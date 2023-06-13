В России стартовали продажи кроссовера Jetour X70 Plus

Китайский кроссовер Jetour X70 Plus поступил в салоны российских дилеров, сообщает 13 июня сервис Auto.ru. Цена на автомобиль начинается от 2,8 млн рублей.

Jetour X70 Plus ввезен в страну по программе параллельного импорта. Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 л, который развивает 197 л.с., в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Новинка российского рынка может предложить покупателю такое оснащение, как кожаную отделку салона, панорамную крышу с люком, мультируль, камеру кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель, атмосферную подсветку салона, датчики света и дождя и электропривод багажника.

7 июня китайский бренд Jetour запустил в продажу на российском рынке флагманскую модель ― семейный кроссовер Jetour X90Plus. Дизайн автомобиля, по словам создателей, обладает референсами к визуальной эстетике традиционной архитектуры провинции Аньхой в Китае, где находится штаб-квартира бренда.

Российским покупателям Jetour предлагает две модификации турбодвигателя: объемом 1,6 л и мощностью 190 л.с. (275 Нм) и 244-сильным (375 Нм) мотором объемом 2 л. Трансмиссия в свою очередь безальтернативная: 7-ступенчатый робот c двойным сцеплением «мокрого» типа с приводом на передние колеса.