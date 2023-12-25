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Мантуров рассказал, кто сможет получить льготный автокредит в 2024 году

Мантуров: льготный автокредит в 2024 году смогут получить работники образования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воспользоваться программой автокредитования в 2024 году смогут работники сферы образования и медицинских учреждений, члены семей и сами участники специальной военной операции (СВО), а также люди с ограниченными возможностями. Об этом 25 декабря в интервью «РИА Новости» рассказал вице-премьер РФ — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Это те же самые категории граждан, которые были и в этом году: работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО и лица с ограниченными возможностями», — сказал он.

Мантуров отметил, что в программе заложено около 18 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку этих категорий населения.

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Ранее, 29 ноября, стало известно, что средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей. По словам директора по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игоря Лисянского, в первую очередь рост чека объясняется смещением спроса на автокредиты в пользу вторичного рынка.

До этого, 15 ноября, руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин рассказал «Известиям», что программы государственной поддержки являются эффективным стимулом для увеличения продаж новых авто в РФ и выделение федеральных средств на льготные автокредиты поддержит спрос на произведенные в России машины.

2 ноября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что правительство России выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей в ближайшие три года. Так, при покупке российских электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%.

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