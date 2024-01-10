Новая высота: продажи машин в 2023 году выросли на 69%

По итогам прошлого года продажи новых легковых автомобилей перевалили за психологическую отметку в 1 млн штук. При этом модели китайских брендов заняли больше половины рынка. Эксперты прогнозируют, что автопроизводители из КНР продолжат наращивать свою долю, а вот количество машин, поставляемых по параллельному импорту, будет сокращаться. Подробности — в материале «Известий».

Есть миллион!

В 2023 в России было продано 1 058 708 новых легковых автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» , основываясь на количестве выданных ЭПТС. Это на 69% больше результатов 2022 года, но при этом заметно ниже (почти на 63%) показателей 2021 года, когда в нашей стране было реализовано 1,66 млн машин .

По итогам прошлого года китайские автопроизводители, в общей сложности, заняли 51% рынка — за 12 месяцев они нарастили свое присутствие больше чем в два раза. В 2022 году в общей структуре продаж модели из КНР занимали всего 19%. «Подросли» и отечественные компании: теперь они занимают 33% против 29% годом ранее. Ожидаемо снизились доли рынка у автопроизводителей из недружественных стран — на 1–6%.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, в прошлом году сократилась доля премиального сегмента автомобилей (с 7% в 2022 году до 3% в 2023-м). Соответственно, на те же 4% увеличилась доля машин массового сегмента. Он также отметил рост продаж гибридных моделей и электрокаров: сейчас в общей структуре проданных машины они занимают соответственно 2,1% и 1,3% против 1,1% и 0,5% годом ранее. По его прогнозам, в обозримом будущем среди моделей, использующих альтернативные источники энергии, именно гибриды будут показывать наибольший прирост.

— Гибридные автомобили в условиях нашей страны с пока еще слабо развитой инфраструктурой зарядных станций будут пользоваться большим, по сравнению с «чистыми» электромобилями, спросом, — считает эксперт.

Лидеры и аутсайдеры

Лидерство среди автомобильных брендов в 2023 году сохранил АвтоВАЗ: дилеры реализовали 324,4 тыс. машин марки Lada, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2022 году. На втором месте — компания Chery, ставшая самым популярным иностранным брендом на авторынке с результатом 118,95 тыс. автомобилей (в три раза больше, чем в 2022 году). «Бронза» по итогам прошлого года досталась марке Haval (111,7 тыс. машин, что в 3,3 раза больше, чем в 2022 году). Далее следуют Geely (93,6 тыс.), Changan (47,8 тыс. автомобилей.), Exeed (42,2 тыс. машин.) и Omoda (42 тыс.). Замыкают топ-10 Kia (33,6 тыс. экземпляров) и Hyundai (24,7 тыс.), а также Toyota (23,3 тыс.).

Рейтинг наиболее популярных моделей 2023 года возглавляет Lada Granta c результатом в 195,9 тыс. проданных машин. На второй строчке с большим отрывом выпускаемый на заводе в Тульской области Haval Jolion (55,5 тыс. шт.), на третьем месте Lada Niva Travel, которая разошлась тиражом в 46,9 тыс. экземпляров. Lada Vesta и Chery Tiggo 7 Pro Max приобрели по 41 тыс. покупателей, обладателями «классической» Niva Legend стали чуть более 39 тыс. человек. Далее следуют Geely Coolray (38,2 тыс. машин), и Omoda C5 (35,8 тыс. экз.). Замыкают рейтинг Chery Tiggo 4 Pro и Geely Monjaro с результатами 32,9 тыс. и 20,4 тыс. штук соответственно.

Декабрь как ориентир

Примечательно, что если по итогам года автопроизводители из Южной Кореи и Японии еще попали в десятку наиболее популярных автомобильных брендов, то в топ-10 декабря 2023 года их уже нет. Их место заняли бренды Tank, «Москвич» и Lixiang , причем последний поставляется на наш рынок исключительно по параллельному импорту. Если в целом за год доля машин, ввезенных по альтернативным каналам, составила 12%, то в декабре этот показатель равнялся всего 8%. Также важным показателем эксперты «Автостата» называют долю рынка в 61%, которую по итогам декабря заняли китайские автопроизводители.

