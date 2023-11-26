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Вести о буре: в Крыму бушует циклон

Порывы ветра достигают 40 м/с, синоптики призывают готовиться к худшему
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Шторм в Крыму
Фото: vk.com
На Крым обрушился сильнейший циклон. В результате непогоды подтоплены магистрали, в отдельных районах нарушено электроснабжение. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы шторм может только усилиться. Как идет борьба со стихией, смотрите в фотогалерее «Известий»
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Шторм в Крыму
Фото: vk.com
Специалисты в регионе уже приступили к устранению последствий шторма
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Шторм в Крыму
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Порывы ветра на юге страны достигают 40 м/с
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Шторм в Крыму
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В Крыму отметили увеличение уровня воды
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Около 40 тыс. жителей оказались без света после шторма
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В результате непогоды на побережье оказались затоплены городские пляжи
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Из-за шторма в Керчи от города оказались отрезаны несколько районов
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Службы в регионе работают в режиме повышенной готовности. Уже создан оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды
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Из-за шторма также пришлось перекрыть дорогу Саки – Евпатория
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Порывы ветра достигают 40 м/с, синоптики призывают готовиться к худшему

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