Вести о буре: в Крыму бушует циклон

На Крым обрушился сильнейший циклон. В результате непогоды подтоплены магистрали, в отдельных районах нарушено электроснабжение. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы шторм может только усилиться. Как идет борьба со стихией, смотрите в фотогалерее «Известий»
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Специалисты в регионе уже приступили к устранению последствий шторма
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Порывы ветра на юге страны достигают 40 м/с
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В некоторые населенные пункты организовали подвоз воды
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В Крыму отметили увеличение уровня воды
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Около 40 тыс. жителей оказались без света после шторма
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что 27 ноября в регионе объявлено выходным днем из-за непогоды
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В результате непогоды на побережье оказались затоплены городские пляжи
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Из-за шторма в Керчи от города оказались отрезаны несколько районов
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Как сообщил советник главы Республики Крым, эвакуированных жителей будут размещать в санаториях и пансионатах
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Службы в регионе работают в режиме повышенной готовности. Уже создан оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды
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В Евпатории эвакуировали около 150 человек
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Большую часть восстановительных работ проведут после того, как стихнет непогода
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Из-за шторма также пришлось перекрыть дорогу Саки – Евпатория
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Порывы ветра достигают 40 м/с, синоптики призывают готовиться к худшему
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