Фото: ТАСС/Сергей Петров

По мнению Сергея Удалова, декабрь наглядно демонстрирует тренды, которые будут определяющими и весь нынешний год. Корейские и японские автопроизводители окончательно пропадут из списка наиболее популярных автомобильных брендов в нашей стране, китайские компании продолжат наращивать свое присутствие, а доля машин, поставляемых по параллельному импорту, будет сокращаться.

Опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка дают похожие прогнозы, разница лишь в конкретных цифрах. Так, по мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, доля машин из параллельного импорта составит не более 5–7%. Причем основная масса таких автомобилей будет представлена моделями премиального сегмента и класса люкс, считает он.

— Доля китайских моделей на российском авторынке, судя по всему, составит 55–60%. В целом же, ожидать заметного роста продаж автомобилей в 2024 году не стоит: скорее всего, можно будет говорить о 1,1–1,15 млн проданных машин, — полагает Сергей Бургазлиев.

Параллельный импорт в нынешнем году будет составлять очень маленькую долю в продажах, считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский . При этом он не исключает, что в качестве меры поддержки официальных дилерских центров правительство может принять меры для перекрытия альтернативных поставок автомобилей.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Исходя из сложившейся реальности, параллельный импорт и далее будет дорожать из-за увеличения издержек, сокращения объемов продаж и усиления администрирования в части этого сегмента со стороны западных стран. Что касается доли китайских автопроизводителей на российском рынке, то можно предположить, что она достигнет уровня в 65%. Особенно, когда будет снижена ключевая ставка и появится стимул для увеличения объемов продаж автомобилей, — рассказал он «Известиям».

В текущих условиях вполне можно ожидать дальнейшего наращивания доли китайскими марками, согласен с ним директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Он также считает, что к концу этого года автомобильные бренды из КНР могут занять 60–65% рынка.

— Во многом этот показатель будет зависеть от объемов параллельного импорта, от планов самих автопроизводителей по поставкам, выводу новинок и обновленных версий, — отметил он.

Илья Петров также добавил, что спрос клиентов на автомобили по параллельному импорту сохраняется, но при этом объемы поставок по такой схеме, вероятнее всего, будут меньшими, чем в 2023 году. Вместе с тем в «Авилоне» ожидают поступления ряда новинок Volkswagen и BMW.

Угодить всем

Доля китайских брендов останется примерно на нынешнем уровне, в районе 60%, считает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

— Думаю, что соотношение китайских и других брендов останется примерно таким же, плюс-минус. Это будут своего рода «качели»: АвтоВАЗ сделает побольше — рынок вырастет, «китайцы» чуть просядут. Вопрос в том, о каких китайских автомобилях мы будем говорить: о чистом импорте или и о производстве в нашей стране, — поделился он своими прогнозами.

Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

Параллельный импорт, по мнению эксперта, сократится примерно до 5% от общего объема рынка и не будет играть существенной роли.

— Это всем удобно. С одной страны государство говорит: пожалуйста, параллельный импорт есть, мы ничего не запрещали. Покупателям от этого тоже хорошо: при желании они могут приобрести конкретную машину конкретного производителя, будь то BMW, Mercedes-Benz, китайская Skoda или VW. С другой страны, вводя определенные ограничения, государство показывает официальным дилерам, что поддерживает цивилизованную торговлю с гарантией, запчастями. И чем меньше объем параллельного импорта, тем больше покупателей у официальных автосалонов. Но одновременно с этим идет сигнал производителям: мы ваших дилеров защищаем, но утильсбор вы платите. А если начнете собирать машины на наших заводах, то мы будет его компенсировать в виде промышленных субсидий, — отметил Максим Кадаков в беседе с «Известиям».

При этом, несмотря на эти сигналы, адресованные в первую очередь автопроизводителям из КНР, на возобновление работы остановленных заводов в 2024 году он не рассчитывает. Но подчеркивает, что такие попытки в нынешнем году, скорее всего, будут.

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Gro/Tan Yunfeng