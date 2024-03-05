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В РФ зафиксировали исторический рекорд выдачи автокредитов

ВТБ: в феврале банки выдали рекордные 170 млрд рублей на автокредиты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В феврале 2024 года российские банки выдали физлицам порядка 170 млрд рублей на покупку автомобилей. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц, сообщает 5 марта пресс-служба ВТБ.

Всего с начала текущего года физлица получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем в январе–феврале прошлого года. Средняя сумма одного автокредита в феврале составляет 1,65 млн рублей (+2% за месяц). На рынке подержанных авто средний чек достиг 1,32 млн рублей (+6%).

Отмечается, что основная активность заемщиков концентрируется на рынке авто с пробегом. В структуре выдач ВТБ на подержанные машины пришлось 72% клиентов (76% месяцем ранее). Наибольший интерес вызывают подержанные Kia (11,6% от общего количества сделок в сегменте машин с пробегом), в тройку марок также вошли Hyundai (10,4%) и Lada (10,2%). Покупатели новых машин чаще делали выбор в пользу марки Changan (28,4% сделок).

Российский рынок автокредитования растет более быстрыми темпами, чем обычно, за счет восстановления авторынка, господдержки и развития стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, сказал вице-президент ВТБ и начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

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18 января стало известно, что, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году россияне взяли 919,6 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом. По итогам 2022 года россиянам выдали 510,1 тыс. автокредитов. Таким образом, в 2023-м их количество выросло почти в два раза.

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