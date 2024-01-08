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Мы едем, едем, едем: в КНР создали кроссоверы для путешествий

На тесте «Известий» — автомобили Jetour X70 Plus и X90 Plus
Фото: Jetour
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На китайском рынке бренд Jetour был создан материнской компанией Chery как марка автомобилей для путешествий (правда, в России оба бренда стараются максимально дистанцироваться друга от друга). Корреспондент «Известий» испытал кроссоверы Jetour X70 и Plus X90 Plus в поездке вокруг Ладожского озера.

Кресельный плагиат

Среднеразмерный кроссовер Jetour X70 Plus в России появился только этим летом, но китайским покупателям он знаком с 2018 года. Справедливости ради стоит отметить, что к нам эта машина попала уже после серьезной модернизации, в ходе которой X70 получил измененную внешность, новый салон и ряд современных опций и функций. Примечательно, что поставляемые в РФ кроссоверы дополнительно оснащаются «теплыми» опциями (подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), которые оказались весьма актуальными в заснеженной Карелии. Причем, судя по мощности нагревательных элементов, можно с уверенностью предположить, что они справятся не только с достаточно умеренным карельским климатом, но и с экстремальными морозами Якутии или Таймыра. Если подогрев кресла выставлен на максимум, то уже через пару минут начинаешь буквально поджариваться.

Классический интерьер X70 Plus выдает возраст модели, но при этом салон автомобиля удобен и функционален

Классический интерьер X70 Plus выдает возраст модели, но при этом салон автомобиля удобен и функционален

Фото: Jetour

Алгоритм регулировок водительского и переднего пассажирского сидений вызывает приступ ностальгии. Расположенные на боковых дверях клавиши настроек, выполненные в форме кресла, вызывают стойкие ассоциации с моделями премиальной немецкой марки с трехлучевой звездой на эмблеме.

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Диапазон продольной регулировки сиденья невелик: человек среднего роста сможет комфортно устроиться за рулем, а вот рослым водителям, скорее всего, X70 Plus может показаться тесноватым. Кроме того, хотелось бы, чтобы подушка кресла была подлиннее. Впрочем, короткие подушки стали уже своего рода национальной особенностью многих автомобилей из КНР.

Задние пассажиры «семидесятого» стесненными себя чувствовать не будут

Задние пассажиры «семидесятого» стесненными себя чувствовать не будут

Фото: Jetour

Габариты машины не самые выдающиеся, но задние пассажиры стесненными себя чувствовать не будут. По запасу свободного пространства, особенно в ногах, X70 Plus даст фору иным моделям более высокого класса. В дальней дороге за счет широких диапазонов регулировки угла наклона спинки кресла задние седоки могут выбрать удобную полулежачую позу. В базовой комплектации к их услугам только дефлекторы микроклимата, однако в топ-версии кроссовера они могут самостоятельно регулировать температуру и интенсивность обдува. Зато подогрев задних сидений доступен уже в базе.

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Без огонька

Под капотом Jetour X70 Plus единственный возможный двигатель: 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом. Несмотря на приличную для этого класса машины мощность, найти хотя бы намек на спортивные нотки в поведении автомобиля на дороге так и не удалось. Тяги мотора хватает во всех ситуациях, роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями расторопно жонглирует передачами. Однако каких-то подхватов ждать от автомобиля не приходится. Переход в спортивный режим ситуацию особо не меняет: педаль акселератора становится чуть более чувствительной, смена передач происходит на более высоких оборотах. Однако какого-то огонька в характер машины это не добавляет.

Несмотря на 190-сильный турбомотор, в характере X70 Plus нет даже намека на «спортивные нотки»

Несмотря на 190-сильный турбомотор, в характере X70 Plus нет даже намека на спортивные нотки

Фото: Jetour

Насторожила работа системы стабилизации. Если положение передних колес хоть на градус отлично от нуля, то даже при минимальных проскальзываниях электроника отрубает подачу топлива в мотор. Пока не поставишь колеса прямо, топтать педаль акселератора бесполезно: будто нажимаешь в пустоту. В некоторых ситуациях, например при обгоне, такое поведение автомобиля может стать неприятным сюрпризом: от машины ожидаешь ускорения, а она «не едет». Представители Jetour уверяют, что эта особенность лечится изменениями настроек и прошивок системы — специалисты компании сейчас над ними работают.

