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Geely долго: россияне за год набрали автокредитов на рекордные 1,3 трлн

Какие машины покупают и как на них подскочил средний чек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За прошлый год россияне набрали автокредитов на рекордные 1,3 трлн рублей. Об этом «Известиям» сообщили в БКИ, тенденцию подтвердили в банках. Дело не столько в низкой базе 2022-го, сколько в повышении цен на машины: средний чек такого займа вырос на 20%, до 1,4 млн рублей. Наибольшим спросом пользуются российская Lada и китайские Haval, Chery и Geely. Впрочем, пока бурное развитие сегмента не несет для банков и населения финансовых рисков — на такие ссуды приходится лишь порядка 5% всех выдач. В 2024-м рост замедлится из-за высоких ставок и удорожания авто, ожидают на рынке.

Сколько автокредитов взяли россияне в 2023 году

Россияне с января по декабрь прошлого года оформили 932,1 тыс. автокредитов — на 70% больше, чем годом ранее. Это следует из данных «Скоринг Бюро» (есть у «Известий»). Общий объем таких ссуд увеличился вдвое, до 1,3 трлн рублей.

При этом средняя сумма займа на покупку машины по итогам декабря 2023-го составила 1,4 млн рублей, увеличившись за год на 20%, уточнили в «Скоринг Бюро». Тогда как средний срок кредита приблизился к 70 месяцам (почти шесть лет).

До этого таких крупных выдач по годам не было — даже в постковидный период, когда рынок восстанавливался после пандемии, уточнил директор по продуктам и маркетингу «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский. В 2021-м банки оформили автокредитов чуть более чем на 1 трлн рублей.

автокредит
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Рекордные выдачи подтвердил и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его данным, в 2023 году банки выдали 930 тыс. ссуд на 1,32 трлн рублей (сведения у разных бюро могут отличаться, поскольку они видят информацию лишь по сотрудничающим с ними кредитным организациям).

В крупных банках «Известиям» подтвердили рекордные выдачи. По итогам прошлого года заключено более 178 тыс. сделок на приобретение автомобилей, что в 3,5 раза больше показателей 2022-го, поделились в ВТБ. Общий объем оформленных таких займов достиг 229 млрд рублей и стал рекордным для банка, сообщили там.

— Для сферы автокредитования 2023-й оказался рекордным. Количество и объем ссуд на покупку машин показали существенный рост: с 80,1 тыс. в 2022-м до 121,1 тыс. в прошлом году и с 94,3 млрд рублей до 185,2 млрд соответственно, — сказал управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

Динамику также подтвердили в «Открытии»: там объем оформленных автокредитов вырос в 1,7 раза, до 123 млрд рублей. В крымском РНКБ схожая динамика: общая сумма таких займов увеличилась вдвое, до 3,34 млрд рублей.

авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одна из причин рекордного роста — низкая база 2022-го, отметил Игорь Лисянский из «Скоринг Бюро». На увеличение числа сделок повлияло возобновление госпрограмм льготного автокредитования и предложение новых автомобилей, добавил Алексей Волков из НБКИ. А общий объем выдач подскочил из-за увеличения среднего чека, поскольку выросли цены на самые популярные модели машин, отметили в обоих бюро кредитных историй.

— Сейчас можно сказать, что сегмент автокредитования относительно восстановился после внешних шоков, что, безусловно, свидетельствует о положительной динамике даже на фоне всех структурных изменений на рынке, — заявил Игорь Лисянский.

Ждать ли роста рынка автокредитов в 2024-м

В ВТБ отметили, что ключевая активность заемщиков в прошлом году была сосредоточена на вторичном рынке. В структуре продаж банка на автомобили с пробегом пришлось около 70% от общего числа выдач.

Однако интерес к новым машинам растет, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. В 2022-м их доля равнялась 26%, а по итогам прошлого года она достигла 33%.

авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В прошлом году россияне в основном покупали в кредит новые Lada, а также китайские Haval, Chery и Geely, перечислила Марина Дембицкая из «Открытия». Тогда как годом ранее, помимо брендов из КНР и России, популярностью также пользовались Hyundai и Renault. В сегменте подержанных машин популярны Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen, рассказала она.

На долю китайских авто по итогам прошлого года приходится уже более 40% против 18% в 2022-м, знает Артем Языков из Совкомбанка. Всего, по данным «Автостата», в 2023 году в России продано 1,06 млн новых автомобилей против 626,3 тыс. годом ранее, отметил он

Качество портфеля в сегменте автокредитования остается стабильным, существенных рисков рост объемов выдач не несет, оценил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По оценкам НБКИ, на автокредиты приходится лишь порядка 5% от всех оформленных ссуд.1

Однако в контексте общего увеличения долговой нагрузки населения темпы прироста вызывают некоторые опасения, подчеркнул Валерий Пивень. «Известия» направили запрос в ЦБ.

автомобили из Китая
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В 2024 году рынок будет сдерживать высокая ключевая ставка, которая уже находится на уровне 16%. Из-за этого поднимается и стоимость ссуд, отметили в крупнейших банках. По прогнозам НРА, в этом году в сегменте автокредитования средние ставки будут находиться около 20% по новым машинам и доходить до 35% по подержанным. Кроме того, сами авто дорожают и становятся менее доступными для населения.

С другой стороны, спрос на этот финансовый продукт со стороны россиян сохранится, поэтому объемы выдач могут всё же вырасти, считает Алексей Волков из НБКИ. Но, по оценкам Игоря Лисянского, вряд ли он будет столь же бурным, как в 2023-м.

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