Мягче, теплее: какая погода ожидает россиян в новогоднюю ночь

Жителей Московского региона новогодняя ночь порадует небольшим снегом и легкими морозами до –3 градусов, такая же погода ожидается в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде , рассказали «Известиям» синоптики. При этом по большей части России, за исключением одного региона, температура будет выше климатической нормы . «Известия» разбирались, в каких погодных условиях россияне встретят Новый год.

Погода на Новый год в Центральной России

В последний день уходящего года, 31 декабря, москвичей и жителей других городов Московского региона ожидает мягкая погода — легкие морозы от –4 до +1 градуса , рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На юге Московской области также возможен небольшой снег, который подарит ощущение мягкой зимы.

При этом практически по всей России температура будет выше климатической нормы из-за влияния воздушных масс с Атлантического океана — они обеспечат потепление на 3–4 градуса выше нормы.

Специалист уточнил, что потепление затронет почти всю территорию страны.

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— Случай, когда атлантический воздух достигает не только европейской территории России, но и Урала, и Западной Сибири, и Средней Сибири, бывает нечасто. И зимой потепление — это нерадостное событие, которое может принести регионам много проблем, — подчеркнул Роман Вильфанд.

О высококонтрастной погоде на территории страны «Известиям» также заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Что касается средней полосы, то нескончаемый бег атлантических циклонов продолжается, и поэтому в центральной части страны — в районе Москвы, Твери, Ярославля — в новогоднюю ночь будет от нуля до –3 градусов. Южнее — Тула, Калуга, Орел — от нуля до +2; в Воронеже, Ростове-на-Дону — +2...+5 градусов , — рассказал метеоролог.

По словам Романа Вильфанда, на Урале температура выше нормы на 6–10 градусов приведет к выпадению сильных осадков, причем не только в виде снега: в течение всей недели в Челябинской, Свердловской областях, на юге Тюмени ожидается температура от –2 до нуля градусов.

На юге Сибири, отметил синоптик, также прогнозируется теплая предновогодняя неделя. На юге Красноярского края, в Кемеровской области, Алтайском крае будет температура около нуля, и там это может вызвать проблемы, напоминающие те, что сковали в начале декабря Ростовскую область.

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Там из-за похожих погодных условий более 100 тыс. жителей остались без электричества после прошедшего в регионе ледяного дождя. Улицы, тротуары, деревья, автомобили и электропровода покрылись коркой льда, что спровоцировало аварии на линиях электропередачи, отключения котельных, нарушения подачи тепла и воды.

— На юге Сибири возможны гололед и изморозь. Когда теплый воздух поступает на охлажденную поверхность — на провода, ветви деревьев, вертикальные стены, — происходит конденсация водяных паров, которые находятся в теплом воздухе. Сначала образуются капельки воды, затем льдинки. Эти льдинки очень существенные, и под их тяжестью могут провисать провода. Это настоящая, серьезная проблема, — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Теплый воздух достигнет и Средней Сибири: в Красноярском крае, Томской, Новосибирской, Омской областях температура будет выше нормы на 12–16 градусов, что приведет к образованию гололеда — как на юге Сибири — и гололедицы, то есть скольжения. Александр Шувалов добавил, что температура там будет около –10 градусов.

Где на Новый год будут морозы

По словам Романа Вильфанда, единственным российским регионом, который встретит Новый год в рамках своей климатической нормы, станет Дальний Восток:

— В Якутии, на Чукотке, в Магаданской области, на Камчатке температура будет около и ниже нормы на 3–4 градуса. В Приморском крае еще вчера был сильнейший мороз –40 градусов, но постепенно температура будет повышаться. Там всё равно будут морозы, но уже около 20–30 градусов. Так же будет и в Хабаровском крае.

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

Сильные морозы также возможны в Забайкалье, отметил Александр Шувалов: в Чите и Улан-Удэ прогнозируется –15...–20 градусов, а в Благовещенске и Хабаровске — около 25 градусов мороза.

Он добавил, что в новогоднюю ночь погода порадует в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске: там ожидаются легкие морозы с небольшим снегом. При этом циклон уже будет отходить, а потому синоптики не прогнозируют в этих городах сильного ветра.

Роман Вильфанд также подчеркнул, что в ночь на 1 января снег будет идти в Москве, Московской области и сопредельных регионах, что создаст местным жителям новогоднее настроение. Помимо этого, благодаря недавним снегопадам сугробы хоть и стали ниже, но они не растаяли, благодаря чему в Новый год дети смогут играть в снежные игры.