Вести о буре: в Крыму бушует циклон

На Крым обрушился сильнейший циклон. В результате непогоды подтоплены магистрали, в отдельных районах нарушено электроснабжение. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы шторм может только усилиться. Как идет борьба со стихией, смотрите в фотогалерее «Известий»