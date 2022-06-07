Возрастной цензор: фигуристок до 17 лет не пустят на взрослые турниры

Международный союз конькобежцев (ISU) провел серьезную реформу, возможность которой обсуждалась в течение четырех последних лет. 7 июня конгресс ISU принял решение поэтапно ввести возрастной ценз в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-трека. В сезоне 2023/24 участвовать во взрослых соревнованиях смогут лишь спортсмены старше 16 лет, с сезона-2024/25 — старше 17 лет. Новый регламент кардинально повлияет в первую очередь на женское одиночное фигурное катание, где последние годы практически все крупные международные соревнования выигрывали спортсменки в возрасте 15-16 лет. Символом этой тенденции стала тренер Этери Тутберидзе и ее звездные подопечные.

Ход против королевы

Активная кампания за повышение возрастного ценза в фигурном катании ведется последние четыре года. Главные доводы сторонников такого решения — тренировки и выступления на высшем уровне, со свойственными ему повышенными нагрузками и психологическим напряжением, негативно сказываются на моральном состоянии и здоровье юных спортсменок.

К тому же лоббисты увеличения ценза приводили аргументы о нечестной конкуренции между более и менее возрастными фигуристками: якобы в детские и подростковые года лучше усваиваются сложные элементы. Особенно громко этот тезис стал звучать, когда оценки судей стали в значительной степени зависеть именно от сложности программ и технической составляющей, а не артистизма.

Нельзя сказать, что в былые времена юные дарования не побеждали на крупных соревнованиях. Лучшая фигуристка довоенных времен норвежка Соня Хени, взявшая три подряд золота Олимпиады (1928, 1932, 1936), свой первый триумф в 1928 году в Санкт-Морице совершила в 15 лет.

Фото: Global Look Press Соня Хени выступает на Олимпийских играх 1932 года

Но это было скорее исключение из правил. До середины 1990-х годов возраст олимпийских чемпионок в женском катании варьировался от 20 до 22 лет. Лишь в 1994 году в Лиллехаммере украинка Оксана Баюл взяла золото в 16. А годом ранее она стала чемпионкой мира в 15. В конце следующего четырехлетнего цикла американка Тара Липински взяла золото ЧМ-1997 в 14 лет и золото Олимпиады-1998 в Нагано в 15. Ее соотечественница Сара Хьюз незадолго до своего 17-летия выиграла Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити.

После этого на десять с лишним лет триумфы у женщин вновь стали уделом более взрослых спортсменок. Японка Сидзуки Аракава в Турине-2006 стала олимпийской чемпионкой в 24. Кореянка Ким Ён А стала чемпионкой Ванкувера-2010 в 20 лет и взяла серебро Сочи-2014 в 24. Она и стала последней «возрастной» фигуристкой на олимпийском пьедестале — началась новая эпоха.

Фото: ТАСС/Федор Савинцев Японская фигуристка Сидзуки Аракава во время выступления с произвольной программой в женском одиночном катании на Олимпиаде в Турине. 2006 год

Аделина Сотникова взяла золото в Сочи в 17 лет. А а счет отличного выступления 15-летней Юлии Липницкой Россия выиграла первое в истории Олимпиад командное первенство.

Именно этот триумф прославил на весь мир тренера Этери Тутберидзе. Вскоре Юлия ушла от нее, но на своем прежнем уровне уже не выступала. С того момента Тутберидзе в спортивных кругах и СМИ стали демонизировать, приписывая ей весьма жесткие, якобы неприемлемые для молодых спортсменок методы работы.

Эта волна усиливалась с каждым новым успехов подопечных Этери Георгиевны. Частыми стали случаи, когда ее ученицы занимали весь пьедестал почета.

В 2016 и 2017 годах Евгения Медведева взяла два золота чемпионата мира в 16 и 17 лет. Годом позже она проиграла другой ученице Тутберидзе, 15-летней Алине Загитовой золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Многие болельщики сочувствовали более старшей Евгении. Сейчас часто вспоминается, что действуй новый возрастной цензе тогда, именно она стала бы олимпийской чемпионкой.

Возрастной цензор_1 Евгения Медведева, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании, во время церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 2017 год Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ее последующий уход к канадскому тренеру Брайану Орсеру ставили в упрек Тутберидзе, обвиняя ее, среди прочего, в неумении работать с более возрастными фигуристками. К этому же приплетали и неудачное выступление Загитовой на чемпионате мира-2018 и в первой половине следующего сезона.

Правда, в 2019 году Алина сумела выиграть золото ЧМ, но вскоре приостановила карьеру. К тому моменту рекорды по числу баллов на юниорских чемпионатах мира ставила более юная воспитанница тренера Александра Трусова. Вместе с Аленой Косторной и Анной Щербаковой они уже в 2018 году считались будущими звездами.

