, впрочем, и продлить.

В сложившейся ситуации тренер Этери Тутберидзе поставила под сомнение легитимность титулов в серии Гран-при и на чемпионате мира, раз в них не принимают участие фигуристы из России. «Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд», — написала она в своих соцсетях.

— Конечно, Этери Георгиевна абсолютно права! Как можно раздавать титулы и рейтинги без сильнейших фигуристов планеты? Я согласен с высказыванием Тутберидзе! — сказал Илья Авербух «Известиям».

Новый Гран-при, травмы и «разводы»

В отсутствие международных соревнований Федерация фигурного катания (ФФКР) объявила о создании Гран-при России — серии из шести этапов по всей стране. Выступать в нем будут все лучшие отечественные спортсмены в возрасте от 14 лет — на внутренних турнирах возрастной ценз гораздо лояльнее и пока не видно желания у федерации его ужесточать. Правда, всех любимцев публики увидеть всё равно не получится.

Первым ударом стала настоящая «эпидемия» распадов дуэтов в парном катании и танцах на льду. В прежнем виде уже не будет следующих пар: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Софья Шевченко/Игорь Еременко и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

Часть фигуристов приостановили свои карьеры либо и вовсе завершили. Часть попробует себя в новых сочетаниях. С продолжением выступлений ряда лидеров вообще мало ясности. О завершении карьеры олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова говорил даже их тренер, но, как оказалось, поторопился. У Кацалапова серьезные проблемы со здоровьем, и пока неясно, рискнет ли он выходить на лед в постолимпийский сезон или возьмет перерыв.

У другой нашей олимпийской чемпионки Анны Щербаковой перерыв вынужденный. Она давно страдала от травмы колена, но время на полноценное лечение нашлось только сейчас. Теперь Щербакова едет на лечение в Германию.

— Может ли это отразиться на ее карьере? Всё может быть, я не врач, а гадать на кофейной гуще мы не будем. Желаю ей здоровья. Только обидно, что в таком раннем возрасте уже начинаются такие травмы, которые требуют хирургического вмешательства, — отметила «Известиям» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Под нож хирурга в ближайшее время попадет и Алена Косторная. В межсезонье она успела в очередной раз сменить тренера и теперь будет выступать под руководством Елены Буяновой.