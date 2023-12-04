Перенесенные ветром: десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

Более 135 тысяч человек круглосуточно очищают Москву от снега — так власти столицы пытаются справиться с последствиями рекордного снегопада, который прошел 3 декабря. Он вызвал серьезные заторы на дорогах, привел к задержке десятков авиарейсов. Некоторые пассажиры «застряли в небе» — как минимум один самолет «Аэрофлота» в ночь на 4 декабря из-за погодных условий не смог приземлиться в Шереметьево и отправился в Домодедово. В течение ближайшей недели на смену снегопадам придут аномальные холода — на 7-10 градусов ниже климатической нормы, предупреждают метеорологи и МЧС.

Рекордный снегопад

Воскресенье, 3 декабря, стало самым снежным днем в Москве за всю историю наблюдений, сообщили «Известиям» метеорологи. Столичный регион буквально утонул в сугробах, на помощь коммунальщикам даже пришли сотрудники других городских служб — газовщики и специалисты водоканала. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, над очисткой столицы от снега круглосуточно работают более 135 тыс. человек и свыше 18 тыс. единиц специализированной техники.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что столичный регион атакует мощный циклон «Оливер» — редкий тропический атмосферный вихрь, который несет обильные снегопады, сопровождаемые «усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200–400 м и заносами на дорогах».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В течение 3 декабря транспорт и аэропорты работали штатно, уже в ночь на понедельник, 4 декабря, начались массовые задержки авиарейсов. Был отмечен как минимум один случай, когда самолету пришлось уходить на запасной аэродром — в Шереметьево не смог приземлиться рейс «Аэрофлота» Хургада-Москва.

— Мы долго кружили, пока в аэропорту чистили взлетно-посадочную полосу. Потом приземлились на дозаправку в Домодедово, а оттуда снова вылетели в Шереметьево, — рассказал «Известиям» один из пассажиров рейса.

По его словам, общая задержка составила четыре часа. Во время дозаправки из самолета никого не выпускали.

Всего, по данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропортах Москвы были задержаны или отменены около 70 рейсов. Большинство — в аэропорту Шереметьево, меньше всего — во Внуково.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Непогода вынудила изменить маршруты некоторых рейсов и за пределами московского региона: утром 4 декабря самолет авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска, приземлился в Магадане вместо Якутска, где был туман и -48°С, сообщили местные СМИ.

Несмотря на непогоду, аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи работают штатно, сообщил 4 декабря Минтранс. «Аэроэкспрессы» ходят без изменений в расписании.

3 и 4 декабря взлетели цены на такси: десятиминутная поездка в «экономе» в пределах района обходится дороже 500 рублей — это намного больше, чем обычно, заметил корреспондент «Известий». А доехать из центра Москвы в аэропорт Домодедово можно за 2360 рублей.

Опасно ли летать в метель

Любые осадки, будь то ливень, снегопад, тем более ледяной дождь, серьезно влияют на состояние взлетно-посадочных полос аэродромов, рассказал «Известиям» член комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Необходимо чистить взлетно-посадочные полосы до такой степени, чтобы было необходимое сцепление, и тормоза могли сделать свою работу после посадки самолета. Если коэффициент сцепления ниже определенных значений, экипаж обязан уйти на второй круг и следовать на запасной аэродром, — отметил он.

И в России, и за рубежом периодически происходят выкатывания самолета за пределы ВПП, продолжил он. Иногда это приводит к тому, что самолет сталкивается с большими сугробами или с какими-то другими препятствиями, получает повреждения. Пассажиры при этом могут травмироваться, если они не пристегнуты.

— Кроме того, при полете в облаках зимой самолет может обледенеть — что серьезно влияет на аэродинамику. Есть специальные антиобледенительные системы, которые в норме справляются с этой проблемой, — сказал Олег Смирнов.

Но в целом бояться летать зимой не стоит: безопасность полетов в сильные морозы обеспечивается и технологиями, применяемыми при постройке самолетов и специальными предполетными мероприятиями, подчеркнул специалист.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Мороз вместо снега

Последствия воскресного снегопада хорошо заметны и в понедельник: 4 декабря высота снежного покрова на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ достигла 36 см. Это суточный рекорд для этой даты , сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, до конца недели снег в столице примнется, и будет время для уборки города от последствий снегопада.

На смену снежному бурану придут аномальные морозы, предупредил столичный главк МЧС России.

«По прогнозам синоптиков, в период с 5 декабря по 9 декабря в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы» , — говорится в сообщении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Селиверстова

В МЧС призвали москвичей одеваться теплее, носить многослойную одежду, а в помещениях использовать сменную обувь. Также не рекомендуется оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. В ведомстве указали и на необходимость носить головной убор, поскольку без него тело человека теряет около 30% тепла.