Санкционное давление

Когда с наступлением 15-летия все три девочки попали во взрослое фигурное катание, они сразу захватили лидерство. В сезоне 2019/2020 Косторная выиграла финал Гран-При и чемпионат Европы. Трусова взяла бронзу ЧЕ, Щербакова — серебро.

Щербакова выиграла чемпионат мира-2021 в 16. На Олимпиаде-2022 в Пекине она опять стала первой, Трусова — второй. Обеим было по 17. Но к тому моменту фаворитом группы Тутберидзе стала 15-летняя Камила Валиева. В январе она взяла золото чемпионата Европы, а в феврале внесла основной вклад в наш триумф в команднике.

Но обнаружение в ее организме запрещенной допинг-пробы вызвало широкий скандал. Тогда ее допустили до одиночных соревнований. Одним из аргументов решения Спортивного арбитражного суда (CAS) был защищенный возраст Валиевой (меньше 16 лет), в котором она не должна нести ответственность за подобные нарушения.

Возрастной цензор_3 Член сборной команды ОКР Камила Валиева выступает в короткой программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Уже в феврале это вызвало дискуссии, стоит ли при таких возрастных привилегиях допускать столь юных спортсменов до взрослых соревнований, не соблюдая равноправие участников. В одиночном катании Валиева лидировала после короткой программы, но после произвольной откатилась на четвертое место.

Кадры, как Тутберидзе жестко ей выговаривала за неудачу после последнего проката, облетели весь мир. Подобное поведение тренера раскритиковал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Уже это было сигналом, что возрастной ценз скоро поднимут. По мнению экспертов, события в Пекине стали решающим аргументов при принятии подобного решения ISU.

— Решение циничное, но мы уже ничему не удивлены, — заявил «Известиям» президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, — Понятно, для чьих интересов и против кого все это направлено. Даже не лично против нашей школы и самой Этери Георгиевны, а против всего российского фигурного катания, которое слишком доминировало на протяжении последних лет среди женщин. Я бы понял, прими они этот ценз до сочинской Олимпиады, до триумфа Липницкой. Но сейчас, когда мы выиграли три Олимпиады подряд, когда наши девочки взяли весь пьедестал на последнем ЧЕ, все слишком очевидно.

Именно в школе «Самбо-70» работает Тутберидзе со своим штабом и тренируется вся группа «Хрустального».

Возрастной цензор_2 Член сборной команды ОКР Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Введение возрастного ценза будет поэтапным. В ближайшем сезоне все останется по-прежнему: участвовать во взрослых соревнованиях позволят всем, кто достиг 15-летия до 1 июля 2022 года.

В сезоне-2023/2024 минимальный возраст допуска к взрослым соревнованиям поднимут до 16 лет, в сезоне-2024/2025 — до 17.

Такое решение никак не скажется на выступлении во взрослых соревнованиях всех нынешних российских звезд — Трусова, Щербакова и даже Валиева не подпадают под действие нового ценза. Другое дело, что конгресс подтвердил решение Совета ISU об отстранении наших спортсменов от международных стартов до отдельного распоряжения.

— Сейчас основной вопрос — когда мы сможем выступать на этапах Гран-При, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх, — сказал «Известиям» серебряный призер Олимпиады, знаменитый российский тренер Александр Жулин. — Без этого вообще бессмысленно оценивать ситуацию с возрастным цензом и тем, как это повлияет на наше фигурное катание. Главное, чтобы наши ребята и девочки снова получили возможность представлять страну на международной арене. А там, я уверен, они будут побеждать при любом минимальном возрасте. У тех же женщин в любом случае сильная школа и достаточно талантов, чтобы они и дальше побеждали.

Возрастной цензор_4 Фигуристка Анна Щербакова выступает на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» во Дворце спорта «Лужники» в Москве. Гала-концерт посвящен юбилею легендарного тренера в мире фигурного катания Татьяне Тарасовой Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Еще одной негативной новостью для России с конгресса ISU стало сложение полномочий вице-президента этой организации Александра Лакерника. Он работал на разных должностях в ISU с 1994 года и стал одним из самых влиятельных функционеров федерации. В должности вице-президента он фактически руководил мировым фигурным катанием, так как президент ISU обычно избирается от конькобежного спорта и концентрирует свое внимание на нем.

К отставке Лакеника тоже приложил руку возрастной ценз. На должность вице-президента ISU нельзя избираться людям старше 75 лет, а Александру Рафаиловичу уже 77. В повестку дня конгресса внесли вопрос о повышении ценза до 80 лет. Было ясно, что это делается под Лакерника, благодаря которому российская сторона имела очень большое влияние в ISU. Но в итоге ценз оне изменили. Россия лишилась своего представителя в руководстве международной федерации.