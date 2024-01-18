Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Спорт
Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open

В России за год выдали почти 1 млн автокредитов

НБКИ: в России за год выдали почти 1 млн автокредитов
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году россияне взяли 919,6 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опубликованной 18 января.

Согласно данным НБКИ, по итогам 2022 года россиянам выдали 510,1 тыс. автокредитов. Таким образом, в 2023-м их количество выросло почти в два раза.

Выдача автокредитов росла с начала года (55,7 тыс. в январе) и достигла пика в июле (94,2 тыс.), после чего начала снижаться к концу года (78,9 тыс.).

На рынке автокредитования наблюдается стабилизация, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. К концу 2023 года произошло постепенное насыщение спроса, нереализованного в 2022-м в условиях дефицита новых автомобилей, сказал он.

По словам Волкова, серьезные темпы роста количества выданных автокредитов в 2023 году объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в 2022-м. Кроме того, в прошлом году рост был связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых машин.

Россияне потратили на новые машины 2,83 трлн рублей за год

Воспользоваться программой автокредитования в 2024 году смогут работники сферы образования и медицинских учреждений, члены семей и сами участники специальной военной операции (СВО), а также люди с ограниченными возможностями. Об этом 25 декабря в интервью «РИА Новости» рассказал вице-премьер РФ — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в программе заложено около 18 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку этих категорий населения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024