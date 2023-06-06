В России объявлен старт продаж гибрида Skywell HT-i

Российские дилеры китайского бренда Skywell, принадлежащего производителю BYD, объявили о начале продаж гибридного кроссовера HT-i. Цены на автомобиль начинаются от 3 990 000 рублей, сообщает 6 июня пресс-служба Skywell.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 76 кВт/103 л.с., а также электромотором максимальной мощностью 130 Квт/177 л.с. Разгон до «сотни» в начальных комплектациях занимает 7,9 с, в максимальной — 8,2 с. Максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит 1267 км. Кроссовер будет доступен в трех комплектациях — Comfort, Premium и Luxury.

В версии Comfort гибрид получит такие опции, как 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, датчики света и дождя, электропривод двери багажника, панорамную крышу, климат-контроль и обогрев передних сидений, две подушки безопасности, камеру заднего вида с динамической разметкой, передние и задние парктроники, а также системы контроля усталости водителя и динамической стабилизации. Цены на Skywell HT-i в комплектации Comfort начинаются от 3 990 000 рублей.

Гибрид в исполнении Premium может предложить покупателю 19-дюймовые легкосплавные двухцветные колесные диски, адаптивный круиз-контроль, систему помощи удержания в полосе, контроль дорожных знаков и слепых зон, четыре камеры панорамного обзора, систему автоматической парковки, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, тонировку задних стекол, шесть подушек безопасности, подсветку салона на 128 цветов, беспроводную зарядку мобильных устройств, предусмотрено также три USB-разъема. Цены на Skywell HT-i в версии Comfort начинаются от 4 450 000 рублей.

Топовая версия Luxury может похвастать увеличенной до 32,8 кВтч батареей (запас хода: 145 км), светодиодной оптикой с лазерными фарами дальнего света, разъемом быстрой зарядки GB, а также режим разрядки V2L ― для подключения электроприборов. Кроме того, гибридный кроссовер в комплектации Luxury оснащен аудиосистемой Skyworth Movie system с девятью динамиками, в то числе с сабвуфером. Цены на Skywell HT-i в максимальной комплектации Luxury начинаются от 4 790 000 рублей.

В ассортименте российских автодилеров 6 июня появились кроссоверы Volkswagen Tavendor, произведенные на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР. Цены на автомобиль варьируются в пределах от 6 250 000 до 7 499 000 рублей.

Tavendor, дебютировавший на китайском рынке летом 2022 года, предлагает на выбор две силовых установки: стандартный атмосферный TSI объемом 2 л и мощностью 186 л.с., а также турбированную версию этого двигателя мощностью 220 л.с. Последняя модификация мотора предназначена для кроссоверов с полным приводом. В паре с двигателем автомобиль оснащен 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Максимальная скорость Volkswagen ― 200 км/ч.