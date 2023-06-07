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В России начались продажи кроссовера Jetour X90Plus

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Фото: Jetour
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Китайский бренд Jetour запустил в продажу на российском рынке флагманскую модель ― семейный кроссовер Jetour X90Plus, сообщает 7 июня пресс-служба производителя. Цены начинаются от 3 249 900 рублей.

Дизайн автомобиля, по словам создателей, обладает референсами к визуальной эстетике традиционной архитектуры провинции Аньхой в Китае, где находится штаб-квартира бренда.

Российским покупателям Jetour предлагает две модификации турбодвигателя: объемом 1,6 л и мощностью 190 л.с. (275 Нм) и 244-сильным (375 Нм) мотором объемом 2 л. Трансмиссия в свою очередь безальтернативная: 7-ступенчатый робот c двойным сцеплением «мокрого» типа с приводом на передние колеса.

Объем багажника новинки составляет 486 л, а если сложить второй ряд кресел, то владелец получает более кубометра свободного пространства.

Jetour X90Plus предлагает покупателю светодиодную оптику, 20-дюймовые литые колесные диски, кожаный салон, панорамную крышу с электроприводом, систему бесключевого доступа, систему кругового обзора, вентиляцию и электрорегулировку водительского сиденья по шести направлениям.

На приборной панели кроссовера расположились два 12,3-дюймовых экрана, а также дисплей климат-контроля диагональю 9,7 дюймов. Специально для российского рынка во всех комплектациях предусмотрен «зимний пакет», который включает подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок омывателя, заднего стекла и зеркал заднего вида.

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Российские дилеры китайского бренда Skywell, принадлежащего производителю BYD, 6 июня объявили о начале продаж гибридного кроссовера HT-i. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 76 кВт/103 л.с., а также электромотором максимальной мощностью 130 Квт/177 л.с. Разгон до «сотни» в начальных комплектациях занимает 7,9 с, в максимальной — 8,2 с. Максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит 1267 км.

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