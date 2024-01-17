Россияне потратили на новые машины 2,83 трлн рублей за год
В 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. Для сравнения: по итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей, сообщает 17 января «Автостат Инфо».
На кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV) россияне за год потратили 2,27 трлн рублей. 166,5 млрд рублей за тот же период удалось выручить с продажи машин сегмента В.
За прошлый год россияне купили машины Chery на 341,1 млрд рублей, а на Lada потратили 304,4 млрд рублей. Китайские бренды дополнили пятерку самых доходных марок: Geely — 301,9 млрд рублей, Haval — 275,2 млрд рублей, Exeed — 179,3 млрд рублей. Следом расположились Mercedes-Benz, Changan, Omoda, Kia и Toyota.
На покупку Lada Granta россияне потратили 160,3 млрд рублей. Второе место — у Chery Tiggo 7 Pro (122,6 млрд рублей), третье — у Haval Jolion (121 млрд рублей). Пятерку дополнили Omoda C5 (97,4 млрд рублей) и Geely Monjaro (91,6 млрд рублей).
В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.
Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 21% за год, сообщило 16 января Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.