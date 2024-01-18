В России за год выдали почти 1 млн автокредитов
В 2023 году россияне взяли 919,6 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опубликованной 18 января.
Согласно данным НБКИ, по итогам 2022 года россиянам выдали 510,1 тыс. автокредитов. Таким образом, в 2023-м их количество выросло почти в два раза.
Выдача автокредитов росла с начала года (55,7 тыс. в январе) и достигла пика в июле (94,2 тыс.), после чего начала снижаться к концу года (78,9 тыс.).
На рынке автокредитования наблюдается стабилизация, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. К концу 2023 года произошло постепенное насыщение спроса, нереализованного в 2022-м в условиях дефицита новых автомобилей, сказал он.
По словам Волкова, серьезные темпы роста количества выданных автокредитов в 2023 году объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в 2022-м. Кроме того, в прошлом году рост был связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых машин.
Воспользоваться программой автокредитования в 2024 году смогут работники сферы образования и медицинских учреждений, члены семей и сами участники специальной военной операции (СВО), а также люди с ограниченными возможностями. Об этом 25 декабря в интервью «РИА Новости» рассказал вице-премьер РФ — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в программе заложено около 18 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку этих категорий населения.