Продажи новых автомобилей выросли на 85% в феврале

В феврале 2024 года в России было реализовано почти 104 тыс. новых легковых автомобилей, что на 85,1% больше, чем годом ранее. Об этом 5 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и собственную сегментацию.

«Объем российского авторынка в феврале оказывается на 30% больше, чем месяцем ранее. Если же сравнивать его с уровнем годичной давности (февраля 2023-го), то он на 85% выше. При этом достигнутый показатель на 5% превосходит и досанкционный (февраля 2022-го)», — рассказали аналитики.

По словам экспертов агентства, в феврале российский авторынок вернулся к значениям, превышающим 100 тыс. единиц, на которых он непрерывно находился в период с августа по декабрь прошлого года.

51% проданных в последний зимний месяц автомобилей пришлось на три марки. Lada остается лидером рынка, продажи составили 28,7 тыс. единиц (доля рынка — 28%). Порог в 11% преодолели китайские бренды Geely и Haval (12,3 тыс. и 12 тыс. ед. соответственно). Доля каждого из оставшихся брендов составляет менее 10%. На четвертом месте в марочном рейтинге расположилась Chery, следом идут Changan, Exeed и Omoda. Десятку замкнули Lixiang, Tank и Toyota.

Самой популярной моделью в феврале стала Lada Granta, которая разошлась тиражом в 13,1 тыс. экземпляров. На втором месте расположилась Lada Vesta (7,2 тыс. ед.), продажи которой выросли в 21 раз относительно февраля прошлого года. Лучшей иномаркой остается кроссовер Haval Jolion (5 тыс. ед.), который выпускается на заводе в Тульской области.

Результаты других моделей оказались ниже отметки в 5 тыс. единиц. Так, четвертое место досталось Geely Monjaro, далее идут Lada Niva Travel и Niva Legend. Замыкают топ-10 Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, а также Omoda C5 и Geely Coolray.

4 марта компания BAIC представила флагманский кроссовер X75 для российского рынка. Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, продажи стартуют 25 марта, сообщали «Известия».