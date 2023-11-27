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Вьюгой замело: в Москве прошел сильный снегопад

На столицу обрушился южный циклон
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Снегопад в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
В ночь на 27 ноября на Москву обрушился сильнейший снегопад. Подробности разгула стихии — в фотогалерее «Известий»
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Снегопад в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Причиной снегопада стал средиземноморский циклон, уже пришедший на юг России
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Снегопад в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
По словам синоптиков, подобные снегопады случаются раз в 40 лет
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Снегопад в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок
В столице местами затруднено движение общественного транспорта
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Снегопад в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Пешеходам тоже приходится нелегко
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Снегопад в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Муниципальные службы активно включились в работу по ликвидации последствий непогоды
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Снегопад в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Метеорологи считают, что к вечеру снег сменится дождем, что приведет к гололедице
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Снегопад в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В столичных аэропортах были задержаны рейсы
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Снегопад в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Высота снежного покрова составила 10-15 см, синоптики указывают, что его можно считать уже постоянным
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Снегопад в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок
По прогнозу, непогода продолжится в течение ближайших суток. Муниципальные службы находятся в состоянии готовности
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