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Мелких неровностей на дороге Jetour X70 Plus вообще не замечает. Незначительные дефекты дорожного полотна или небольшую бугристую наледь ходовая часть кроссовер отрабатывает на твердую пятерку. А вот перед более крупными выбоинами и ухабами приходится сбрасывать скорость: короткоходная подвеска машины с ними не дружит.

Авангардные интерьер X90 Plus отличается хорошим качеством сборки и материалов отделки

Авангардный интерьер X90 Plus отличается хорошим качеством сборки и материалов отделки

Фото: Jetour

Капитанский мостик

Jetour X90 Plus — флагман модельного ряда компании. Без малого пятиметровый полноразмерный кроссовер, который предлагается как в пяти-, так и в семиместном исполнении, выглядит солидно и внушительно. Его характер и поведение на дороге в корне отличается от «младшего брата».

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245-сильный турбодвигатель объемом 2 л разгоняет внедорожник полной массой более 2 т всего за 8,5 с. Правда, в первые мгновения после нажатия на педаль газа семиступенчатый робот заметно «задумывается». Однако затем смена передач происходит без ощутимых задержек.

По запасу свободного места на втором ряду сидений X90 Plus может составить конкуренцию иным минивенам

По запасу свободного места на втором ряду сидений X90 Plus может составить конкуренцию иным минивэнам

Фото: Jetour

Настройки подвески «девяностого» — полная противоположность Х70. Она позволяет, не снижая скорости, проезжать крупные неровности, а вот мелкие дефекты дорожного полотна отражаются потряхиванием, вибрациями на кузове и органах управления. В отличие от многих других похожих автомобилей в поворотах Jetour X90 Plus чувствует себя в своей стихии. Даже несмотря на внушительные габариты и солидную массу, кроссовер вполне умеренно кренится в виражах и четко следует заданной траектории.

245-сильный турбомотор под капотом X90 Plus разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 8,5 с

245-сильный турбомотор под капотом X90 Plus разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 8,5 с

Фото: Jetour

От обзорности остались двойственные впечатления: с одной стороны, высокая «капитанская» посадка обеспечивает хорошую «дальнозоркость» вперед. Однако картину несколько портят широкие передние стоки крыши и узкое заднее стекло. Как и в «семидесятой», X90 Plus оснащен полным пакетом «теплых опций» — их мощность также приходиться ограничивать, чтобы не «подрумяниться».

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При этом, в отличие от «младшего брата», устроиться за рулем флагмана Jetour без труда сможет водитель любого роста и комплекции — диапазона регулировок кресла и руля хватает с запасом. По комфорту для задних пассажиров X90 Plus может составить конкуренцию иным минивэнам: внушительная колесная база (без малого 3 м) и высокая крыша обеспечивают большой запас свободного пространства на втором ряду сидений.

Гуманный ценник

Базовый X70 Plus предлагается за 3 млн рублей, а топовая версия обойдется на 300 рублей дороже. За флагманский X90 Plus дилеры просят обойдется в 3,4-3,89 млн рублей

Базовый X70 Plus предлагается за 3 млн рублей, а топовая версия обойдется на 300 рублей дороже. За флагманский X90 Plus дилеры просят 3,4–3,89 млн рублей

Фото: Jetour

На фоне основных конкурентов стоимость Jetour X70 Plus и X90 Plus выглядит весьма привлекательно. Так, базовый «семидисятый» предлагается за 3 млн рублей, а топовая версия этого автомобиля обойдется на 300 рублей дороже. Флагманский X90 Plus с 1,6-литровым мотором в начальной комплектации обойдется в 3,4 млн рублей. За семиместную версию машины с максимальным уровнем оснащения двигателем объемом 2 л дилеры просят 3,89 млн рублей. Таким образом, что X70 Plus, что X90 Plus обойдутся примерно на 300–500 тыс. рублей дешевле аналогичных моделей других брендов. Правда, в отличие от конкурентов ни та ни другая модель не предлагается с полным приводом.

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