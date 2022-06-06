Фигурное скитание: вернут ли россиянок на международную арену

Россия признана полноправным участником конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который начался в Таиланде 6 июня. Совет ISU проголосовал против предложений Украины запретить России присутствие на форуме и лишить россиян права избираться в руководящие органы союза. Такая позиция внушает оптимизм и дает шанс, что конгресс допустит наших фигуристов до участия в международных турнирах, считают эксперты. Еще одно важное решение, которое примут в Таиланде, — поднимать ли с 15 до 17 лет возраст перехода фигуристок из юниорских во взрослые соревнования. Россия настроена голосовать против этого предложения.

Cохранили статус

Интрига вокруг участия России в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) закрутилась еще до его начала. Украина и Польша вынесли на обсуждение Совета ISU сразу три дискриминационных предложения: запретить делегациям России и Белоруссии присутствовать на форуме и голосовать по вопросам повестки дня, лишить россиян и белорусов права избираться в руководящие органы ISU, а тех, кто ранее был избран в эти структуры, отстранить от должностей.

Так как вопрос внесли в повестку дня вне установленного регламента, для принятия решений необходимо было квалифицированное большинство в две трети голосов, то есть 78 из 116. В итоге такой поддержки украинцы и поляки не получили ни по одному предложению. За недопуск делегаций России и Белоруссии к участию в конгрессе проголосовало 48 членов Совета ISU (41,4%), за запрет на участие в выборах — 46 (39,7%) и за отстранение от должностей уже избранных функционеров — 60 (51,7%).

Фигурное скитание Здание ISU (Международный союз конькобежцев) в Лозанне, Швейцария Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В итоге российская сторона — полноправный участник конгресса. С правом голоса, возможностью переизбираться на выборные должности и сохранением текущих постов. Учитывая общую внешнеполитическую обстановку, такой промежуточный итог — уже большая удача. Это дает право на пусть и сдержанный, но всё же оптимизм относительно других вопросов повестки дня конгресса ISU, которые касаются России, считают эксперты.

— Это хорошая новость. Значит, в ISU не все настроены радикально против России. Теперь есть все основания полагать, что наших фигуристов допустят до участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Как теннисистов и шахматистов, — подчеркнула в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова.

Шанс вернуться

Сохранить свой статус в ISU помогла грамотная аргументация. В мире часто проходят вооруженные конфликты, и спортсмены не должны нести ответственность за происходящее на Украине, — подчеркнул, выступая перед членами совета, член исполкома Федерации фигурного катания России (ФФККР) Сергей Свиридов. Белоруссия, в свою очередь, подчеркивала, что не является стороной конфликта, поэтому тем более не должна подвергаться международной изоляции.

Такой подход дает право надеяться на возможность выступления россиян на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе. Возможно, это будут индивидуальные квоты для конкретных спортсменов. Ясность касательно участия российских фигуристов и конькобежцев в международных стартах наступит уже 7 июня. Конгресс будет выбирать из трех вариантов: продлить запрет до конца календарного года, до конца сезона 2022/23 либо снять его вовсе.

Фигурное скитание Вице-президент ISU Александр Лакерник Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Помимо прочего для России важно сохранить на руководящем посту 77-летнего Александра Лакерника. Он вице-президент ISU и, по сути, главный, кто отвечает в союзе за фигурное катание. Проблема в том, что у него есть сильные конкуренты, к тому же, чтобы попасть в избирательный бюллетень, делегаты конгресса должны одобрить еще одну поправку — поднять возрастную планку для выборных высших лиц ISU до 80 лет.

Наконец, вспоминая о сугубо спортивных вопросах, главным остается дилемма о возрасте перехода фигуристок и фигуристов из юниорских соревнований во взрослые. Сейчас они вправе делать это в 15 лет. Согласно предложению Норвегии, этот возраст для участия в одиночных соревнованиях необходимо поднять до полных 17 лет. Для того чтобы новое правило вступило в силу, нужно простое большинство. Настроения делегатов конгресса свидетельствуют о том, что вероятность такого исхода велика.

Вопрос возрастного ценза поднимается далеко не в первый раз, но ключевой перелом в отношении к проблеме внес допинговый кейс Камилы Валиевой. Многих возмутило неслыханное давление на юную фигуристку и статус «защищенного лица». Поэтому выход из ситуации эти люди и увидели в запрете на допуск молодых спортсменов к взрослым стартам.

Россию такой исход вряд ли устроит, поскольку в ФФККР настаивают на губительности искусственных ограничений в спорте. «В 17–18 лет спортсмены идут учиться, в большом спорте их остаются единицы, и кого же мы с вами увидим на соревнованиях? На последнем чемпионате Европы среди приблизительно 32 заявленных участниц половину составляли спортсменки, которым не было 16 лет. И это не касалось России», — говорит гендиректор федерации Александр Коган.

Фигурное скитание Тренерский штаб Этери Тутберидзе с Камилой Валиевой, Аделией Петросян, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Майей Хромых Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Согласно российской позиции, наша страна еще сможет адаптироваться к новым реалиям, хотя переход и будет крайне болезненным (особенно для тренерского штаба Этери Тутберидзе). Но вот для менее развитых в плане фигурного катания стран шаг с жесткими запретами для юниоров может стать губительным.

Впрочем, даже в России есть и сторонники возрастного ценза. Они настаивают на необходимости показывать артистически целостное катание и беречь еще несформированные детские тела.

— Надеюсь, что делегаты проголосуют за поднятие возрастного ценза до 17 лет, — отметил «Известиям» олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов. — Да, мы не увидим девочек на взрослом уровне в 15 лет. Но мы же увидим их в 17. В этом нет ничего страшного — тренеры и спортсмены быстро к этому адаптируются. Говорить о том, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно. Мы что, представляем себе фигурное катание как дисциплину, где выступают всего три года? С 15 лет до 18? Это же не очень нормально. Молодой пацан или девчонка, которые еще даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта?

Из вопросов, которые способны повлиять на развитие фигурного катания, на конгрессе в Таиланде будет обсуждаться изменение стоимости различных прыжков и новый подход к оценке компонентов программы. Только вряд ли получится до конца решить нюанс субъективности этих оценок. Все-таки попадание в образ и соответствие катания музыке — это всегда вопрос внутренних ощущений каждого зрителя и судьи.